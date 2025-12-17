piwik no script img

BürgergeldNeue Schikanen für die Ärmsten

Jasmin Kalarickal

Kommentar von

Jasmin Kalarickal

Das Kabinett hat eine Bürgergeldreform mit Verschärfungen beschlossen. Von den Sanktionen sind vor allem Kinder betroffen.

Eine erwachsene Person und zwei Kinder von hinten
Neue Grundsicherung: Fast jede dritte Sanktion betrifft ein Kind Foto: Michael Gstettenbauer/imago

D as Bürgergeld ist bald Geschichte. Und es geht um weit mehr als nur um eine Namensänderung. Mit der neuen Grundsicherung verfolgt die Bundesregierung die Vorstellung eines hart strafenden Staates. Die Reform umfasst verschiedene Maßnahmen, der Kern sind härtere und schneller greifende Sanktionen – bei Arbeitsverweigerung und Meldeversäumnissen. Unter bestimmten Voraussetzungen soll Menschen alles genommen werden können. Wer mehrfach nicht erreichbar ist, dem wird der Regelsatz komplett gestrichen, im letzten Schritt auch die Wohnkosten. Höchststrafe Obdachlosigkeit. Ob das wirklich verfassungskonform ist, werden Gerichte entscheiden müssen.

Unabhängig davon ist diese Reform ein Musterbeispiel dafür, wie mit Populismus Politik gemacht wird. Schon im Wahlkampf hat die Union beharrlich Stimmung gegen das Bürgergeld gemacht und suggeriert, dass sich durch eine Reform Milliardenbeträge einsparen ließen. Das war damals falsch – und ist es auch heute. Die neue Grundsicherung wird weder den Staatshaushalt sanieren noch die Wirtschaft retten.

Zwar stimmt es, dass Sanktionen Menschen schneller dazu bewegen können, eine Arbeit aufzunehmen, aber ein hartes Sanktionsregime geht auch auf Kosten der Beschäftigungsqualität. Langfristig, so argumentieren Expert:innen, wirken Qualifizierung und begleitende Sprachkurse besser. Menschen also erneut in schlecht bezahlte und oft saisonale Jobs zu zwingen, anstatt auf Weiterbildung zu setzen, ist ein politischer Rückschritt – und spielt bewusst mit Abstiegsängsten, die weit in die Mittelschicht reichen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat zwar mehrfach betont, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders berücksichtigt werden sollen. Doch das Gesetz wird diesem Anspruch nicht gerecht. Nicht jede Erkrankung ist diagnostiziert. Menschen, die ihre Post nicht mehr öffnen, brauchen Hilfe, keine Sanktionen. Richtig wäre, in solchen Fällen Hilfe zu etablieren und das nicht dem Ermessensspielraum einzelner Job­cen­ter­mit­ar­bei­te­r:in­nen zu überlassen.

Erschreckend ist zudem: Fast jede dritte Sanktion betrifft ein Kind. Zwar werden offiziell nur die Regelsätze der Eltern gekürzt, Kinder werden aber indirekt für das Verhalten der Eltern mit bestraft. Die Bundesregierung beweist mit dieser Reform, wie wichtig ihr die Bekämpfung von Kinderarmut ist: absolut gar nicht. Die Reform ist deshalb auch ein düsterer Ausblick auf das kommende Jahr: Der Abbau des Sozialstaates hat begonnen. Der Streit ums Bürgergeld und die Rente waren nur der Anfang.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jasmin Kalarickal

Jasmin Kalarickal

 Redakteurin
Jahrgang 1984, ist Redakteurin im Parlamentsbüro der taz.
Themen #Bürgergeld #Bärbel Bas #Grundsicherung #Sanktionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine von Händen aufgehaltene Tasche wird mit Lebensmitteln befüllt
Kabinett beschließt Grundsicherung Höchststrafe Obdachlosigkeit

Härtere Sanktionen und weniger Schonvermögen: Die neue Grundsicherung soll das Bürgergeld ablösen. Sozialverbände und Opposition üben harte Kritik.

Von Jasmin Kalarickal
Eine Gerichtsvollzieherin mit Aktentasche klingelt an einem Hauseingang
Härtere Regeln, scharfe Sanktionen Aus Bürgergeld wird Grundsicherung

Das Kabinett ist sich einig über die neue Grundsicherung, die das Bürgergeld ablösen soll. Kritik kommt von Sozialverbänden, Lob von der Wirtschaft.

Eine Person putzt in einem Ladenlokal
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich

Das Gesetz zur neuen Grundsicherung soll nächste Woche ins Bundeskabinett. Wer auch nur ein Jobangebot ablehnt, kann schnell ohne Geld dastehen.

Von Tobias Schulze
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“
2
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
3
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten
4
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr
5
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
6
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer