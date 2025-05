Leute mit hohen Einkommen und Vermögen sollten etwas mehr Steuern zahlen, Haushalte mit niedrigeren Verdiensten etwas weniger. Das sind zwei Wünsche, auf die sich rund 18.000 Bür­ge­r:in­nen tendenziell einigen konnten. Sie beteiligten sich an einer Onlinebefragung, die den ersten Teil der „Bürgerdebatte Gerechte Steuern und Finanzen“ bildet.

Durchgeführt wird das Verfahren von der Organisation Mehr Demokratie, dem eher linken Netzwerk Steuergerechtigkeit und dem konservativen Bund der Steuerzahler. Dass diese gegensätzlichen Akteure zusammenkommen, liegt an ihrem Interesse, aus einer gemeinsam empfundenen Sackgasse herauszufinden.

Der Rat stellte sich folgende Fragen: Was wollen und können wir uns als Gemeinschaft leisten? Wer soll bezahlen? Es geht vor allem um die rund eine Billion Euro, die der deutsche Staat jährlich von den Privathaushalten und Unternehmen als Steuern erhält, aber auch um soziale Absicherung.

An der Onlinebefragung konnte teilnehmen, wer wollte. Auf der Basis der Ergebnisse folgt im Juni in Erfurt ein Bürgerrat mit 40 gelosten Teilnehmenden, die die Bundesbevölkerung annähernd repräsentativ abbilden. Die Empfehlungen dieses Gremiums werden dann der Politik zur Verfügung gestellt – in der Hoffnung, dass sie beispielsweise in die Gesetzgebung der Bundesregierung einfließen. Ein ähnliches Gremium zog der Bundestag 2023 erstmals offiziell zurate – Thema: „Ernährung im Wandel“.

Die Onlinebefragung zu Steuern und Finanzen hat nun 14 „beliebte Ideen“ zutage gefördert, die von den Teilnehmenden eingebracht wurden. Zu diesen gehören Positionen wie „hohe Einkommen, Vermögen, Erbschaften, große und internationale Konzerne stärker besteuern“ sowie „Steuervermeidung und -hinterziehung verfolgen“. Kleine und mittlere Verdienste sollen demgegenüber eher entlastet werden. Das Gleiche gilt für die Renten. Auch die Mehrwertsteuer auf Produkte des täglichen Bedarfs müsse sinken.

 Einige der Ideen könnte man als staatskritisch einstufen

Daneben gibt es eine Anzahl von Ideen, die man als staatskritisch einstufen könnte. Die Mehrheit der Online-Teilnehmenden sprach sich dafür aus, tatsächliche oder vermeintliche finanzielle Vorteile für Be­am­t:in­nen und Po­li­ti­ke­r:in­nen zu reduzieren, sie zum Beispiel verpflichtend in die gesetzliche Sozialversicherung einzubeziehen. In dieser Abteilung rangieren auch die mehrheitsfähigen Forderungen, den Staatsapparat zu verkleinern und mehr Transparenz und Kontrolle der Staatsausgaben herzustellen.

Auf 15 umstrittene Positionen konnten sich die 18.000 Leute dagegen nicht einigen. Dazu gehörten Forderungen aus dem linken Spektrum, wie die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Über die von Grünen und Sozialdemokraten verlangte Abschaffung des Ehegattensplittings gab es keinen Konsens, ebenso wenig über eine Politik, die „klimafreundliches Verhalten“ mittels Abgaben steuern soll. Aber auch bestimmte Ansätze der rechten Seite fielen eher durch: Staatsausgaben reduzieren, Schulden vermeiden, Unternehmen entlasten und Sozialausgaben einschränken.

Radikale Positionen beider Seiten haben demnach wenig Chancen. In dieser Hinsicht betonte Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, dass sich in dem Verfahren mindestens drei Lager zeigten – neben sozial Engagierten und wirtschaftlich Konservativen auch eine große Gruppe, die sich unorthodox ihre Ideen mal hier, mal da zusammensucht.

So deutet sich hier vielleicht wieder einmal an, was Bürgerräte aufgrund ihrer zufälligen Zusammensetzung gut können: Politische Konsense erarbeiten, die die institutionelle Politik mitunter nicht hinkriegt. Ob jene von dieser dann umgesetzt werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Beim Bundestag-Bürgerrat Ernährung hat das bisher jedenfalls nicht geklappt.