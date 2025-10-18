piwik no script img

Buch über Philosophie der KriseTja, was nun?

Zurückgelehnt im Denken, aber urteilsfreudig: Der Philosoph Konrad-Paul Liessmann erkundet unsere gegenwärtigen Unsicherheiten.

Ein ernsthafter Mann schaut in die Kamera
Konrad Paul Liessmann, österreichischer Professor für Philosophie im Ruhestand, Essayist und Kulturpublizist, Wien, 18.12.2023 Foto: Jeff Mangione/picture alliance

Von

Tim Caspar Boehme

Vom Kabarettisten Matthias Beltz stammt sinngemäß das Zitat: „So sollte man die Welt sehen: ‚Wie ist die Lage?‘, und nicht: ‚Warum ist die Lage so beschissen?‘“ Einen ähnlichen Blick wirft der Philosoph Konrad Paul Liessmann in seinem Buch „Was nun?“ auf die Gegenwart. Seine „Philosophie der Krise“ bietet Analysen zum „Zeitalter der multiplen Krisen“, wobei er im Titel programmatisch mit dem Lenin-Zitat „Was tun?“ spielt, denn aktivistische Philosophie gibt es bei Liessmann nicht. Für ihn besteht eine Krise darin, „den Zusammenbruch einer etablierten Ordnung zu erfahren und nicht zu wissen, wie es im Moment weitergehen kann“.

Durch diese Unsicherheit seien Zeiten der Krise „oft Zeiten der autoritären Versuchung“. Daher ist es keinesfalls ironisch gemeint, wenn er schreibt: „Sich passiv in das Unvermeidliche zu fügen und einfach zu warten, was geschieht, ist durchaus eine Möglichkeit, auf Krisenerfahrungen zu reagieren.“ Auch plädiert er für präzisen Umgang mit dem Begriff „Krise“. Statt etwa von „Klimakrise“ zu sprechen, sei „Klimawandel“ genauer. Dieser sei kein kurzfristiger Wechsel, sondern ein langfristiger Prozess, bei dem rasche Interventionen nicht genügen. Die Kapitel widmen sich Fragen wie der „Krise der parlamentarischen Demokratie“, der „Krise der Toleranz“ oder der „Krise der Sprache“.

Liessmann

Konrad Paul Liessmann: „Was nun? Eine Philosophie der Krise“.

Zsolnay Verlag, Wien 2025, 240 Seiten, 25 Euro

Bei aller Zurückgelehntheit im Denken hält Liessmann nicht mit Urteilen zurück. Im Kapitel zur „Krise der Kunst im Zeitalter der Hypermoral“ schreibt er Künstlern mit ihren zum Teil schrillen Wortmeldungen aus jüngerer Zeit gar ins Stammbuch: „Keinerlei Sensibilität bewiesen die Vertreter des Wahren und Guten nach dem 7. Oktober 2023. Die Schnelligkeit, mit der man ekelhaften antisemitischen Ressentiments unter dem Deckmantel des solidarischen Kampfes mit einem zum alleinigen Opfer stilisierten palästinensischen Volk freien Lauf ließ, müsste eigentlich entsetzen.“ Die Freiheit der Kunst, so Liessmann, bestehe gerade darin, dass sie „keine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft“ hat. Umgekehrt gilt für ihn: „Wo das Gute so eindeutig und das Wahre so klar ist, endet alle Kunst in Propaganda.“

Jedes Kapitel wiederum endet bei ihm mit der Frage: „Was nun?“ Lösungen beansprucht er keine, auch verzichtet er auf Handlungsanweisungen. Zu Recht. Derlei liefe auf einen philosophischen Ratgeber hinaus, mithin auf das Gegenteil von Philosophie.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frankfurter Buchmesse #Politisches Buch #Philosophie #Krise
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Konzertbühne in rotes Licht getaucht, mit dem Schriftzug "EVIL". Im Vordergrund Fans, die ihre Arme heben
Antisemitismus im Pop Just another brick in the wall

Kann es sein, dass Pop ein Antisemitismusproblem hat? Maria Kanitz und Lukas Geck durchleuchten die Szene in ihrem Buch „Lauter Hass“.

Von Rosa Budde
Gesicht eines älteren Mannes mit Bart und Brille
Buch über Philosophen Edmund Husserl Der Fröhlichkeit kann man nachhelfen

Der Wissenschaftler Christian Beyer stellt in seinem Buch „Husserls Philosophie“ das Werk eines der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts vor.

Von Tim Caspar Boehme
Frau mit gewelltem Haar und erhobener Faust, welche ihr Smartphone vor sicht hält und zu schreien scheint
Leipziger Buchmesse Die Metapher ist ein Arschloch

Die Phi­lo­so­ph:in­nen Tim Henning, Nikola Kompa und Christian Nimtz leuchten Abgründe der Alltagskommunikation aus. Ja, Sprache kann ausgrenzen.

Von Nina Apin
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz will Abschiebungen fürs Stadtbild Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler
2
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
5
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
6
Antisemitismus im Pop Just another brick in the wall