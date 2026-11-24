taz: Frau Fuß, als Endokrinologin sind Sie Expertin für Hormone. Was sind Hormone eigentlich genau?

Carmina Fuß: Hormone sind kleine chemische Botenstoffe und steuern unterschiedlichste Vorgänge im Körper: den Stoffwechsel, das Wachstum und auch die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale während der Pubertät, wie etwa die Entwicklung der Brust oder der Gesichtsbehaarung.

Im Interview: Dr. Carina Fuß ist Fachärztin für Endokrinologie. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Transgendermedizin der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.

taz: Manche trans Personen entscheiden sich dafür, Hormone für ihre Transition zu nehmen. Wie funktioniert dieser Prozess?

Fuß: Besonders zwei Hormone sind für die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale verantwortlich: Testosteron und Östradiol. Beide kommen bei allen Menschen vor, aber in unterschiedlichen Konzentrationen. Diese Hormonspiegel ändern wir bei einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie. Das Ziel dabei ist immer, das Kongruenzgefühl mit dem eigenen Körper zu verbessern – also das Gefühl, dass der Körper zur eigenen Geschlechtsidentität passt.

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taz: Lassen Sie uns beim Testosteron anfangen. Wie verändern sich die Körper dadurch?

Fuß: In der Pubertät oder auch bei einer maskulinisierenden Hormontherapie macht Testosteron die Stimme tiefer. Es fördert das Bartwachstum, den Aufbau von Muskelmasse und verändert die Fettverteilung. Üblicherweise bleibt durch die Therapie auch die Periode aus. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Die Veränderungen setzen unterschiedlich schnell ein und können sich über mehrere Jahre entwickeln.

taz: Und was fördert Östradiol neben dem Brustwachstum?

Fuß: Östradiol verändert ebenfalls die Fettverteilung und damit die Körperproportionen. Die Haut kann weicher werden und der weitere Kopfhaarverlust kann sich verringern. Üblicherweise werden bei der feminisierenden Hormontherapie zusätzlich auch Testosteronblocker eingesetzt. Bereits bestehende Gesichtsbehaarung oder eine tiefe Stimme lassen sich durch eine feminisierende Hormontherapie jedoch nicht vollständig rückgängig machen.

taz: Welche Erfahrungen machen trans Personen bei dem Prozess?

Fuß: Es ist wie eine zweite Pubertät. Die hormonelle Umstellung kann sich auch auf die Stimmung auswirken. Die allermeisten berichten uns aber, wenn sie nach ein paar Monaten wieder in die Praxis kommen, dass sie sich in ihrem Körper deutlich wohler fühlen, unabhängig davon, wie ausgeprägt die Veränderungen schon sind. Allein das Gefühl, dass der Körper sich in die richtige Richtung entwickelt, ist extrem entlastend.

taz: Wie lange dauert eine Hormontherapie?

Fuß: In der Regel ist sie als lebenslange Behandlung angelegt. Die Dosierung passen wir individuell an die Behandlungsziele, die körperlichen Veränderungen und die Hormonwerte im Blut an. Gerade am Anfang kontrollieren wir deshalb engmaschiger. Im höheren Lebensalter können wir die Dosis gegebenenfalls reduzieren unter Berücksichtigung, dass sich die körpereigenen Hormonspiegel auch bei cis Frauen und Männern mit dem Alter verändern.

taz: Das Einsetzen der Pubertät kann für trans Kinder und Jugendliche extrem belastend sein, wenn sich ihr Körper plötzlich in eine Richtung entwickelt, die nicht der eigenen Identität entspricht. Pubertätshemmende Medikamente, zum Beispiel GnRH-Analoga, sind da wie eine Pausetaste. Wie wirken sie?

Fuß: Wie viel Testosteron oder Östradiol gebildet wird, wird über ein mehrstufiges System aus Steuerhormonen geregelt. Am Anfang steht das Gonadotropin-Releasing-Hormon, kurz: GnRH, das normalerweise in Stößen ausgeschüttet wird. GnRH-Analoga ahmen dieses Hormon nach, wirken aber dauerhaft. Dadurch reagiert die Hirnanhangdrüse nach einer anfänglichen Stimulation weniger darauf und gibt weniger Signale an die Eierstöcke oder Hoden weiter. Folglich wird dort die Produktion der Sexualhormone unterdrückt und die weitere Pubertätsentwicklung gehemmt. Diese Wirkung nutzt man auch bei der Behandlung hormonabhängiger Tumore. Jugendlichen kann eine Pubertätsblockade Zeit verschaffen, auch, um mit fachlicher Begleitung die Frage zu beantworten, ob sie eine geschlechtsangleichende Hormontherapie anfangen wollen oder nicht.

taz: In der Folge kann das deutlich den Leidensdruck senken. Warum wird es dennoch immer wieder kontrovers diskutiert?

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Fuß: Zu manchen langfristigen Folgen haben wir noch zu wenige Daten. In der Pubertät entwickeln sich auch die Knochen, das Körperwachstum und die Fortpflanzungsfähigkeit. Eine Pubertätsblockade bremst den Aufbau der Knochenmasse. Inwieweit das später vollständig aufgeholt wird und ob langfristig ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche besteht, ist noch nicht ausreichend geklärt. Folgt unmittelbar auf die Blockade eine geschlechtsangleichende Hormontherapie, kann das auch die Möglichkeiten einschränken, später eigene biologische Kinder zu bekommen. Diese Risiken und Unsicherheiten müssen wir immer gegen den individuellen Leidensdruck und die Folgen einer unbehandelten Pubertätsentwicklung abwägen.

taz: Inwiefern?

Fuß: Wenn zum Beispiel ein trans Mädchen große Angst davor hat, einen Bart zu entwickeln, und unter den körperlichen Veränderungen stark leidet, muss man die möglichen Risiken gegen die Folgen einer fortschreitenden Pubertät abwägen. Die Behandlung kann den Leidensdruck deutlich senken und der Jugendlichen ermöglichen, ihren Alltag besser zu bewältigen und sich weiterzuentwickeln. Diese Aussicht auf Entlastung ist ein wesentlicher Teil der Entscheidung.

taz: Wie wird so eine Entscheidung getroffen?

Fuß: Gerade bei Jugendlichen braucht es eine sorgfältige interdisziplinäre Beurteilung und Begleitung aus dem psychiatrischen Fachbereich und der Endokrinologie. Gemeinsam mit den Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten werden die Behandlungsziele, der erwartbare Nutzen und mögliche Risiken besprochen. Unsere Verantwortung ist es, die Diagnose und die individuelle Behandlungsindikation sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass die Jugendlichen die Tragweite der Entscheidung verstehen. Denn wir verändern mit der Behandlung körperliche Abläufe, die für sich genommen nicht krankhaft sind.

taz: Auch für eine Hormontherapie braucht es eine klare Indikation, weshalb ein psychiatrisches Gutachten wichtig ist. Zuletzt hat sich die Versorgungslandschaft für trans Menschen deutlich verschlechtert. Wichtig war dafür ein Fall vor dem Bundessozialgericht, dort hatte eine nicht-binäre Person auf die Kostenübernahme der Brustentfernung geklagt.

Fuß: Das Gericht hat 2023 körpermodifizierende Behandlungen bei Geschlechtsinkongruenz als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode eingeordnet. Das hat große Unsicherheit darüber ausgelöst, unter welchen Voraussetzungen die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Aus Praxen wird von Rückforderungen berichtet. Manche Praxen lassen sich die Kostenübernahme deshalb vor Behandlungsbeginn bestätigen, was den Zugang erheblich verzögern kann. Andere schränken ihr Angebot ein oder stellen nur noch Privatrezepte aus. Das erschwert die Versorgung und ist für die Betroffenen sehr belastend.