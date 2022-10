Brandstiftung in Mecklenburg-Vorpommern : Flüchtlingsheim angezündet

Nahe Wismar brennt eine Unterkunft ukrainischer Geflüchteter ab. Die Polizei vermutet eine politische Tat. Am Haus prangte zuvor ein Hakenkreuz.

BERLIN taz | Andrej Bondartschuk ist am Donnerstagmorgen noch fassungslos. „Ich funktioniere, aber verarbeitet habe ich das noch nicht“, sagt der Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Immerhin hätten alle unverletzt das Haus verlassen. „Das ging alles sehr geordnet, ohne Panik“, sagt Bondartschuk der taz. Nun seien die Betroffenen vorerst anderweitig untergebracht. „Aber wie es weitergeht, wissen wir auch noch nicht.“

Am Vorabend, gegen 21.20 Uhr, war in der Unterkunft im Hotel „Schäfereck“ in Groß Strömkendorf bei Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude waren 14 ukrainische Geflüchtete untergebracht. Ein Feuermelder sei angesprungen, erzählt Bondartschuk der taz. Dann habe man Flammen am Dach entdeckt und versucht zu löschen, auch mithilfe von Passanten. Aber das Feuer sei später wieder aufgeflammt. Am Ende brannte das Haus fast komplett ab.

Auch die Polizei sprach von schwierigen Löscharbeiten, vor allem wegen des Reetdachs. 120 Feuerwehrleute und 20 Einsatzfahrzeuge waren ausgerückt. Alle Be­woh­ne­r:in­nen hätten das Haus unverletzt verlassen können, bestätigte auch sie. Neben Bondartschuk waren auch zwei weitere Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Haus, die für den Landkreis Nordwestmecklenburg die Unterkunft betreiben. Und: Man gehe von einer Brandstiftung aus. „Zudem wird ein politischer Hintergrund vermutet.“

Am Donnerstag bildete die Polizei deshalb eine Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz, der für politische Straftaten zuständig ist. Die Führung übernahm der Staatsschutzleiter selbst. Auch die Staatsanwaltschaft Schwerin ist in die Ermittlungen involviert, ebenso wie ein Brandsachverständiger. Michael Peters, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Rostock, sagte, die Tat habe er „mit großer Bestürzung aufgenommen“. Jeder Angriff auf Geflüchtete oder deren Unterkünfte sei „auch eine Attacke auf unsere Grundwerte“. Die Ermittlungen hätten deshalb „oberste Priorität“.

Auch Landrat Tino Schomann (CDU) erklärte: „Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.“ Der Brand sei „ein großer Schock“. Das Wichtigste sei, dass es keine Verletzten gab. Den Feuerwehrleuten danke Schomann für ihre „schnelle Reaktion“. Man sei weiter in „enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Wismar über das weitere Vorgehen“.

Schwesig: „Harte Konsequenzen“

Das Landratsamt bestätigte, dass noch am Mittwoch, vor dem Brand, die Ordnungsbehörde des Landkreises und die Polizei die Unterkunft aufgesucht hatten, weil ihnen eine Hakenkreuz-Schmiererei am Eingangsschild gemeldet wurde. Betreiber Andrej Bondartschuk will nicht über das Motiv spekulieren. Das Motiv müssten jetzt die Ermittlungen klären, er wolle sich dazu noch nicht äußern, sagte er der taz.

Mecklenburg-Vorpommers Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärte, wenn sich der Verdacht der Brandstiftung bestätige, wäre das „grausam“ und müsse „harte Konsequenzen“ haben. Sie sei froh, dass niemand körperlich zu Schaden gekommen sei. „Eins muss für alle klar sein: Menschen, die vor Krieg flüchten, brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung. Hetze und Gewalt dulden wir nicht.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte den Brand „eine furchtbare Nachricht“. Sie sagte: „Menschen, die vor Putins Krieg bei uns Schutz gefunden haben, mussten aus den Flammen gerettet werden.“ Bestätigte sich der Verdacht der Brandstiftung, sei das „ein menschenverachtendes Verbrechen, das mit aller Härte verfolgt wird“.

Auch die Bundesintegrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan sprach von „einem Schock, der unfassbar wütend macht“. Menschen, die vor den Bomben Russlands geflohen seien, müssten erneut fliehen. Sie forderte „die volle Härte des Rechtsstaats“, sollte sich der Verdacht der Brandstiftung erhärten.

Am Donnerstagmittag wollten Schwesig, Landrat Schomann und Innenminister Christian Pegel (SPD) den Brandort besuchen. Die Ukrai­ne­r:in­nen sind vorerst in einer anderen Unterkunft des Landkreises untergebracht.

Aktualisiert und ergänzt am 20.10.2022 um 12:00 Uhr. d. R.