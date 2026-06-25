dpa/taz | Das Fusion-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist wegen eines Feuers außerhalb des Geländes unterbrochen worden. Das berichteten Be­su­che­r:in­nen des Festivals der taz. Auch eine dpa-Reporterin berichtet vom Ort des Geschehens in Lärz. Die Besucher seien aufgefordert worden, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz südlich des Festivalgeländes zu begeben. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule in der Nähe des Festival-Geländes in die Luft stieg.

Das jährlich veranstaltete Fusion-Festival gilt als eines der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas und verbindet Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile mit Theater oder auch politischer Bildung. Es hatte am Mittwoch auf dem ehemaligen Militärflughafen bei Lärz begonnen. Die Veranstalter erwarten rund 65.000 Besucher.

Gegenüber der taz berichteten Be­su­che­r:in­nen sogar von zwei Rauchsäulen. Anfang seien die Durchsagen von vielen nicht ernst genommen worden, weil vor einem Unwetter gewarnt worden sei. Das habe zu Unverständnis geführt, weil der Himmel über dem Festivalgelände klar und blau gewesen sei.

Dann habe aber eine Frau das Mikrofon ergriffen und klar von einem Feuer berichtet. „Ich hatte kurz Angst, dass es zu einer Massenpanik kommt wie bei der Loveparade“, sagte eine Besucherin der taz. Doch dann seien die Leute sehr entspannt und gelassen der Aufforderung gefolgt, das Festivalgelände zu verlassen.

Nicht nur für Dating geeignet: Notfalltreffpunkt auf dem Fusion-Gelände Foto: Lotte Laloire

Polizei bestätigt die Löscharbeiten

Das Lagezentrum der Polizei Neubrandenburg bestätigte die Darstellung. Ein Brand im nördlichen Bereich des Fusion-Festival-Geländes nahe Vietzen habe nicht nur den Einsatz mehrerer Feuerwehren zur Folge, sondern auch die Unterbrechung des Festivals, hieß es in einer gegen 19.40 Uhr verbreiteten Erklärung. Die Festival-Unterbrechung sei kurz vor 19:00 Uhr durch einen Sicherheitsbeauftragten des Veranstalters angeordnet worden. Die Feuerwehren würden aktuell am Brandort löschen.

Von Verletzten durch Feuer oder Rauch ist aktuell nichts bekannt. Zur Brandursache ebenso nicht.

Um kurz nach 20 Uhr wurde auf dem Festival durchgegeben, dass der Brand gelöscht. Das Festival könne in einer Stunde fortgesetzt werden.

Im Vorfeld hatte es die Sorge gegeben, dass das Festival unter der aktuellen Hitzewelle leiden können. Wie überall im Land war es auch dort extrem heiß, noch am frühen Abend seine über 30 Grad gemessen worden.