piwik no script img

Bolivien auf der COP30 in BelémZwischen Krise und Klimanotstand

von Karen Gil

Weil der neue Präsident die Delegation verkleinert hat, fahren nun zivile Ver­tre­te­r:in­nen zur Klimakonferenz, erzählt Journalistin Karen Gil.

Zwei als Lungen verkleidete Personen nehmen an einer Demonstration gegen Waldbrände und Goldabbau in Schutzgebieten teil
Der Lunge Luft machen: Demonstration gegen Waldbrände und Goldabbau in Schutzgebieten in Bolivien, La Paz, am 17. November 2023 Foto: Mateo Romay Salinas/imago

D ie UN-Klimakonferenz findet dieses Jahr in Belém statt, einer brasilianischen Millionenstadt im Amazonas-Regenwald. Die taz Panter Stiftung hat zu diesem Anlass zehn Jour­na­lis­t*in­nen aus allen acht Staaten in Amazonien nach Berlin eingeladen, um sich zu vernetzen, an Seminaren teilzunehmen und voneinander zu lernen. In der Kolumne „Stimmen aus Amazonien“ berichten sie davon, wie sie und ihre Landsleute auf den Gipfel in Belém blicken.

Während sich die internationale Staatengemeinschaft zur 30. UN-Klimakonferenz (COP30) trifft, befindet sich Bolivien in einer Ausnahmesituation. Das Land steckt in der schwersten Wirtschaftskrise dieses Jahrhunderts – und steht zugleich vor einem politischen Umbruch. Am Eröffnungstag der Konferenz hat Rodrigo Paz das Präsidentenamt übernommen. Damit endete nach zwei Jahrzehnten die Ära der Regierungen der Bewegung zum Sozialismus (MAS).

Auch ökologisch sind die Wunden tief: Die verheerenden Waldbrände des Jahres 2024 zerstörten rund 12,6 Millionen Hektar Wald – eine Fläche, die mehr als einem Drittel Deutschlands entspricht.

Mit diesem schweren Gepäck reist Bolivien zu den Klimaverhandlungen. Bis Ende Oktober hatte die scheidende Regierung weder eine offizielle Delegation benannt noch eine klare nationale Position bekannt gegeben. Lediglich eines sickerte durch: Rodrigo Paz bat Brasilien um die Akkreditierung eines verkleinerten Teams.

Währenddessen zeigte die im September vom scheidenden Präsidenten Luis Arce vorgestellte Aktualisierung der national festgelegten Klimabeiträge (NDCs) deutliche Rückschritte. Von den 36 Zielen, mit denen Bolivien seinen Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen nachkommen will, sind viele lediglich Wiederholungen der Version von 2020. Der einzige Unterschied: Die Frist wurde von 2030 auf 2035 verlängert – ohne jedoch die Ambitionen zu steigern.

Erhebliche Rückschritte in der Umweltpolitik

Besonders besorgniserregend ist, dass das Ziel, wichtige Feuchtgebiete, die Ramsar-Gebiete, zu schützen, gestrichen und durch allgemeine Wasserziele ersetzt wurde – ausgerechnet in einer Zeit, in der diese empfindlichen Ökosysteme unter Bränden und wachsendem Druck durch Rohstoffabbau leiden. Laut Cristian Flores von der Bolivianischen Plattform gegen den Klimawandel bedeutet das einen erheblichen Rückschritt in der Umweltpolitik.

Für den gewählten Präsidenten Rodrigo Paz bietet die COP30 dennoch eine Chance: Er sieht in der Konferenz eine Möglichkeit, Zugang zu internationaler Klimafinanzierung zu erhalten – vor allem für Umweltinitiativen in der bolivianischen Amazonasregion. Senator Fernando Vaca warnt hingegen, dass wirtschaftliche Interessen über ökologische Verpflichtungen gestellt werden könnten.

Aus der Zivilgesellschaft kommen ähnliche Bedenken. Trotz bürokratischer Hürden bei der Akkreditierung werden rund 40 Ver­tre­te­r*in­nen aus verschiedenen Bereichen nach Belém reisen: darunter indigene Völker, Jugendliche, Frauenorganisationen, Medienschaffende, Kollektive und NGOs. Sie wollen beim Klimagipfel als Be­ob­ach­te­r*in­nen präsent sein und die Verhandlungen genau verfolgen.

Für Wilma Mendoza, Präsidentin des Nationalen Dachverbands der indigenen Frauen Boliviens (Cenamib), ist diese Teilnahme entscheidend. Nur so könne man aus erster Hand Informationen über die Verpflichtungen des Landes erhalten – besonders angesichts der Ungewissheit über die Rolle Boliviens auf der offiziellen Agenda der COP30.

Übersetzt aus dem Spanischen von Tabea Kirchner

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Karen Gil
Themen #Kolumne Stimmen aus Amazonien #Klimawandel #Weltklimakonferenz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hotelzimmer mit drei einzelnen Betten, die mit weisser Bettwäsche bezogen sind
Stimme aus Brasilien Ihr werdet euch in Belém verlieben!
Kolumne Stimmen aus Amazonien von Felipe Corona

Die Bedingungen für eine Klimakonferenz sind schlecht in Belém. Aber das macht die Stadt schon wett, schreibt der Journalist Felipe Corona.

Die surinamische Präsidentin Jennifer Geerlings-Simons steht mit Präsident Lula unter einem Baum, sie halten sich an den Händen
COP30 in Brasilien Ich will zur Klimakonferenz – aber ich kann nicht
Kolumne Stimmen aus Amazonien von Euritha Tjan A Way

Euritha Tjan A Way ist Journalistin aus Suriname. Zur Klimakonferenz kann sie nicht – es gibt keine Förderung. Warum das ein Problem ist.

Blick auf den größten Salzsee der Welt, den Salar de Uyuni, im bolivianischen Hochland
Deutsch-bolivianische Kooperation Bolivien kippt Lithium-Projekt

Präsident Evo Morales soll das Vorhaben untersagt haben. Die Deutschen wollten sich mit dem Projekt von asiatischen Zulieferern unabhängiger machen.

Von Finn Mayer-Kuckuk

klimawandel

Windräder auf dem Meer, davor ein Steg mit Menschen.
Klimaschutz-Ranking Dänemark ist Vorreiter, Pakistan holt auf

Kein Land tut genug im Klimaschutz – aber viele Staaten verbessern sich. Die Verhandlungen auf dem UN-Klimagipfel drohen derweil zu enttäuschen.

Von Jonas Waack

18.11.2025

Dennis Thering vor blauem CDU-Schriftzug
Hamburgs CDU will Klima-Entscheid kippen In AfD-Manier zurück in die Zukunft
Kommentar von André Zuschlag

Beim Volksentscheid hatte die Mehrheit in Hamburg für ein strengeres Klimaschutzgesetz gestimmt. Schäbig ist, wie die CDU nun daran rütteln will.

18.11.2025

Ein Mann mit Headset schaut ernst
Umweltminister auf der Klimakonferenz Carsten Schneiders riskante Wette

Umweltminister Schneider ist zu seinem ersten Klimagipfel angereist. Er hat sich eine schwere Aufgabe gesucht: Klimaschutz global gerecht zu machen.

Von Jonas Waack

18.11.2025

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
3
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
4
Rentenstreit in der Union Ein Debakel mit Ansage
5
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
6
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten