piwik no script img

COP30 in BrasilienIch will zur Klimakonferenz – aber ich kann nicht

von Euritha Tjan A Way

Euritha Tjan A Way ist Journalistin aus Suriname. Zur Klimakonferenz kann sie nicht – es gibt keine Förderung. Warum das ein Problem ist.

Die surinamische Präsidentin Jennifer Geerlings-Simons steht mit Präsident Lula unter einem Baum, sie halten sich an den Händen
Die surinamische Präsidentin mit Lula da Silva in Belem – die Journalistin Euritha Tjan A Way aus Surinam wäre auch gerne dabei Foto: Adriano Machado/reuters

D ie UN-Klimakonferenz findet dieses Jahr in Belém statt, einer brasilianischen Millionenstadt im Amazonas-Regenwald. Die taz Panter Stiftung hat zu diesem Anlass zehn Jour­na­lis­t*in­nen aus allen acht Staaten in Amazonien nach Berlin eingeladen, um sich zu vernetzen, an Seminaren teilzunehmen und voneinander zu lernen. In der Kolumne „Stimmen aus Amazonien“ berichten sie davon, wie sie und ihre Landsleute auf den Gipfel in Belém blicken.

Ich möchte wirklich gerne über die Klimakonferenz berichten – wirklich! Aber leider kann ich das nicht. Nicht wegen irgendwelcher physischen Hindernisse. Die Konferenz verbindet die Amazonasländer im wörtlichen und übertragenen Sinne. Nein, es gibt einfach keine finanziellen Mittel für Journalisten, um an solch wichtigen internationalen Treffen teilzunehmen.

Umweltorganisationen aus Suriname werden dort sein. Vertreter indigener und Maroon-Gemeinschaften – Nachfahren von Menschen, die während der Sklaverei aus Plantagen geflohen sind – werden dort sein, und unsere Präsidentin Jennifer Geerlings-Simons wird ebenfalls dort sein. Sie wurde sogar vom Time Magazine unter die 100 einflussreichsten globalen Führungskräfte gewählt, gerade wegen ihrer Klimarede vor den Vereinten Nationen.

Aber seit Jahren gibt es keine strukturelle Finanzierung, um Journalisten zu entsenden. Tatsächlich glaube ich, dass es vielen Organisationen gar nicht in den Sinn kommt, einen Journalisten oder ein Presseteam mitzunehmen. Es gab zwar Möglichkeiten durch internationale Programme, aber diese waren alle auf Spanisch und hauptsächlich für Lateinamerika gedacht.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zunächst dachte ich, es sei nur ein Problem Surinames – schließlich befinden wir uns in einer Wirtschaftskrise –, aber nach einem Gespräch mit Kollegen der taz in Berlin beschloss ich, mich an Climate Tracker Caribbean zu wenden, um zu erkunden, ob Journalisten in Suriname dennoch unterstützt werden könnten. Ihre Antwort war dieselbe: „Keine Mittel“.

Der Waldschutz muss nationale Priorität sein

Es wird also auch keine Ver­tre­te­r*in­nen von Climate Tracker Caribbean geben. Und das unmittelbar nach dem Hurrikan Melissa – vom Klimawandel verstärkt – der Jamaika, Haiti und Kuba schwer getroffen hat.

Ich bin sogar mit einer Umweltorganisation aneinandergeraten, die jedes Jahr Millionen an Unterstützung erhält, aber keinen einzigen Dollar in die Aufklärung der breiten Öffentlichkeit über unsere Klimaziele investiert. Informationen werden innerhalb eines kleinen Kreises ausgetauscht, und auch die Spendengelder bleiben in diesem Kreis.

Ich habe beschlossen, dass ich über Kollegen, die ich während des Green Panther Amazonia-Programms kennengelernt habe – und die bei der Klimakonferenz dabei sein werden –, versuchen werde, die Geschichten und Nachrichten zu den Menschen zu Hause zu bringen.

Der Schutz unserer Wälder muss eine nationale Priorität sein, sonst werden wir den Kampf gegen den Klimawandel verlieren. Und auf diese Konferenz, die im und für den Amazonas stattfindet, sollte unser kleines Suriname unbedingt achten – ein Land, das der Welt stolz verkündet, dass es mehr als 90 Prozent seiner Waldfläche erhalten will.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Euritha Tjan A Way
Themen #Kolumne Stimmen aus Amazonien # UN-Klimakonferenz in Belém 2025 #Klimawandel #Amazonas #Pressefreiheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Flugzeugträger
EU-Lateinamerika-Gipfel Bitte kein Wellengang
Kommentar von Jürgen Vogt

Der EU-Lateinamerika-Gipfel wäre ideal gewesen, das Vorgehen der USA in der Karibik zu thematisieren. Doch viele Europäer kuschten vor Donald Trump.

Eine Teilnehmergruppe in bunter Kleidung - die Männer im üblichen Anzug - betritt das Konferenzgebäude
UN-Klimakonferenz in Brasilien startet Amibitionierte Action-Agenda

Die COP verhandelt wieder über die Rettung des Weltklimas. Streit dürfte es um Gelder für Klimafolgenanpassung geben. Die wichtigsten Knackpunkte.

Von Jonas Waack
Kanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula reichen einander die Hände vor einem riesigen Foto des Amazonas mit dem Schriftzug "BrasilCOP30Amazonia"
Vor der Klimakonferenz in Belém Waldschutz oder Greenwashing?

Als Auftakt der Weltklimakonferenz COP30 fand in Belém ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt. Die von Brasilien lancierte Tropical Forest Forever Facility stieß dabei auf ein geteiltes Echo.

Von Niklas Franzen

klimawandel

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steigt aus dem Flugzeug
Luxusflüge besteuern Staaten wollen bei COP30 für Vorhaben werben

Premium- und Privatjetflüge stärker besteuern, um den Klimaschutz zu finanzieren: Für diese Idee wollen einige Länder beim Weltklimagipfel werben.

9.11.2025

Eine Teilnehmergruppe in bunter Kleidung - die Männer im üblichen Anzug - betritt das Konferenzgebäude
UN-Klimakonferenz in Brasilien startet Amibitionierte Action-Agenda

Die COP verhandelt wieder über die Rettung des Weltklimas. Streit dürfte es um Gelder für Klimafolgenanpassung geben. Die wichtigsten Knackpunkte.

Von Jonas Waack

9.11.2025

Donald Trump mit Telefon in der Hand
UN-Klimakonferenz in Belém Gelingt ein Signal gegen Trump?

Der US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen stellt die Welt vor Herausforderungen. Klimaschützer hoffen nun auf ein deutliches Signal gegen Trump.

9.11.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
2
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
3
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
6
Unionsstreit um Rückkehr nach Syrien Wadephul konterkariert den Migrationskurs der CDU