piwik no script img

taz zahl ich

Blockade der Erdöl-LänderVerhandlungen über UN-Plastikabkommen gescheitert

Kein Vertrag gegen die Plastikkrise: Die Staaten, die von der Produktion von Kunststoff profitieren, wollten deren Einschränkung unbedingt verhindern.

Arbeiterinnen sortieren und trocknen gebrauchte Plastiktüten, nachdem sie sie in einer informellen Recyclinganlage in Dhaka, Bangladesch, gewaschen haben.
Arbeiterinnen sortieren und trocknen gebrauchte Plastiktüten in einer informellen Recyclinganlage in Dhaka, Bangladesch Foto: Suvra Kanti Das/ZUMA Press Wire/dpa

Genf/Berlin afp/taz | Die Verhandlungen in Genf über ein UN-Plastikabkommen sind ohne eine Einigung zu Ende gegangen. „Wir werden hier in Genf kein Abkommen zur Plastikverschmutzung erzielen“, sagte der Vertreter Norwegens am Freitag. Von Indien und Uruguay hieß es, es sei keine Einigung über den zuletzt vorgelegten Vorschlag erzielt worden. Wie es weitergeht, war zunächst unklar.

Plastikmüll sorgt weltweit für massive Verschmutzung. Mikropartikel des Kunststoffabfalls treten auch im menschlichen Körper auf. Derzeit werden jährlich mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, die Hälfte davon für Einwegprodukte. Weniger als zehn Prozent des Plastikmülls werden recycelt.

Drei bis fünf Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf die Produktion von Plastik zurück, mehr als die CO2-Emissionen des gesamten afrikanischen Kontinents. Und bis 2060 könnte sich die Plastikproduktion Schätzungen zufolge verdreifachen.

In der Nacht zum Freitag war in den Verhandlungen um ein Abkommen zur Bekämpfung dieser Probleme ein neuer Kompromisstext vorgelegt worden. Er enthielt nach zehn Tagen intensiver Verhandlungen jedoch noch mehr als 100 zu klärende Punkte. Bei einer informellen Sitzung konnten die Delegationsleiter keine Einigung erzielen.

Ölstaaten gegen den Rest der Welt

Zuletzt standen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: Auf der einen Seite Ölstaaten zusammen mit weiteren Ländern und auf der anderen Seite Vertreter etwa aus der EU oder Lateinamerika zusammen mit Umweltschützern. Unter anderem geht es um die Frage, ob die Plastikkrise an ihrem Ursprung angepackt werden muss: der Plastikproduktion. Für diese wird meist Erdöl genutzt. Eine Einschränkung würde die erdölproduzierenden Länder also treffen.

Die Verhandlungen in Genf mit Vertretern aus mehr als 180 Staaten sollten eigentlich am Donnerstag zu Ende gehen. Die Beratungen wurden dann jedoch bis zum Freitag verlängert. Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher zeigte sich „enttäuscht“ über das Scheitern der Verhandlungen.

Die Organisation Greenpeace kritisierte, die Auswirkungen der „Plastikkrise“ würden „weiterhin massiv unterschätzt“. „Um das Problem zu lösen, braucht es in Zukunft eine viel größere Aufmerksamkeit, auch auf höchster politischer Ebene“, erklärte Greenpeace-Plastikexperte Moritz Jäger-Roschko. „Trotzdem: Ein schwaches Abkommen wäre schlimmer als keines – es würde Stillstand als Fortschritt verkaufen.“ Oberste Priorität müsse eine „effektive Lösung der Krise“ sein.

Die Zukunft der Verhandlungen war zunächst unklar. Uganda beantragte eine neue Verhandlungsrunde zu einem späteren Zeitpunkt. Die EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall sagte, Genf habe „eine gute Grundlage“ für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen geschaffen.

Zuvor waren bereits Gespräche im südkoreanische Busan im vergangenen Dezember gescheitert. Diese Gespräche hätten eigentlich bereits die letzte Verhandlungsrunde für ein Plastikabkommen sein sollen. Bei der Konferenz in Genf hatten die Unterhändler nun auf einen Durchbruch gehofft.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Plastik #Plastikmüll
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine weißer Plastikstuhl steht vor einem farbigen Tor

Plastik-Abkommen der UN

Das Schicksal einer Ikone entscheidet sich in Genf

Die Verhandlungen über ein Plastikabkommen nähern sich dem Ende. Die Geschichte des Kunststoffs erzählt viel über unser Bild vom Fortschritt.
Von Jonas Waack
Ein Plastikgartenstuhl in einem Plastikflaschenmeer

Weltweites Plastikabkommen

Jeder Vertrag ist besser als kein Vertrag

Kommentar von Nick Reimer
Berge und winzige Partikel von Kunststoffen verschmutzen Meere und Natur. Jetzt muss sich zeigen, ob die internationale Diplomatie noch funktioniert.
Überquellende, gelbe Plastikmülltonne mit mehreren Müllsäcken

Verhandlungen zum UN-Plastikabkommen

„Wir brauchen Obergrenzen für die Plastikproduktion“

Die negativen Auswirkungen von Kunststoffen auf Mensch und Umwelt seien schon jetzt kaum zu beherrschen, sagt Annika Jahnke. Sie setzt auf die UN.
Interview von Heike Holdinghausen

klimawandel

Verdorrter Mittelstreifen auf der Frankfurter Allee

Klimaschutz in Berlin unter CDU und SPD

Mieses Klima in Berlins Bezirken

Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte blicken mit Sorge auf den Doppelhaushalt 2026/27. Beim Umwelt- und Klimaschutz droht der Senat, die Axt anzulegen.
Von Claudius Prößer

14.8.2025

Eine weißer Plastikstuhl steht vor einem farbigen Tor

Plastik-Abkommen der UN

Das Schicksal einer Ikone entscheidet sich in Genf

Die Verhandlungen über ein Plastikabkommen nähern sich dem Ende. Die Geschichte des Kunststoffs erzählt viel über unser Bild vom Fortschritt.
Von Jonas Waack

14.8.2025

Bei Temperaturen von fast 30 Grad sitzen eine Frau und ein Mann unter einem Sonnensegel zur Abkühlung im Stadtpark

Grüne fordern besseren Hitzeschutz

Mehr Geld für Kommunen und Pflege

Die Grünen wollen, dass die Bundesregierung den Schutz vor Hitze verbessert. Ex­per­t*in­nen gehen die Vorschläge jedoch nicht weit genug.
Von Jonas Waack

14.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Russland und Ukraine

Ukrainische Gebietsabtretungen im Tausch für Frieden?

2

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

3

Umgang der Union mit der „Elsa“-Studie

Totschweigen durch Nina Warken

4

4 Jahre Taliban-Herrschaft

Verbotene Klassenzimmer und eingeschränkte Geschäfte

5

Trump setzt Museen Frist

Vorbei mit der Freiheit

6

100 Tage Merz-Regierung

Kein Rezept gegen rechts