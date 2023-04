Bildungsministerin von Brandenburg : Britta Ernst tritt zurück

Überraschend legt die SPD-Bildungsministerin von Brandenburg ihr Amt nieder. Offenbar hat sich Ernst mit ihrer Fraktion überworfen.

BERLIN taz | Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt von ihrem Amt zurück. Wie die Staatskanzlei in Potsdam am Montag mitteilte, habe Ernst um ihren Rücktritt gebeten. Ihr Amt übernimmt der bisherige Staatssekretär Steffen Freiberg.

Über die Gründe des Wechsels wollten sich auf Anfrage der taz weder das Ministerium noch die SPD-Fraktion äußern. Für 14 Uhr setzte die Staatskanzlei aber eine Pressekonferenz mit Ernst, Freiberg und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an.

Vorab bedankte sich Woidke bei Ernst für „ihre engagierte Arbeit“. Mit ihrer Amtszeit würden wichtige Meilensteine wie die kontinuierliche Verbesserung des Kita-Personalschlüssels und der Einstieg in die Beitragsfreiheit verbunden, zeigte sich Woidke sicher.

Seit September 2017 war Ernst – die mit Bundeskanzler Olaf Scholz verheiratet ist – Bildungsministerin in Brandenburg. Zuvor vertrat sie ihre Partei als Schulexpertin bereits in der Hamburger Bürgerschaft und im Kabinett in Schleswig-Holstein, auch dort als Bildungsministerin.

Kritik wegen Lehrkräftemangel

In Brandenburg eckte Ernst zuletzt aber an, auch in der eigenen Partei und beim Koalitionspartner. So stieß Ernst mit ihrem Plan, 200 Stellen für Lehrkräfte für Verwaltungsfachkräfte und Schulsozialarbeiter umzuwidmen, auf breite Kritik.

Dem Plan zufolge sollten in Schulen weniger Ressourcen für Zusatzangebote wie Förder- und Ganztagsunterricht sowie Inklusion zur Verfügung stehen. Damit wollte Ernst unter anderem auf den akuten Lehrkräftemangel im Land reagieren. Laut dem Bildungsministerium ist es unwahrscheinlich, dass zum Schuljahr 2023/24 alle 1.800 nötigen Stellen besetzt werden können.

Im Landtag kritisierte unter anderem Grünen-Fraktionschefin Petra Budke den Plan, der Ernst nun offenbar zum Verhängnis geworden ist: „Ich tu mich schon schwer damit, dass an einer Schule eine Stelle für Inklusion wegfallen könnte, um an einer anderen Schule eine Stelle für eine Assistenz zu schaffen“.

Und auch SPD-Bildungspolitikerin Katja Poschmann zeigte ihre Ablehnung: „Jedes pädagogische Angebot, ob über dem Rahmenlehrplan, im Ganztagsunterricht, in Förderstunden oder im gemeinsamen Lernen, ist unverzichtbar.“

Ob das Ministerium mit der neuen Spitze die Umwidmung nun zurückzieht, ist noch nicht bekannt.