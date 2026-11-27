In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Marzahn-Hellersdorf konnte am Donnerstag die Wahl eines AfD-Kandidaten zum BVV-Vorsteher verhindert werden. Der Vorsteher leitet und moderiert die Sitzungen, übt das Hausrecht aus und ist Arbeitgeber der BVV-MitarbeiterInnen. Die Rechtsaußenpartei war aus den Wahlen im September mit mehr als einem Drittel der Stimmen als die mit Abstand stärkste Partei hervorgegangen, sodass ihr das Vorschlagsrecht zustand.

Mit Patrick Fritsch schickten die Rechten einen jungen Mann ins Rennen, der laut Recherchen der SPD-Bezirksverordneten Luise Lehmann über Jahre Mitglied in der Jungen Alternative war. Die wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst. Fritsch soll Lehmann zufolge zudem auch an einem Aufmarsch der Identitären Bewegung in Wien teilgenommen haben. Der AfD-Mann selbst relativierte das und betonte, für ihn seien alle Menschen gleichwertig.

Als ein Mitglied der AfD-Fraktion Fritschs Nominierung begründen wollte, warnten gut ein Dutzend junger Leute von einer Antifagruppe im Saal laut vor dessen Wahl. „Kein AfD-BVV-Vorsitz“ stand auf einem Transparent, das sie hochhielten. Dazu sangen sie rund zehn Minuten lang im Kanon: „Wehrt euch, wehrt euch, leistet Widerstand – gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden.“

Ein Bezirksamtsvertreter wollte auf Antrag der AfD das Hausrecht durchsetzen. Aber bevor er die Polizei rief, gelang der SPDlerin Lehmann eine Vermittlung: Sie vereinbarte mit den SängerInnen, dass die Verordneten der demokratischen Fraktionen ihnen Applaus klatschen würden und sie anschließend den Saal verlassen.

Der Protest der AntifaschistInnen war die Reaktion auf ein Szenario, das die bezirklichen Grünen in einem Video erläuterten: Demzufolge würde die AfD einen Kandidaten nominieren und die CDU bei der Abstimmung geschlossen den Saal verlassen. Die Gegenkandidatin der Linken, der zweitstärksten Partei im Bezirk, hätte dann auch mit Unterstützung von SPD, Grünen und Tierschutzpartei weniger Stimmen auf sich vereinen können als der AfD-Mann. Ausschlaggebend wäre das Abstimmungsverhalten des BSW gewesen – mit den bekannten Unwägbarkeiten.

Bürgermeisterin wird BVV-Vorsteherin

Dass es dazu nicht kam, ist Gesprächsangeboten der Linken, SPD und Grünen an die CDU zu verdanken. Sie vereinbarten, dass ihre Parteien eine Kandidatin der CDU als Vorsteherin mitwählen würden, obwohl die CDU hinter AfD und Linken nur drittstärkste Kraft im Bezirk ist.

Die CDU-Kandidatin Nadja Zivkovic, derzeit noch Bezirksbürgermeisterin, wurde schließlich mit 29 Stimmen zur Vorsteherin gewählt, während ihr AfD-Kontrahent mit 19 Stimmen sogar eine weniger bekam, als AfD-Leute im Raum saßen. Linken-Bezirkschef Kristian Ronneburg sagte, seine Partei habe „in zahlreichen Gesprächen mit den demokratischen Parteien kontinuierlich darum gerungen, die BVV arbeitsfähig zu machen“.

Stellvertretende Vorsteherin wurde mit 27 Stimmen die Linke Regina Kittler. Sie war viele Jahre Bildungs- und Kulturpolitikerin im Abgeordnetenhaus und engagiert sich nun im Ruhestand in der BVV. Zivkovic und Kittler hoben ihre unterschiedlichen politischen Ansichten hervor, fanden aber auch lobende Worte über die jeweils andere und freuten sich auf die Zusammenarbeit. Zivkovic nannte Kittler diejenige Bezirksverordnete, die den Haushaltsentwurf immer am gründlichsten gelesen habe, Kittler hob Zivkovic' Fairness hervor.

Auf die Langsam-Taste gedrückt

Marzahn-Hellersdorf ist damit der letzte Berliner Bezirk, in dem die Wahl des BVV-Vorsitzes gelang. Auf der konstituierenden Sitzung im Oktober kam das nicht zustande, weil es keine Personalvorschläge gab. Die CDU hatte auf die Langsam-Taste gedrückt. Langsam soll es allerdings auch weitergehen in dem Ostbezirk: Erst Ende Januar, und damit nach der Wahl des Senats, ist die nächste BVV-Sitzung angesetzt. Das war der CDU wichtig.

Ob es dann gelingt, ein Bezirksamt zu wählen, ist offen – und ebenso, ob es möglich sein wird, Berlins ersten AfD-Bezirksbürgermeister zu verhindern. Die CDU im Bezirk hatte sich in einer öffentlichen Erklärung sowohl von AfD als auch von der Linken distanziert und ist damit mehr oder weniger im „Hufeisen“ gefangen. Ohne ihre 20 Stimmen kann kein Bezirksamt gewählt werden.

Im Moment überwiegt bei vielen die Freude, auch bei Manuela Neubert von den Grünen. Sie ist zufrieden, „dass die Wahl eines AfD-Vorstehers verhindert werden konnte und dass der Vorstand der BVV jetzt so feministisch besetzt ist.“