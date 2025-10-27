piwik no script img

Bewegungstermine in BerlinMit Beratungen gegen Verdrängung

Desiree Fischbach
Kolumne Bewegung
von Desiree Fischbach

Verdrängung ist ein rechtlicher Prozess, deshalb sind Beratungen Teil des Widerstands gegen die Mietenkrise. Was auch hilft: Sich zu organisieren.

Ein Plakat von DW enteignen mit vielen praktischen Tipps gegen Verdrängung
Solidarität heißt auch, sich erstmal gegenseitig aufklären Foto: IMAGO / IPON

P lötzliche Eigenbedarfsklagen, erhebliche Mieterhöhungen und Räumungsklagen. Kaum ein:e Ber­li­ne­r:in zuckt nicht zusammen, wenn auf einmal ein Schreiben von der Hausverwaltung oder der Ei­gen­tü­me­r:in­nen im Briefkasten liegt. Der Wohnungsmarkt und die Mietpreise sind in Berlin – wie vielerorts in Deutschland – eine langwährende Katastrophe.

Doch zum Glück gibt es dagegen Widerstand: Bündnisse, die dem Mieteinwahnsinn systematisch den Kampf ansagen und eine Vielzahl von Angeboten, die zum Beispiel solidarische Mietenberatungen (meist auf Kiez-Ebene), bereithalten. So gibt etwa der Rechtsanwalt Henrik Solf mit Unterstützung der Bezirksgruppe Prenzlauer Berg der Berliner Mietergemeinschaft regelmäßig eine offene Mietenberatung im Baiz im Berliner Nordosten (27. Oktober und 3. November, Schönhauser Allee 26 A, 18.30 Uhr).

Wer beim Bündnis gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn mitmachen möchte, ist bei deren Plenum richtig. Das Bündnis ist ein offenes Netzwerk von unterschiedlichen Initiativen im Bereich Mieten- und Stadtpolitik. Das Treffen richtet sich an Initiativen, Ak­ti­vis­t:in­nen und Hausgemeinschaften und findet wie immer im Familien- und Nachbarschaftszentrum Kiezanker in Kreuzberg statt (28. Oktober, Cuvrystr. 13–14, 19 Uhr).

Der Nordkiez in Friedrichshain ist schon seit vielen Jahren ein Politikum und fast schon ein Sinnbild für den Kampf zwischen noch buntem Freiraum und Gentrifizierung. Es wird dort zum 2. solidarischen Nachbarschaftstreffen eingeladen. Zunächst mit gemütlichem Beisammensein und anschließendem Themenabend zu den Problemen Zweckendentfremdung und Coral World/Rummelsburger Bucht (28. Oktober, Schreinerstr. 47, 19 Uhr).

Gemeinsam gegen „Eigenbedarf“

Auch in Neukölln ist es im Bereich Mieten und Wohnungen schon lange verheerend. Das Rat-&-Tat-Nachbarschafts-Café bietet daher jeden letzten Donnerstag im Monat einen Ort zum Austausch. Wer zu hohe Nebenkosten hat, eine Mieterhöhung oder Mängel am Haus, bekommt dort Orientierung, Gespräche und ein solidarisches Miteinander. Es wird darauf verwiesen, dass das Angebot keine Rechtsberatung darstellt. Hierfür wird auf die Rechtsberatung im Berliner Mieterverein verwiesen (Donnerstag, 30. Oktober, Rollbergstraße 30, 18 Uhr).

Auch in Kreuzberg gibt es solidarische Angebote. So lautet am ersten Samstag im Monat das Motto von solidarischen Mieter:innen: Gemeinsam gegen Eigenbedarfskündigungen. Getroffen wird sich, um sich auszutauschen und gemeinsam Aktionen in der Öffentlichkeit vorzubereiten. Das Angebot richtet sich an Betroffene und Un­ter­stüt­ze­r:in­nen (1. November, Cuvrystr. 13–14, 14 Uhr).

Bei all den Sorgen um Mieten und Wohnungen sollten zum Schluss auch jene, die gar keine Wohnung haben, nicht vergessen werden. Für den Kälteschutz-Mehringhof für Obdach- und Wohnungslose Menschen, gibt es im Supamolly eine Soliparty mit Bands, Djanes und Informationen. (1. November, Jessnerstr. 41, 21.30 Uhr)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Desiree Fischbach

Desiree Fischbach
Jahrgang 1984, Magistra Artium Kunstgeschichte/ Theaterwissenschaft, FU Berlin. In der taz seit 2011: Webentwicklung Abteilungsleiterin. Hauptthemen Subkultur und soziale/ politische Bewegungen in Berlin.
Themen #Kolumne Bewegung #Gentrifizierung in Berlin #Eigenbedarf #Zwangsräumung #Solidarität
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Protestplakate an der Fassade eines Hauses der Habersaathstraße
Besetzung in der Habersaathstraße Entmietung mit allen Mitteln

In der teilbesetzten Habersaathstraße versuchen Securitys, Be­woh­ne­r:in­nen zu verjagen. Die Linke will eine treuhänderische Verwaltung der Häuser.

Von Timm Kühn
Polizisten gewährleisten den Schutz einer Versammlung in der Nähe eines Protestes gegen geplante Räumung teils besetzter Häuser in der Habersaathstraße.
Räumung der Habersaathstraße in Berlin Eigentum über Menschenwürde

Anstatt wohnungslose Menschen wieder zurück auf die Straße zu schicken, sollte der Bezirk das Spekulationsobjekt endlich rekommunalisieren.

Zelt einer obdachlosen Person unter der Hochbahn an der Schönhauser Allee
Tag der Wohnungslosen in Berlin Im Stich gelassen

Am Tag der Wohnungslosen soll die Politik in die Pflicht genommen werden. Die taz hat drei Betroffenen zugehört und ihre Geschichte protokolliert.

Von Moritz Tübbecke
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Folgen hoher Preise „Notgroschen“ oft zu klein
3
Der Wahnsinn mit der Plastikfolie La Folie de la Frischhalté
4
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
5
Frauen an der Staatsspitze Rechtspopulistische Politikerinnen lösen Männer ab
6
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg