Z u Besuch bei einer Freundin auf dem Land. Sie zeigt mir die neue Wohnung. Sehr luftig und frei, helles Parkett, das Bad ein Mini-Hamam mit wunderschönen Turquoisekacheln. Unterm Dach noch eine große Fläche, die man über eine stabil eingebaute Holzleiter erreicht. Komm, da oben ist’s am schönsten, sagt sie und ist wieselflink schon auf dem Hochplateau. Ich folge ihr. Die Leiter führt auf einen Absatz und von dort aus links weiter nach oben.

Uh!, entfährt es mir, als ich den Absatz erreiche, ich fixiere das Fenster direkt daneben. Was ist?, fragt sie, und just strauchle ich. Kann mich gerade noch fangen. Was’n?, insistiert sie von oben herunter. Ach nix –, sag ich vage, und dann: Déjà-vu. Paar Jahre her. Nach der Bar mit jemandem mitgegangen.

Sind erst noch in eine Neuköllner Eckkneipe – was Rosa-Klebriges getrunken –, dann über die Straße, fremde Wohnung, Dachgeschoss. Zum Hochbett hochgestiegen, und dort den Abend noch ein bisschen verlängert. Dann wurde neben mir plötzlich tief geschlafen, und die drei Katzen stromerten über uns im Morgengrauen wie müde Nordlichter. Ich geh jetzt mal nach Hause, beschloss ich. Wanke zur Leiter. Arbeite mich nach unten, Sprosse für Sprosse. Anstrengend und zugleich auch nicht, Segen und Fluch dieser Abende. Wo ist die nächste Sprosse? Wo? Ratsch.

Wie schön, Frischluft!, stelle ich fest. Dann erst: dass ich bis zur Hüfte aus dem Haus hänge, die letzte „Sprosse“ war die Außenfensterbank gewesen. Ich hatte vergessen, dass die Leiter nach dem Absatz rechts weiterführt – und geradeaus ein Fenster ist, das offen steht. Genau wie hier. Irgendwie hatten sich meine Finger aber beim Sturz an einer Kante festgeschweißt. War also nur ein halber. Konnte mich mit Ach und Krach wieder ins Innere hangeln.

Passiert kein zweites Mal, sag ich, als ich oben bin – und zwinkere vergnügt ins Gegenlicht.