D en Rekord brech I!, ruft eine Frau, die mir anfangs nicht aufgefallen ist. Sie trägt dunkles Kurzhaar und ein schwarzes Shirt. Ich nenne sie Käthe.

Wir sind Teil einer Führung durch Herrenchiemsee. Das ist, lernen wir, das teuerste Schloss, das dem Bajuwarenkönig Ludwig Zwo zu Lebzeiten eingefallen ist. Es liegt auf einer Insel.

Als Versailleskopie geplant, blieb der Prachtbau allerdings unvollendet. Das Geld war alle. Und außerdem der König tot.

Zehn Tage hat er hier verbracht, sagt unsere Gruppenführerin.

Deshalb ruft Käthe also. Ihre Augen leuchten wie das Blattgold, das hier Wände und Spiegel verziert.

Da Kini hat g'haust wie a Nachtvogel!, sagt Käthe bewundernd.

Unsere Führerin bestätigt: Ludwig Zwo hat tagsüber geruht und ist des Nachts gewandert. Sein Biorhythmus hat das nicht vertragen. Und der seiner 40 Diener sicherlich auch nicht. Sie mussten über Stunden die unzähligen Kandelaber im Schloss entzünden, manche an die 500 Kilo schwer.

Als uns unsere Führerin auf einen Geheimgang hinweist, der das Schlafgemach des Königs mit seiner Ankleide verbindet, beschleicht mich ein Verdacht: Vielleicht, denke ich, ist Käthe so sehr Fangirl, dass sie sich heimlich einschließen lassen will. Dieser Geheimgang böte sich an, er ist eine samtblau ausgeschlagene Treppe. Käthe könnte hier leicht den Königsrekord brechen, und 11 Tage dableiben.

Als wir am Ende durch den Rohbauteil von Herrenchiemsee nach draußen treten, ist Käthe aber noch da. Na geh, sagte sie, in der Hütt'n zieht’s wie Hechtsuppn, und wer will scho so end'n wie der arme Kini!

Ich lächle. Das kann in der Tat niemand wollen.

Schließlich hat Ludwig Zwo sein Leben unter ungeklärten Umständen ausgehaucht. An der Seite seines Therapeuten. Im Starnberger See. Ertrunken, ertränkt, ermordet. Niemand weiß es.

Wir kaufen ein Eis und setzen mit Käthe auf der Fähre zurück aufs Festland über.