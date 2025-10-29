Bericht der Amadeu-Antonio-Stiftung: Rekord bei Angriffen auf CSD-Umzüge
Bei fast jedem zweiten CSD sei es zu Angriffen und Störungen gekommen, hieß es in dem Bericht. Fast die Hälfte davon sei von Rechtsextremen ausgegangen.
epd | Die Zahl der Angriffe auf Paraden und Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Dienstag in Berlin von der Amadeu Antonio Stiftung veröffentlichter Bericht. Demnach wurde der CSD in diesem Jahr insgesamt 245 Mal gefeiert, so oft wie nie zuvor. Bei fast jedem zweiten CSD sei es zu Angriffen und Störungen gekommen, hieß es. Fast die Hälfte davon sei von Rechtsextremen ausgegangen. 2024 wurden insgesamt 180 CSD-Veranstaltungen und 55 dagegen gerichtete rechtsextreme Vorfälle erfasst.
Die 2025 dokumentierten Angriffe reichten von rechtsextremen Gegendemonstrationen mit teils hunderten Beteiligten über Verhinderungsversuche durch rechtsextreme Kommunalpolitiker bis hin zu körperlichen Angriffen, Online-Hetze und Sachbeschädigungen, heißt es in dem Report „Queerfeindlichkeit sichtbar machen“.
Lea Lochau von der Stiftung betonte, die Angriffe auf CSD-Veranstaltungen seien keine zufälligen Provokationen, sondern Teil einer Strategie. Rechtsextreme versuchten den öffentlichen Raum zu erobern und die demokratische Zivilgesellschaft einzuschüchtern.
Die rechtsextreme Mobilisierung habe dabei ein neues Niveau an Professionalität erreicht, heißt es in dem Bericht: „Queerfeindlichkeit ist zentraler Bestandteil ihrer Strategie gegen Demokratie und Vielfalt.“ Zum Schutz der CSD-Veranstaltungen wurde den Angaben zufolge ein „Regenbogenschutzfonds“ ins Leben gerufen. Mit 100.000 Euro seien Sicherheitsmaßnahmen für fast 50 CSD-Veranstaltungen gezielt gefördert worden.
🏳️⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️🌈
Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert