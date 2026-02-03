piwik no script img

Bank Credit SuisseHinweise auf Hunderte Konten mit Nazibezug

Im US-Senat findet eine Anhörung zur Nazivergangenheit der Credit Suisse statt. Der Vorwurf: Knapp 900 Konten sollen Nazi-Verbindungen aufgewiesen haben.

Ein Mann läuft über einen Teppich mit einem Schweizerkreuz
Schon lange bekannt aber nicht restlos erforscht: die Geschäfte der Schweizer mit den Nationalsozialisten Foto: Geisser/imago

rtr | Kurz vor einer Anhörung ‌im US-Senat zur Nazivergangenheit ⁠der Credit Suisse (CS) hat der republikanische Senator Chuck Grassley Vorwürfe gegen die inzwischen von der UBS übernommene Großbank erhoben. Eine laufende Untersuchung habe Hinweise auf 890 Konten mit potenziellen Naziverbindungen ergeben, erklärte Grassley im Vorfeld der für Dienstag geplanten Sitzung des Justizausschusses.

Darunter befänden sich Konten des wirtschaftlichen Arms der Schutzstaffel (SS) Adolf Hitlers, die für zahlreiche Verbrechen der Nationalsozialisten verantwortlich gemacht wird, sowie einer deutschen Rüstungsfirma. Die CS habe zudem in der Vergangenheit Schlüsseldetails vor Ermittlern verborgen. UBS-Americas-Chef Robert Karofsky betonte in seinem vorab veröffentlichten Redemanuskript den Aufklärungswillen der Bank.

Ein ⁠Kritikpunkt sind ‍auch die sogenannten Rattenlinien, über die die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien flohen. Grassley warf der Credit Suisse vor, ⁠ein Gebäude in der Schweiz an die argentinische Regierung vermietet zu haben, von dem aus diese Fluchtrouten organisiert worden seien. Karofsky bestätigte in seiner Stellungnahme, dass die CS Büroräume an die argentinische Einwanderungsbehörde vermietet habe und Mitarbeiter dieser Behörde Konten bei der Bank unterhielten. Dies sei eine der Entdeckungen der Untersuchung.

Konten für Nazis mit Vermögenswerten von NS-Opfern

Die jüdische Menschenrechts- und Bildungsorganisation Simon Wiesenthal Center hatte der Credit Suisse 2020 vorgeworfen, Konten für Nazis in Argentinien geführt zu haben, auf denen wahrscheinlich Vermögenswerte lagen, die ursprünglich Opfern des Holocausts gehörten.

Die Credit Suisse beauftragte darauf die Forensikfirma AlixPartners mit einer Untersuchung. Anschließend beschloss die Credit Suisse, Neil Barofsky als unabhängigen Ombudsmann zu engagieren, um die freiwillige Überprüfung ⁠ihrer Vergangenheit zu beaufsichtigen. 2023 engagierte sie dann Grassley. „Als Aufpasser des Kongresses habe ich die Ermittlungen gegen die Credit Suisse aufmerksam verfolgt, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit walten kann und die Welt die ganze Wahrheit erfährt“, erklärte er nun.

Am (heutigen) Dienstag findet im Senat eine Anhörung unter ⁠dem Vorsitz des Abgeordneten aus Iowa statt, bei der auch Barofsky, ein Vertreter des Simon Wiesenthal Center, sowie Karofsky und UBS-Chefjuristin Barbara Levi teilnehmen. Es werde erwartet, dass die Untersuchung bis zum Frühsommer abgeschlossen ist, erklärten Mitarbeiter des ‍Justizausschusses des Senats. Barofsky dürfte ⁠dann bis Ende des Jahres seinen Schlussbericht vorlegen, hieß es weiter.

Der ‌UBS-Manager betonte, die Bank habe Hunderte Millionen in die mehrjährige Untersuchung gesteckt, an der gegenwärtig rund 85 Personen arbeiteten. Er verwies auch auf einen Vergleich aus dem Jahr 1999, im Rahmen dessen die UBS und die Credit Suisse 1,25 Milliarden Dollar an Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren bezahlten. ‌Mit dieser Zahlung wurden Ansprüche in Zusammenhang mit dem stillschweigenden Einbehalten nachrichtenloser jüdischer Vermögen, aber auch mit Nazivermögenswerten abgegolten.

Die damalige Vereinbarung war Karofskys Angaben zufolge abschließend und umfasste auch Tatsachen, die damals noch nicht bekannt waren. Die UBS habe den zuständigen Richter gebeten, eine ⁠Anordnung zu erlassen, um den Umfang des damaligen Vergleichs ⁠zu bekräftigen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Credit Suisse #UBS #Nazi #Nationalsozialismus #Adolf Hitler #Argentinien #NS-Verbrechen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau mit gelbem Regenschirm geht an einer Filiale der Schweizer bank Credit Suisse vorbei
Übernahme von Credit Suisse Der Deal der Großbanken
Gastkommentar von Rudolf Walther

Von der Pleite der Credit Suisse und der Übernahme durch die UBS profitieren vor allem Wirtschaftsanwälte und Kanzleien. Darüber redet kaum jemand.

Blick über Zürich und den Fluss Limmat
Bankenkrise in der Schweiz Illusion des sicheren Hafens
Kolumne Cash & Crash von Ulrike Herrmann

Die Krise der Credit Suisse und die Übernahme durch ihre Konkurrentin UBS demaskieren das Geschäftsmodell der Schweiz.

Die Hauptsitze der UBS und Credit Suisse am Züricher Paradeplatz
UBS übernimmt Credit Suisse Rettung für 3 Milliarden Franken

Die Schweizer Großbank UBS kauft die angeschlagene Credit Suisse zum Schnäppchenpreis. Finanzpolitiker Gerhard Schick fordert Finanzmarkt-Reformen.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf