piwik no script img

BVG-Streik in BerlinNervig, aber notwendig

Jonas Wahmkow

Kommentar von

Jonas Wahmkow

Angesichts der Arbeitslosenzahlen werden Tarifverhandlungen in Zukunft deutlich härter. Statt Gemecker ist Solidarität angebracht – auch im Winter.

BVG-Mitarbeiter stehen während eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr vor dem Betriebshof Lichtenberg
Brennen für bessere Arbeitsbedingungen: streikende BVG-Mitarbeiter auf einem Betriebshof in Lichtenberg Foto: Sebastian Gollnow/dpa

S chon wieder BVG-Streik, nicht einmal ein Jahr nach der letzten Tarifrunde, und noch dazu mitten im Winter. Muss das sein, stöhnen viele Berliner:innen, die sich am Montagmorgen in Eiseskälte zu Fuß zur nächsten S-Bahnstation quälen. Ja, es muss sein, lautet die kurze Antwort. In den aktuell laufenden Manteltarifverhandlungen sind die Arbeitgeber nicht nur unwillig, über Verbesserungen zu reden, sondern fordern sogar eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Damit droht eine gefährliche Trendwende in der Arbeitswelt, die nicht nur die BVG betrifft.

In den letzten Jahren ist es den BVG-Beschäftigten gelungen, Arbeitsbedingungen und Gehalt Schritt für Schritt zu verbessern. Zuletzt brachte die Tarifrunde im vergangenen Jahr ein historisches Lohnplus von durchschnittlich 20 Prozent. Aktuell verdient eine Busfahrerin bei der BVG im ersten Jahr 3.180 € brutto. Dazu kommen Zuschläge, Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Ein Job im Fahrdienst ist mittlerweile durchaus finanziell attraktiv. Das muss er auch sein, denn die Stressbelastung durch den Berliner Stadtverkehr sowie den Schicht- und Wochenenddienst ist enorm. Und wegen des demografischen Wandels werden in den kommenden Jahren tausende Fachkräfte wegfallen. Die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern wäre der logische nächste Schritt. Die Forderungen von Verdi nach einer 35-Stunden-Woche, 33 Tagen Urlaub und kürzeren Wendezeiten, die den Arbeitsalltag entzerren, sind nicht überhöht, sondern ein vernünftiges Verhandlungsangebot.

Gewerkschaften zunehmend in der Defensive

Doch die Unternehmensleitung hat auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Gegenangebot vorgelegt. Die BVG bezeichnet die Forderungen als „fern jeder Finanzierbarkeit“. Mit dem Tarifabschluss von 2025 sei der finanzielle Spielraum für das Unternehmen voll ausgeschöpft, teilt das Unternehmen mit. Verdi kritisiert, dass die BVG sogar Einschnitte fordere: Etwa den Krankengeldzuschuss von 20 auf 6 Wochen zu verkürzen.

Die BVG ist kein Einzelfall. Die Verkehrsunternehmen in 14 anderen Bundesländern geben sich ähnlich hartnäckig (in Niedersachsen herrscht noch die Friedenspflicht). In Zeiten von Massenentlassungen in der Automobilindustrie hat sich der Wind auf dem Arbeitsmarkt um 180 Grad gedreht. Unternehmen müssen sich über Be­wer­ber:in­nen­man­gel keine Gedanken mehr machen und Gewerkschaften geraten zunehmend in die Defensive.

Es wird nicht lange dauern, bis Länder und Kommunen die Lohnkosten als größtes Einsparpotenzial identifizieren

Es wird nicht lange dauern, bis Länder und Kommunen die Lohnkosten als größtes Einsparpotenzial identifizieren. Regelmäßige Nullrunden, die Streichung von Zuschlägen und eine Ausweitung der Arbeitszeit wären denkbar.

Auch in der aktuell laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder sind die Arbeitgeber für kaum mehr als einen Inflationsausgleich bereit. Auf Bundesebene drängt die CDU auf eine Ausweitung der Arbeitszeit und treibt die Schleifung von Arbeitnehmerrechten voran. Steuersenkungen für Unternehmen und Milliarden für Aufrüstung müssen ja irgendwie gegenfinanziert werden.

Ob das gelingt, wird vom Widerstand der Beschäftigten abhängen. Und von der Solidarität in der Bevölkerung. Daher ist es gut so, dass Verdi sich nichts gefallen lässt und zum Warnstreik aufruft. Für alle gilt: Zu Fuß zur Arbeit zu laufen, ohne über Gewerkschaften zu meckern, ist manchmal auch schon ein ausreichender Beitrag zum Klassenkampf.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Wahmkow

Jonas Wahmkow
Redakteur für Arbeit und Soziales im Berlin Ressort.
Themen #Arbeitskampf #Streik #BVG #Verdi #Gewerkschaften #Austerität #Warnstreik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine digitale Anzeigetafel an einem nächtlichen Bahnsteig in Hamburg, die über einen Warnstreik bei allen U-Bahn- und Buslinien informiert.
Warnstreik in Hamburg Frieren für bessere Arbeitsbedingungen

Am Montag stehen bundesweit die Räder still, weil Ver.di zum Streik aufgerufen hat. Am Harburger Rathausplatz in Hamburg findet eine Kundgebung statt.

Von Mara Schaaf
Tram in Berlin
Verdi und BVG schließen Kompromiss Geisterfahrten bei der Tram

Trotz des Warnstreiks am Montag sollen Straßenbahnen fahren dürfen – ohne Fahrgäste. Die BVG will so vermeiden, dass Oberleitungen wieder festfrieren.

Ein Mann steht vor einer einfahrenden U-Bahn
Krise der Berliner Verkehrsbetriebe „Das wird noch mal richtig wehtun“

Die BVG ist ein Großsanierungsfall. Unternehmenschef Henrik Falk will die Probleme bis Ende 2027 in Griff kriegen – mit einer „gewissen Radikalität“.

Interview von Claudius Prößer und Rainer Rutz
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter