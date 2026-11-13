dpa/kna | Der Fund eines verdächtigen Briefes mit antisemitischem und bedrohendem Inhalt hat am Donnerstag die Räumung der Gießener Synagoge und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Öffnen des Briefes war am Mittag ein bislang unbekanntes Pulver freigesetzt worden, teilte die Polizei mit. Sie hob die weiträumigen Sperrungen am späten Nachmittag wieder auf, doch blieb die Synagoge selbst nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst weiter gesperrt.

Am Freitag wurde dann klar: Das Pulver aus dem Drohbrief war nach Angaben der Ermittler weder gefährlich noch giftig. Die Substanz sei im Handel frei erhältlich, teilten das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Zu der Substanz und zu den Inhalten des handschriftlich verfassten antisemitischen Drohschreibens wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen aber keine weiteren Angaben machen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 26 Personen in der Synagoge. Sie wurden vorsorglich ins Freie geleitet. Vier Menschen hielten sich beim Öffnen des Briefes in unmittelbarer Nähe auf. Rettungskräfte untersuchten sie vor Ort, eine ärztliche Behandlung war nicht nötig.

„Die weiteren Ermittlungen werden intensiv geführt, um den oder die bislang unbekannten Täter zu identifizieren und die Hintergründe des Geschehens umfassend aufzuklären“, hieß es.

Für den Hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU) ist der Fall sei ein weiteres erschreckendes Beispiel für die Angriffe auf jüdisches Leben. „Das ist eine Schande“, erklärte Poseck. „Wir werden weiter alles dafür tun, jüdisches Leben bei uns wirkungsvoll zu schützen.“

Eine Gefahr für die Allgemeinheit habe nicht bestanden, erklärte die Polizei. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Mittelhessen waren auch Angehörige der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Ministerpräsident Rhein kündigt „volle Härte“ an

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte die Bedrohung der jüdischen Gemeinde und deren Synagoge „unerträglich“. „Wer Jüdinnen in Juden in unserem Land mit Hass überzieht und bedroht, wird mit voller Härte bestraft. Gut, dass unsere Polizei schnell reagiert hat.“

Der Gießener Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) sprach von einem niederträchtigen Akt der Bedrohung: „Wir verurteilen diese ungeheure antisemitische Tat aufs Schärfste. Wir stehen in voller Solidarität an der Seite der Gemeinde.“ Es handele sich um puren antisemitischen Hass, dem sich die Stadt mit aller Kraft entgegenstelle.

Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) über das Thema berichtet. Das Gebiet rund um die Synagoge in der Gießener Innenstadt wurde vorübergehend abgesperrt. „Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Kontext sind ohnehin sehr hoch“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst.“

Ein Studio des HR, das sich in unmittelbarer Umgebung befindet, musste nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders ebenfalls geräumt werden. Wie der HR berichtete, baute die Feuerwehr unter anderem ein Zelt zur Dekontamination auf. Darin können Einsatzkräfte, die mit Gefahrstoffen in Kontakt kommen, anschließend gereinigt werden.

Die Gießener Synagoge mitsamt Gemeindezentrum wurde nach Angaben der Jüdischen Gemeinde Gießen auf ihrer Homepage 1995 wiedereröffnet. Die Gemeinde selbst besteht seit 1978. Die Synagoge ist das jüdische Gotteshaus und zugleich religiöses wie kulturelles Zentrum.

Drohschreiben auch an Jüdische Gemeinde in Speyer

Einen möglicherweise ähnlichen Fall hatte es Mitte Oktober in Speyer in Rheinland-Pfalz gegeben. Dort war per Post ein Drohschreiben bei der Jüdischen Kultusgemeinde eingegangen. Der Verfasser drohte damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. In dem Brief befand sich ein Pulver, das Experten des Landeskriminalamtes nach einer Untersuchung als ungefährlich einstuften. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, der oder die Täter wurden bislang nicht gefunden.

Unter anderem der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hatte die Drohung damals scharf verurteilt. „Der Vorfall an der Synagoge in Speyer erschüttert mich. Wer eine jüdische Gemeinde mit Hassbotschaften und Einschüchterungsversuchen bedroht, greift jüdisches Leben in unserem ganzen Land an“, sagte er im Oktober.