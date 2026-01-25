piwik no script img

Australian OpenDie Becker-Graf-Zeiten sind vorbei

René Hamann
von René Hamann

Acht deutsche Ten­nis­spie­le­r:in­nen sind beim Grand Slam in Melbourne angetreten. Bei den Frauen macht es nur Laura Siegemund kurz spannend.

Eine junge Frau schaut konzentriert auf einen Tennisball und versucht diesen mit ihrem Schläger zu schlagen
Laura Siegemund in der zweiten Runde während ihres Matchs gegen die Australierin Maddison Inglis Foto: IMAGO / AAP

I m Kicker gibt es die Rubrik „Die Duelle der Deutschen“. Am Anfang der Australian Open herrschte dort noch wunderschöne Parität, wie keine Geschlechterbeauftragte es sich besser hätte ausdenken können: Vier Frauen, vier Männer traten an. Jetzt, zur Halbzeit des ersten Tennis-Grand Slams des Jahres, würde in der Rubrik gähnende Leere herrschen, gäbe es nicht wenigstens Alexander Zverev.

Nun ist es von einem bestimmten Standpunkt aus vielleicht auch egal, ob sich diese Rubrik einer gewissen Lebhaftigkeit erfreut oder nicht. Also, ob Deutsche im Tennis erfolgreich sind oder eher nicht so. Die Glanzzeiten von BB und SG, also von Boris Becker und Steffi Graf, sind lange vorbei, die richtigen Boomzeiten also, und der „weiße Sport“ ist vom modischen Volkssport wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, zumindest bei den Frauen. Wer die Werbung für das Turnier in Bad Homburg kennt, weiß, was ich meine.

Auch an den Namen Michael Stich erinnern sich nur noch die, die sich für Tennis interessieren. Und Angelique Kerber, sie war die letzte Deutsche, die einen Grand Slam gewinnen durfte (sogar derer drei, der erste in Melbourne), dreht mittlerweile lieber Insta-Reels, in denen sich ihr Schläger in eine Pulla, eine Babytrinkflasche, verwandelt.

Die Frau, die bei diesen Australian Open, dem Happy Slam, für gute Stimmung sorgte, war Laura Siegemund. Sie legte zuerst in Runde 1 eine legendäre Aufholjagd hin – nach 0:6, 2:5, 15:40 gewann sie noch. Dann bot sie auch der Lokalheldin Maddison Inglis einen harten, aber fairen Kampf – auch gegen die Schiedsrichterin, die sie in einer Szene benachteiligte. Auch das Spiel war knapp: 4:6, 7:6, 6:7 – 7:10 im finalen Tiebreak. Das war es dann.

37 und 38 Jahre alt

Nun ist Siegemund schon 37; die deutsche Nr. 2, Tatjana Maria, ist mit 38 Jahren sogar noch älter. Es gibt noch Eva Lys, 24, ohne Zweifel ein Talent, aber sichtlich ohne die Qualität, die es braucht, um es jenseits von Mode- und Möbelwerbung ganz nach oben zu schaffen.

Alexander Zverev steht unterdessen bereits im Viertelfinale. Der deutsche Nachwuchs findet weit und breit nicht statt. Aber wie gesagt, man kann das auch egal finden – auch zwischen Graf und Kerber lagen mehr als 15 Jahre.

Und auch andere Länder haben starke Tennisspielerinnen; wobei es scheint, dass eine gewisse Beliebigkeit in den Siegerinnenlisten von einer den Männern (Sinner/Alcaraz) ähnlichen Bipolarität abgelöst worden ist: Gewinnt nicht Iga Swiatek, gewinnt eben Aryna Sabalenka und umgekehrt. Beide sind selbstredend auch 2026 noch dabei. Die Zeichen auf ein Finale zwischen ihnen stehen gut.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

René Hamann

René Hamann

 Redakteur Die Wahrheit
schreibt für die taz gern über Sport, Theater, Musik, Alltag, manchmal auch Politik, oft auch Literatur, und schreibt letzteres auch gern einmal selbst.
Themen #Australian Open #Tennis #Alexander Zverev #Kolumne lei­bes­übun­g*in­nen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Novak Đoković küsst eine Trophäe mit griechisch inspirierter Verzierung
Tennis-Star Novak Đoković Neue Liebe zu Hellas

Novak Đoković lebt jetzt in Griechenland. Laxe Steuern und enge Beziehungen zum Premier dürften eine Rolle spielen, aber auch die Proteste in Serbien.

Von Ferry Batzoglou
Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova umarmen sich nach der Partie
Frauen-Finale der US Open Widerständiges Tennis
Kolumne lei­bes­übun­g*in­nen von Johannes Kopp

Aryna Sabalenka gewinnt im Finale der US Open souverän. Besonders beeindruckend ist dennoch die Vorstellung ihrer Gegnerin Amanda Anisimova.

Jan-Lennard Struff schlägt den Ball beidhändig mit der Rückhand
Deutsche Tennisbilanz bei US Open Insgesamt mangelhaft

Die deutsche Bilanz bei den US Open ist dürftig. Nur Qualifikant Jan-Lennard Struff kann zufrieden sein. Gegen Novak Đoković ist er aber chancenlos.

Von Jörg Allmeroth
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
3
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
4
Partys im Außenlager Buchenwald Dieser Prinz vermietet ein KZ an rechte Rocker
5
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
6
Standortteilen im Handy Ich will wissen, wo du bist!