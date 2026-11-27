Dass Kleider Leute machen, weiß der Volksmund seit Langem. Aber was und wie viel Kleider über Leute erzählen, das scheint weniger Fakt als vielmehr zeitlose Frage – und genau ihr widmet sich das Berliner Museum Europäischer Kulturen mit „Schwerer Stoff. Frauen – Trachten – Lebensgeschichten“. Die Sonderausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm zeigt 20 Kleiderensembles von Frauen und Mädchen aus der Zeit zwischen 1880 und 1990. Schon im ersten der beiden Säle wird klar, dass der Titel doppelt gemeint ist: Schwer ist der Brokat, schwerer wiegt, was an ihm hängt.

Die Räume sind karg und grau, die Kleider dafür umso lauter: penibel gemustert, immer stoffschwer, Farbmacht neben Tiefschwarz. Es ist dieser Kontrast, der eine intensive Opulenz erzeugt, in der man den Blick mühelos für Stunden verlieren könnte.

Um aber einen ungefilterten Blick zu ermöglichen, setzt die Ausstellung auf eine ganz eigene Dialoghaftigkeit. Neben jedem Ensemble hängt eine Tafel, die von seiner Trägerin erzählt: von Familienverhältnissen, von sozialen Zwängen zwischen Dorf und Kirche, von den historischen Brüchen eines Lebens. „Flucht“, „Vater“, „Stolz“ oder „Tradition“ – diese Schlagworte markieren, was die Kleider hinter ihrem Glanz verbergen.

Die Ausstellung „Schwerer Stoff. Frauen – Trachten – Lebensgeschichten“. Museum Europäischer Kulturen, Berlin, bis 29. März 2027

Ein Kleid, ein Leben, eine Realität, eine Frau. Die historische Einordnung soll nicht über stumpfe Kontexttafeln laufen, sondern über den Konnex von ästhetischer Wirkmacht und persönlicher Erinnerung, sodass man die Kleidungsstücke allmählich als kleine, intime Kontinuitäten in Familiengeschichten begreift, die ansonsten vor allem aus Brüchen bestehen.

Und diese Brüche sind beträchtlich. Die Do­nau­schwä­b*in­nen sind Nachfahren deutschsprachiger Siedler, die sich zwischen dem späten 17. und dem 19. Jahrhundert im Königreich Ungarn niederließen, als eine Volksgruppe unter vielen. Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie fanden sie sich in Ungarn, Jugoslawien und Rumänien wieder. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs flohen viele oder wurden vertrieben, kollektiv haftbar gemacht als Deutsche – und nicht wenige von ihnen hatten zuvor tatsächlich mit dem NS-Staat sympathisiert. Heute leben ihre Nachfahren in aller Welt.

Fluides Zeugnis von Lebensrealitäten

Blick in die Ausstellung im Museum Europäischer Kulturen Foto: Christian Krug/Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen

Genau hier wird der Fokus aufs Persönliche zur Schwäche. Das Changieren zwischen Einordnen und Erzählenlassen ist schwierig, keine Frage. Aber wer Kleidung als bewegliches, fluides Zeugnis von Lebensrealitäten begreift, muss den sozialen und politischen Rahmen dieser Realitäten mitliefern.

Die Ausstellung erwähnt zwar, dass Trachten „für nationalsozialistische Zwecke missbraucht“ wurden, etwa durch die Wiener Trachtenforscherin und -malerin Erna Piffl, deren Aquarelle hier hängen. Kurz darauf heißt es dann aber, Piffl habe „ein Stück untergehender Kultur dokumentieren“ wollen. Vom völkischen Impetus dieser „Dokumentation“ ist keine Rede mehr. Manchmal hat man also das Gefühl, die Ausstellung produziert gerade da Bedeutung, wo Kritik und Dekonstruktion angemessen wären.

Ähnlich ergeht es einem vor dem grünen Kleid von Maria Gassenheimer. Im Herbst 1944 organisiert ihr Mann Johann die Flucht, und Maria steht vor der Frage, was man mitnimmt, wenn man nicht weiß, ob man je zurückkehrt. Sie entscheidet sich für das Kleid. 1980 findet Marias Sohn das Kleid im Nachlass seiner Mutter. Heute thront es, traurig schön, als Exponat im Museum. Man steht davor, berührt und ratlos zugleich. Denn dass die Hoffnung auf Sicherheit ausgerechnet dem Deutschen Reich galt und welche Begeisterung für dieses Reich unter vielen Donauschwaben herrschte, wird in einen einzigen, kleinen Satz gequetscht.

Je weiter man durch die zwei Säle streift, desto mehr rückt man in die Gegenwart. Zum Schluss zeigt die Ausstellung, welche Rolle die Kleider bis heute spielen, umgenäht und weiterverwendet. Ausgerechnet unscheinbare Stoffreste erzählen hier mehr als manches Prachtstück: übriggeblieben, als Frauen ihre mitgebrachten Röcke umnähten, weil sie in Deutschland, Österreich oder Übersee zu auffällig waren – Identität, die der Tradition, und Tradition, die der Moderne zum Opfer fiel.

Trotz des gut gemeinten Fixpunkts des Individuellen fällt es schwer, gerade dieses Individuelle zu greifen. Denn dafür braucht es die Kenntnis der sozialen und historischen Welt, in der es sich bewegt – und die bleibt hier blass. Man geht also mit schön geknipsten Bildern, noch mehr Fragen, aber kaum Antworten aus der Ausstellung und fragt sich vorsichtig, ob der Glanz der Kleider vielleicht auch für die Ku­ra­to­r*in­nen zu blendend war.