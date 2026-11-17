Ratgeber, in denen Erwachsene anderen Erwachsenen Erziehungstipps geben, gibt es zur Genüge. Aber Ratgeber, in denen Kinder anderen Kindern von den Tücken des Beisammenseins mit Erwachsenen erzählen – gibt es die überhaupt? So gut wie nicht. Dieser Lücke widmen sich die drei Herausgeberinnen ManuEla Ritz, Simbi und Sookee*Sukini mit ihrem Buch „So ist das Leben mit Erwachsenen. Junge Menschen berichten über Adultismus und Erwachsene lernen daraus.“

In Comics, Daumenkinos, Gedichten, Briefwechseln und Erfahrungsberichten klären junge Au­to­r*in­nen pars pro toto für ihre Generation über den Alltag mit Erwachsenen auf. Wobei aufklären zu kurz greift – Wut, Kritik und der Spaß, endlich mal das Wort zu haben, gehören mindestens genauso dazu.

Das Buch hat gewissermaßen einen wunderlichen Ausgangspunkt: Mit dem Erwachsenwerden vergessen viele Menschen ihre kindlichen Erfahrungen mit Erwachsenen. Und die nächste Generation Kinder muss diese Gedächtnislücke ausbaden.

Das Buch Simbi, Manu, So­o­kee*­Suki­ni (Hg): „So ist das Leben mit Erwachsenen. Junge Menschen berichten über Adultismus und Erwachsene lernen daraus.“ Unrast Verlag, Münster 2026, 143 Seiten

Gleichermaßen wunderlich war auch die Buchpremiere vergangenen Sonntag im Grips-Theater am Berliner Hansaplatz. Neben stolzen Kindern saßen demütige Erwachsene. Und wenn die Kinder redeten, waren die Erwachsenen leise – wer das Wort hatte, schien von vornherein klar. Ein kleines Paralleluniversum im Grips-Theater, in dem Kinder all das loszuwerden schienen, was ihnen immer schon auf dem Herzen lag.

Ähnliches im Sammelband: Zugänglich und spielerisch sezieren die Au­to­r*in­nen das Verhalten Erwachsener. Es geht um erwachsene Deutungshoheit gegenüber Kindern, sanfte Überheblichkeiten und mangelnde Einfühlsamkeit, aber immer auch um unendliche Liebe und eine Art minderjährige Solidarität. Adultismus, so lernt man auch, kommt selten allein: Oft verbunden mit Rassismus oder Klassismus, sucht man ihn in schädigenden Beziehungen oder Ähnlichem. Um dann immer wieder zu merken, dass er meist unscheinbar, aber allgegenwärtig ist.

Ein Comic von Ole aus dem Buch Foto: Unrast Verlag

Ein hochemotionales Projekt

Dieser Alltäglichkeit wird mit einer ganz eigenen Art von Dialog begegnet, die sich im Buch und am Nachmittag bemerkbar macht. Es gehören zwei Seiten zu einem „Aufstand gegen Adultismus“, dem sich Noah in einem Beitrag mit dem erwachsenen Quentin widmet: So wie Kinder den Mut brauchen, sich gegen unfaire Erwachsene zu verteidigen, brauchen sie Erwachsene, die sie selbstkritisch dabei unterstützen.

Zwei der drei Herausgeberinnen, Simbi und ManuEla Ritz, sind Kind und Mutter. In dieser gemeinsamen Arbeit bekomme man „knallhart den Spiegel vorgehalten“, betont Manu. Auch deshalb war es wahrscheinlich für andere Mitwirkende eines der „hochemotionalsten Projekte“.

Verständlich, wenn man bedenkt, was die Au­to­r*in­nen entlarven: dass Kinder in erster Linie als Kind und erst in zweiter Linie als Mensch gesehen werden und nicht andersherum. Das tun sie an Situationen, in denen unsereins nichts weiter als gewöhnlichen Kind-Erwachsenen-Alltag sehen würde.

Die Groteske, die sich in Forderungen, Gesten und Begegnungen gegenüber Kindern verbirgt, wird einem subversiv vorgeführt – auch den anwesenden Erwachsenen, in deren Gesichter sich hin und wieder ein kleiner Schock mischt. Ob dafür die Reflexion der eigenen Kindheit oder des eigenen Elternseins verantwortlich ist, bleibt offen. Beides spricht jedoch dafür, dass das Buch ad hoc zu wirken begann – ein Erfolg für die jungen Autor*innen.

Zehrende Buchpremierenregeln durch Gespräche mit Fremden, einem Malkurs und Fragen ans Publikum zu ersetzen, war also der beste Weg, um über dieses Thema fruchtbar zu sprechen. Vielleicht braucht auch Kulturkram für Erwachsene diesen „kindlichen“ Einfluss – oder warum gibt es Rutschen eigentlich nur auf Spielplätzen und nicht in der Oper?