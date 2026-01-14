piwik no script img

Ausstellung in der Kunsthalle HamburgEpoche und Denken statt Nation und Genie

Mit dem Zyklus „Kunst um 1800“ hatte Hamburgs Kunsthalle das Format Ausstellung revolutioniert. Jetzt greift sie auf diesen Aufbruch zurück.

Die Darstellung eines ausbrechenden Vulkans: Im Feuerstoß aus dem Krater steht Liberté, also Freiheit, links vorne liegen Trümmer wie „göttliches Recht“
Politische Kunst: Auguste Desperets Stich „Der dritte Ausbruch des Vulkans von 1789“ entstand nach der Juli-Revolution Kunst: Auguste Desperet/Kunsthalle Hamburg

Von

Hajo Schiff

Ein Museum kann vieles sein: Archiv und kontemplative Kulturstätte, Showroom oder angesagter Selfiespot. Oder auch und viel zu selten Ort einer attraktiv publik gemachten Forschung über die Wirksamkeit der Bildermacht. Auch prägende Leitungspersonen und Kuratoren können Interesse begründen.

Bei der Hamburger Kunsthalle wird der wegweisende Alfred Lichtwark verehrt. Der war von 1886 bis zu seinem Tod 1914 der erste Direktor. Ähnliche Relevanz wird in neuerer Zeit aber auch Werner Hofmann (1928–2013) eingeräumt. Der aus Wien gekommene Kunsthistoriker hat als eher „links“ eingeordneter Direktor von 1969 bis 1990 das Haus gehörig entstaubt.

Unter anderem hat er den herausragenden Ausstellungszyklus „Kunst um 1800“ erfunden und realisiert. Die höchst komplexe damalige Umbruchszeit zwischen Klassizismus, Revolution und Romantik wurde in neun Ausstellungen von 1974 bis 1981 in dieser Art erstmalig weitgespannt länderübergreifend und politisch dargestellt.

Angefangen mit dem wirkmächtigen, wenn auch fiktiven altnordischen Barden Ossian und den Retro-Träumen einer von der Moderne oft überforderten Gesellschaft, erweiterte der Zyklus die bisherigen Darstellungen. Waren die meist national und auf das Künstlergenie bezogen, wagte man nun eine thematisch orientierte, europaweite Epochenübersicht.

Jenseits der Nationalstile

Die befasste sich mit dem Schweizer Johann Heinrich Füssli und dem Schweden Johan Tobias Sergel, mit Philipp Otto Runge, John Flaxman und William Blake sowie Turner und Goya. Trotz des nicht nur kunsthistorisch analytischen Tiefgangs und vieler Textmaterialien stieß das beim Publikum auf großes Interesse. So kamen zur Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, die 1974 massiv und unübersehbar dessen Vereinnahmung und Missbrauch durch die Nazis thematisierte, rekordverdächtige 220.000 Besucherinnen und Besucher.

An den inhaltlich und formal bahnbrechenden „Um 1800“-Zyklus erinnert nun ein schon 2017 begonnenes Universitätsprojekt. Das präsentiert seine Ergebnisse derzeit im auratischen Kuppelsaal der Kunsthalle. Es ist eine ungewöhnliche Kooperation, auch wenn daran zu erinnern ist, dass das Kunsthistorische Seminar bis 1967 seine Räume in der Kunsthalle hatte.

Mit dem Untertitel Eine Ausstellung über Ausstellungen ist die Präsentation eine Hommage an Werner Hofmann

Mit dem Untertitel „Eine Ausstellung über Ausstellungen“ ist die Präsentation zuerst einmal eine Hommage an Werner Hofmann. Darüber hinaus verweist sie als eine Art Remix mit einigen der auch damals gezeigten Schlüsselbildern des Hauses in zehn Abschnitten auf die wichtigsten Themen in ihrer bis heute wirkenden Relevanz.

Dazu wird der Blick für eine neue Generation mit einst trotz Hofmann-typischer polyfokaler Sicht damals untergewichteten Gesichtspunkten erweitert: die Rolle der Frauen, die eigenständige jüdische Aufklärung, die Sklaverei, das erste schwarze Kaiserreich auf Haiti sowie die nahezu kosmischen Dimensionen der Ereignisse vor mehr als 200 Jahren.

Die Ausstellung

„Kunst um 1800. Eine Ausstellung über Ausstellungen“. Hamburger Kunsthalle, bis 29. März 2026. Katalog (Hatje Cantz Verlag) 48 Euro

Wieder und immer gültig mahnt Goyas Radierung „Der Schlaf der Vernunft gebiert Monster“ zur Wachsamkeit. Der spanische Titel kann aber auch so übersetzt werden, dass der grenzenlose Traum der Vernunft in Terror umschlägt. Auch Daniel Chodowieckies neu entdecktes Bild der vor acht Vertretern aller europäischen Religionen als Göttin im Strahlenkranz erscheinenden Toleranz hat als Leitbild nichts an Gültigkeit verloren.

Hofmanns Begriff der „Kontrastkoppelung“ haben die Kuratoren Petra Lange-Berndt, Professorin am Kunstgeschichtlichen Seminar der Uni Hamburg, und Dietmar Rübel, der an der Akademie der Bildenden Künste München als Professor lehrt, hier mit Kunstzitaten aus der Gegenwart angewendet: Sigmar Polke ist mit einer Referenz auf die deutsche Revolution von 1989 dabei, Mark Dion mit einer Guillotine für die Oligarchie und Kara Walker gibt Hinweise zur Sklaverei.

Dazu hat der 1983 in Halle geborene Künstler Marten Schech die Ausstellungsarchitektur entworfen und um eigene Arbeiten in einer Art Grotte bereichert. Ganz in Hofmanns Sinne, geht es auch wieder um die Ambivalenz menschlichen Handelns und die Mehrdeutigkeit der Bilder.

Die romantische Landschaft ist nicht nur romantisch

So ist die Landschaft um 1800 nicht nur schön und in naivem Sinne „romantisch“. Sie erweist sich als aus Einzelteilen idealisch konstruiert, dabei teils auch ökonomisch motiviert und ist meist religiös oder politisch besetzt. Und das nicht nur, wenn bei Caspar David Friedrich Gräber von Freiheitskämpfern im Bild auftauchen.

Auch Eisschollen – 1820 real an der Elbe erlebt – werden zum Symbol der kalten Restauration. Schon die Ausbrüche des Vesuvs konnten seinerzeit als das geologische Äquivalent der naturnotwendigen gesellschaftlichen Umwälzungen gelesen werden. Manchmal dienten sie aber auch als Vergleich zu den lodernden Feuern frühindustrieller Hüttenwerke.

Zu erleben, eher zu studieren ist eine vielschichtige, sehr akademische Ausstellung, die allen, die sich darauf einlassen, mannigfache Anregung bietet. Doch Zehntausende werden dazu wohl eher nicht herbeiströmen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kunsthalle #Kunsthalle Hamburg #Hamburger Kunsthalle #Romantik #Ausstellung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick auf eine Stele vor den Häusern der Siedlung Hamburg Bau in Poppenbüttel
Denkmalschutz mit Doppelstandards Die Großen lässt man umbauen
Kommentar von Benno Schirrmeister

Es ist fachlich gut vertretbar, die Siedlung „Hamburg Bau“ in Poppenbüttel unter Schutz zu stellen. Trotzdem erbost das Vorgehen des Denkmalamts.

Wiederentdeckt Norddeutsche Schiffe, spanisches Licht

Sie wurde zu den wichtigsten Hamburger Künstlerinnen gezählt - und nachdrücklich aus der Erinnerung getilgt. Eine Ausstellung über die Malerin und Funktionärin Alma del Banco.

Von Hajo Schiff
Architektur Brücken zum Angeben

Hamburg ist und war ein ideales Experimentierfeld für Brückenbauer aller Art. Die aktuelle Ausstellung im Museum der Arbeit demonstriert, wie das Fortschrittsdenken der Brückenbauer oft an hanseatischer Zögerlichkeit scheiterte.

Von Petra Schellen und Petra Schellen
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
2
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Nach dem Brand in Crans-Montana Die dröhnende Stille
6
Morbide Bezahl-App in China Lebst du noch?