Bundesaußenminister Johann Wadephul machte gute Miene zum bösen Spiel während seines Besuchs in den USA. Der CDU-Politiker versuchte zu versichern, dass die USA und Europa noch immer starke Verbündete sind – trotz aller Unruhen, die die transatlantischen Beziehungen derzeit belasten.

Im Gegensatz dazu stehen die Aussagen und das Handeln der US-Regierung, zuletzt der Angriff und die Festnahme des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Auch die fast täglichen Bekundungen, dass man sich gern Grönland aneignen möchte, tragen nicht zur Beruhigung bei. Beides steht im Kontrast zu internationalem Recht. Im Fall von Grönland könnte es sogar das Ende der Nato bedeuten.

„Wir Deutschen, wir Europäer brauchen verlässliche Partner in Washington“, sagte Wadephul am Montag nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in Washington. Ob er die US-Regierung von Präsident Donald Trump als verlässlich einstuft, beantwortete der Bundesaußenminister mit Verweis auf das Bekenntnis der USA zu Artikel 5 des Nato-Vertrags.

Die zunehmende Kritik an Europa aus Washington, die Maßnahmen der Trump-Regierung gegenüber Ausländern im eigenen Land oder der Rückzug aus vielen internationalen Organisationen haben die transatlantischen Beziehungen im ersten Jahr von Trumps zweiter Amtszeit jedoch stark strapaziert.

Klar ist: Die Meinungen gehen auseinander

Darauf angesprochen, verteidigte Wadephul die USA und erklärte, dass die demokratischen Werte, freie Medien oder die gegenseitige Äußerung von Kritik das Rückgrat dieser Beziehung sei. „Die kategorischen Unterschiede zwischen unseren gemeinsamen Systemen, unseren gemeinsamen Wertvorstellungen zu denjenigen in Peking oder Moskau, die liegen doch auf der Hand“, erklärte der 62-Jährige.

Dennoch verdeutlicht Wadephuls Reise, dass bei den großen Themen die Meinungen auseinandergehen. Der Krieg in der Ukraine, die Zukunft Grönlands und die tödlichen Proteste in Iran, sie alle standen laut Wadephul auf der Agenda bei dem Treffen mit Rubio.

„Wir stehen gemeinsam an der Seite der Ukraine“, sagte Wadephul später. Die bisherigen Versuche der Trump-Regierung, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, lassen allerdings Zweifel aufkommen, ob dem wirklich so sei.

Die offizielle Pressemitteilung aus dem US-Außenministerium zum Treffen zwischen Rubio und Wadephul ist dann auch weitaus zurückhaltender, wenn es um den amerikanischen Rückhalt für die Ukraine geht. Demnach hätten sich beide Seiten lediglich darauf geeinigt, die gemeinsamen Friedensbemühungen weiter voranzutreiben.

Trump will Grönland

Am deutlichsten waren die unterschiedlichen Perspektiven beim Thema Grönland zu sehen. „Wenn es um die Angelegenheiten geht, die Grönland und Dänemark betreffen, ist es an Grönland und Dänemark, darüber zu entscheiden“, erklärte Wadephul. Er bestätigte zudem, dass es noch in dieser Woche Gespräche zwischen der US-Regierung und Vertretern aus Grönland und Dänemark geben werde.

In der Zusammenfassung des US-Außenministeriums fehlte das Thema Grönland komplett. Ein mögliches militärisches Vorgehen, um Grönland unter US-Kontrolle zu bringen, wurde von republikanischen Kongressmitgliedern wie auch von Rubio in den vergangenen Tagen und Wochen heruntergespielt.

Doch Trump hält daran fest: „Wenn wir Grönland nicht übernehmen, werden Russland oder China Grönland übernehmen, und das werde ich nicht zulassen.“ Er würde „gern“ ein Abkommen mit Dänemark schließen. „Das wäre einfacher. Aber so oder so werden wir Grönland bekommen“, tönte der 79-jährige Republikaner am Sonntag gegenüber Journalisten an Bord der Air Force One.

Wadephul hält ein militärisches Vorgehen der USA in Grönland für unwahrscheinlich. Er bestätigte allerdings, dass es ein gemeinsames Interesse gebe, die Sicherheitsfragen im arktischen Raum anzugehen.

Zu Wadephuls anderen Gesprächspartnern in Washington zählte unter anderem Weltbankchef Ajay Banga. Am Montagabend ging es für den Außenminister dann noch nach New York, wo er UNO-Generalsekretär António Guterres traf. In den US-Medien war Wadephuls Reise, wenn überhaupt, nur eine Randnotiz.