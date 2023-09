Arbeitsrechte in Lateinamerika : Hoffnung auf das Lieferkettengesetz

Eine Bananenplantage in Costa Rica hat kürzlich allen Gewerkschaftern gekündigt. Jetzt können die Betroffenen durch Oxfam hierzulande dagegen klagen.

HAMBURG taz | Cristino Hernández hat seine Entlassungspapiere zum 11. August bekommen. Für den 59-jährigen Plantagenarbeiter sind die Perspektiven düster. „Hoffnungen, in meinem Alter einen Job auf einer anderen Plantage zu ergattern, habe ich kaum. Druck der Bananen-Importeure ist meine einzige Chance“, so der Costa Ricaner mit dem buschigen Schnauzer. Vier Jahre arbeitete er auf der Bananenplantage Jardín del Tigre II an der Karibikküste Costa Ricas. Aldi Nord oder Süd Bananen beziehen hier ihre Produkte.

Vor drei Jahren ist Cristino Hernández jedoch in die Gewerkschaft der Plantagenarbeiter (Sitrap) eingetreten. „Ich engagiere mich für die Arbeitsrechte, bin ein Unbequemer in den Augen meines Arbeitgebers.“ Das könnte auch der Grund für den anstehenden Verkauf der Plantage sein: „Mein Kollege Miguel Anchia und ich sind dem kolumbianischen Besitzer der Plantage ein Dorn im Auge, weil wir uns engagieren, auf Arbeitsrechte hinweisen, uns nichts gefallen lassen“, vermutet Hernández. Deshalb habe Jaime Montoya, der Manager der Farm, den Verkauf der Farm eingeleitet und die Entlassung aller organisierten Arbeiter:innen, insgesamt 13, beim Arbeitsministerium angezeigt.

Formal ist das legal, denn die Plantage, die nun den Namen Esperanza, Hoffnung, trägt, wurde schließlich verkauft und hat einen neuen Besitzer. Doch Didier Leitón, Sekretär der Gewerkschaft Sitrap, vermutet dahinter nur ein Motiv: „Sie wollten die 13 organisierten Arbeiter der Farm loswerden.“

Dafür spricht, dass große Teile der 180 Ar­bei­te­r:in­nen der alten Belegschaft wiedereingestellt wurden. „Nicht aber wir organisierten Arbeiter“, so Cristino Hernández. Er hat zwar mittlerweile eine Abfindung per Anwalt durchgesetzt, steht aber genauso wie die anderen ohne Arbeit da. Hernández und Leitón betrachten das als miese, gegen Arbeitsrecht verstoßende Praktiken.

Weitere Sanktionen sind möglich

Kein Einzelfall, wie der Gewerkschaftskoordinator Jorge Acosta von Astac bestätigt, der ecuadorianischen Gewerkschaft der Plan­tan­gen­ar­bei­te­r:in­nen und Kleinbäuer:innen: „Wir bereiten eine Beschwerde im Rahmen des Lieferkettengesetzes mit der Unterstützung von Oxfam vor. Dabei geht es um das Unternehmen Otisgraf, welches einem deutschen Unternehmen gehört und dessen Management gewerkschaftlich organisierte Ar­bei­te­r:in­nen wenn irgend möglich entlässt“, so Acosta.

„Bei Otisgraf erhalten Frauen deutlich geringere Löhne als Männer, und wir sind auf viele Arbeitsverträge gestoßen, die auf Teilzeit ausgestellt sind“, klagt der 63-Jährige. Gearbeitet werde allerdings in Vollzeit, ein gravierender Verstoß gegen das Arbeitsrecht. Die Astac-Beschwerde bei der Rainforest Al­li­ance hat nun dazu geführt, dass deren Zertifikat für angeblich faire Arbeitsbedingungen für Otisgraf seit dem 10. Juli nicht mehr gültig ist, so Christine Cöster von der Rainforest Alliance. Das deutet darauf hin, dass die Verstöße gegen geltendes nationales und internationales Arbeitsrecht gravierend sind, denn die Zertifizierungsgesellschaft ist nicht dafür bekannt, zu derart harten Sanktionen zu greifen. Folgerichtig könnte die Astac-Beschwerde, die derzeit im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes vorbereitet wird, weitere Sanktionen nach sich ziehen.

Das seit dem 1. Januar geltende Lieferkettengesetz bietet vollkommen neue Handhaben für Anwälte wie Juan Acosta von Astac: „De facto sind für uns die Erfolgschancen über Beschwerden bei den importierenden Supermärkten und in einem zweiten Schritt im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes höher als hier vor Ort“, meint der 34-jährige Jurist. Das hat Gründe. Die Untätigkeit des nationalen Arbeitsministeriums ist ein wesentlicher. „Die Unternehmen haben sich daran gewöhnt, Arbeitsgesetze zu verletzen und so mehr zu verdienen“, kritisiert er die Defizite in Ecuador unverblümt. Ähnlich argumentiert Didier Leitón in Costa Rica.

Triftige Gründe, weshalb beim zuständigen Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (Bafa) die Zahl der Beschwerden wegen Verstoßes gegen das Lieferkettengesetz steigt. Letzteres verpflichtet Unternehmen dazu, Menschen- und Arbeitsrechte entlang ihrer Lieferkette einzuhalten. 14 Beschwerden lagen Ende Juli vor. Die Zahl werde weiter steigen, so Experten, weil sich die Gewerkschaftsanwälte in aller Welt erst mit den Vorgaben vertraut machen müssen. Juan Acosta hat das mit seinem Team bereits getan und die Sitrap-Anwälte in Costa Rica sind nun dabei. Wann sie die Beschwerden über den deutschen Partner Oxfam einreichen werden, ist noch nicht klar. Aldi teilte mit, sie würden die Vorwürfe prüfen. Für Cristino Hernández ist die Beschwerde die letzte Hoffnung auf Wiedereinstellung.