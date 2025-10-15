piwik no script img

Apollo News gegen LinkeAus der Opferrolle in den Angriffsmodus

Erik Peter

Kommentar von

Erik Peter

Die rechte Medien-Bubble macht „Apollo News“ zum Opfer von Linken und Amadeu Antonio Stiftung. Das Ziel: Einschüchterung der politischen Gegner.

Pressefreieheit
Kein Wert an sich für die extreme Rechte Foto: IMAGO / Manfred Segerer

W as die extreme Rechte unter Pressefreiheit versteht, zeigt sich an ihrem Kampf gegen den öffentlichen Rundfunk, bei orchestrierten Shitstorms gegen unliebsame Jour­na­lis­t:in­nen wie Dunja Hayali, nicht zuletzt bei ihrem eigenen Verständnis von Journalismus: Statt Sachverhalte ausgewogen abzubilden, agieren rechte „Alternativmedien“ wie Vorfeldorganisationen der AfD und setzen auf Kampagnenjournalismus.

Wie wirkungsvoll solche Kampagnen sein können, hat der Fall Frauke Brosius-Gersdorf gezeigt, losgetreten durch einen Artikel vom rechtspopulistischen Portal „Apollo News“, der die Positionen der Verfassungsgerichtskandidatin auf die rechten Triggerthemen Impfpflicht, Gendern und AfD-Verbot reduzierte. Aktuell steht eben jenes Portal im Mittelpunkt einer selbst inszenierten Kampagne, bei der die rechte Medienbubble sich aus einer Opferperspektive heraus ausgerechnet als Verteidigerin der Pressefreiheit geriert.

Der Anlass: eine Veranstaltung der Linken Treptow-Köpenick zu „Apollo News“, das im Bezirk seinen Sitz hat, mit Kira Ayyadi von der Amadeu Antonio Stiftung. Deren Einschätzung: „Apollo News“ gehöre „zu einem Netzwerk rechts-alternativer Medien und verbreitet immer wieder unzutreffende oder irreführende Aussagen, die den Anspruch seriöser Berichterstattung untergraben“; Medien wie „Apollo“ erfüllten eine „Scharnierfunktion zwischen rechtspopulistischen, rechtsextremen und antidemokratischen Milieus“.

Von Nius bis zur Berliner Zeitung

Verteilt wurde bei dem Treffen ein Flyer mit Aussagen wie „Rechten Medien auf die Tasten treten“. Laut „Apollo“, das selbst anwesend war, sei auch über Protest- oder Störaktionen gegen das Medium gesprochen worden sein. Aus dem Austausch der Linken hat die gesamte rechte Blase von Nius über Compact bis AfD einen Skandal gesponnen – unterstützt aber auch durch die Berliner Zeitung mit inzwischen fünf Artikeln. Da ist die Rede von der „Rhetorik der offenen Gewalt“ und dem „Angriff auf die Pressefreiheit“.

Haltbar ist das nicht: Weder besteht die Gefahr, dass Linkspartei und Amadeu Antonio Stiftung mit Brecheisen vor der Tür von „Apollo“ auftauchen, noch steht deren Recht zu publizieren infrage. Stattdessen haben rechte Akteure einen harmlosen Anlass genutzt, um im eingeübten Empörungsmodus jene einzuschüchtern, die sich ihnen entgegenstellen. In Gefahr ist nicht die Pressefreiheit, sondern die Demokratie.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Erik Peter

Erik Peter

 Politik | Berlin
Redakteur für parlamentarische und außerparlamentarische Politik in Berlin, für Krawall und Remmidemmi. Schreibt über soziale Bewegungen, Innenpolitik, Stadtentwicklung und alles, was sonst polarisiert. War zu hören im Podcast "Lokalrunde".
Themen #Die Linke Berlin #Nius #rechte Verlage #Neue Rechte
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Wohnzimmer, in dem offenbar kürzlich eine Party stattfand, ein paar Luftschlangen, in der Mitte ein Fernseher
Debatte über Öffentlich-Rechtliche Hier läuft etwas schief

Die AfD will die öffentlich-rechtlichen Medien abschaffen. Doch die größte Gefahr liegt woanders. Die Sender sind von innen heraus bedroht.

Von Dirk Knipphals
Alice Weidel im Dunklen
Der Onlinekanal Nius Dreckschleuder für anti-rot-grüne Ressentiments

Multimillionär Frank Gotthardt fördert das rechtspopulistische Onlineportal Nius. Inzwischen hat er auch eine TV-Lizenz.

Von Ulrike Winkelmann
Alfred Dregger mit Frau und Hund im Garten.
Rechte Medien und die bürgerliche Mitte Unscharfe Grenzen

Zeitschriften wie „Cato“, „Tichys Einblick“ und „Tumult“ sehen sich als konservativ. Doch die Grenze zwischen bürgerlich und rechts ist durchlässig.

Von Rudolf Walther
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
2
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
3
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
4
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
5
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
6
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen