taz/dpa | Die Berliner Polizei hat am Samstag einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Dem 22-jährigen Syrer wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Es geht um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags, wie Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der taz bestätigte. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen „IS-Sympathisanten“ handele.

Als Nächstes würden das Handy und die übrigen Beweismittel, die bei Durchsuchungen an drei Adressen sichergestellt wurden, ausgewertet. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, ein Haftrichter hatte am Sonntagabend Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Bekannt ist, dass der Verdächtige einen Anschlag mittels einer selbstgebauten Spreng- oder Brandvorrichtung geplant haben soll. Dafür soll er sich bereits mehrere passende Teile besorgt haben. Diese wurden im Rahmen von Durchsuchungen in der Buschkrugallee und Sonnenallee in Neukölln sowie der Köpenicker Lindenstraße gefunden.

Die Festnahme war durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Sonnenallee erfolgt. Ob der Mann einen Selbstmordanschlag geplant habe, sei laut Petzold derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Den Behörden bislang unbekannt

Nach Informationen des Tagesspiegels sei der Hinweis auf den Mann in der vergangenen Woche von einem ausländischen Geheimdienst gekommen. Den Behörden war er bislang nicht als Islamist bekannt. Das sagte der Chef des Berliner Landeskriminalamtes Christian Steiof am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei kritisierte, eine „mangelnde Handhabe“ deutscher Sicherheitsbehörden.

Der mutmaßliche Terrorist soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt haben. Dies ist laut Petzold auch „Gegenstand des Haftbefehls“. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom Islamischen Staat veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint.

Über das mögliche Anschlagsziel ist derzeit nichts bekannt und weiter Gegenstand der Ermittlungen. Laut Petzold werde bislang davon ausgegangen, dass es sich um „einen Täter“ handele, der nun in Haft sitze.

Bei einem islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin war am 19. Dezember 2016 ein Terrorist nahe der Gedächtniskirche mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren. Durch die Tat starben 13 Menschen, einer von ihnen Jahre später an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.