Israelische Siedler haben im Westjordanland laut palästinensischen Angaben zwei Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Der Bürgermeister des Dorfes Dschildschilija, Osama Abdullah, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, die Siedler hätten in der Nacht Feuer im Waschraum der Moschee gelegt, das Gotteshaus selbst beschädigt und feindliche Slogans auf die Wände geschmiert. Der palästinensische Zivilschutz konnte den Brand nach eigenen Angaben mit Hilfe von Dorfbewohnern löschen.

AFP-Journalisten sahen vor Ort Brandspuren und Spuren von Vandalismus. Außerdem waren auf Hebräisch Worte wie „Rache“, „Die Nacht der Moscheen“ und „Grüße von der Hügeljugend“ auf die Wände geschrieben worden. Die Hügeljugend ist eine Bewegung extremistischer jüdischer Siedler.

Weniger als zehn Kilometer von Dschildschilija entfernt wurde in der Ortschaft Al-Masraa al-Nubani nach örtlichen Angaben ebenfalls ein Brandanschlag auf eine Moschee verübt. Siedler hätten einen Molotowcocktail auf die Moschee geworfen, die Flammen hätten aber nur einen Teil des Gebäudes erfasst, sagte Bürgermeister Saad Dagher der AFP.

Das palästinensische Ministerium für Religionsangelegenheiten verurteilte die „gefährlichen Angriffe“ und rief die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Die israelische Armee, die das Westjordanland seit dem Jahr 1967 besetzt hält, erklärte auf AFP-Anfrage, sich über die Vorfälle zu informieren.

Seit dem Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023, der durch den Überfall der islamistischen Hamas auf Israel ausgelöst worden war, hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland deutlich zugenommen. Im Westjordanland leben – Ost-Jerusalem nicht eingerechnet – rund 500.000 Israelis in von der UNO als illegal eingestuften Siedlungen. Außerdem leben rund 3 Millionen Palästinenser in dem Gebiet. (afp)