Angriff auf IT des Berliner Senats: Hacker fordern offenbar Lösegeld
Erpresser, die in das IT-System zweier Berliner Senatsverwaltungen eingedrungen waren, fordern Lösegeld, berichtet der RBB. Sie hatten doch heikle Daten abgegriffen.
Der RBB ist sich sicher, der Senat hat es bisher nicht bestätigt: Der Hackerangriff auf die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sowie auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, der vor zwei Wochen bekannt wurde, ist laut dem Regionalsender zu einem „Erpressungsfall“ geworden.
„Wie der rbb am Donnerstag aus mehreren Quellen erfuhr, ist eine Lösegeldforderung an das Land Berlin eingegangen. Wie hoch die Summe ist, wurde zunächst nicht bekannt“, meldete der Sender am Donnerstagabend exklusiv. Noch sei allerdings unklar, womit die Erpresser genau drohen – und ob es sich wirklich um jene Angreifer handele, die vor zwei Wochen das Landesnetz attackiert hatten.
Ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen ist allerdings gut möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich. Erst diese Woche war bekannt geworden, dass der Hackerangriff auf die Verwaltungen weitreichender war als bisher von den Behörden zugegeben. Am Montag noch hieß es im Innenausschuss, dass lediglich Geo-Daten gestohlen worden seien, die ohnehin öffentlich waren. Am Mittwoch musste Berlins „Chief Digital Officer“ Florian Hauer jedoch zugeben, dass womöglich auch „personenbezogene oder sonstige nichtöffentliche Daten betroffen“ sind.
Zudem erfolgte der Angriff schon einige Tage, bevor er am 14. August bemerkt wurde und die beiden Verwaltungen vom Netz genommen wurden. „Der Zeitpunkt des Datenabflusses lag vor der Netzabtrennung am 14. August 2026“, erklärte Hauer am Mittwoch. Laut Tagesspiegel, der bei der Senatskanzlei nachgefragt hatte, waren die Hacker bereits eine Woche vorher ins Landesnetz eingedrungen.
Der RBB vermeldete weiter, für Freitagvormittag sei ein Treffen der Senatskanzlei, der Bundes- und Landessicherheitsbehörden sowie der betroffenen Senatsverwaltungen geplant. Welche Daten genau bei dem Hack „abgeflossen“ sind, sei weiterhin nicht bekannt. Eine „US-Spezialfirma“ helfe derzeit dem Land Berlin, das herauszufinden. Dies könne noch Monate dauern.
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