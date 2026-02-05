piwik no script img

Amerikanisch-russischer Atomdeal am EndeAtomwaffen free for all

Andreas Zumach

Kommentar von

Andreas Zumach

Nach dem Wegfall des New-Start-Abkommens zwischen den USA und Russland droht das endgültige Ende der atomaren Rüstungskontrollarchitektur.

Militäparade der Russischen Armee auf dem Roten Platz in Moskau
Eine Militäparade der Russischen Armee auf dem Roten Platz in Moskau am 9. Mai 2025 Foto: Sven Simon/the Kremlin Moscow/picture alliance

D iese Woche ist der 2010 zwischen Russland und den USA vereinbarte New-Start-Vertrag zur zahlenmäßigen Reduzierung ihrer strategischen Atomwaffen endgültig ausgelaufen. Damit ist einer der letzten Pfeiler der bilateralen wie auch der globalen Architektur zur Rüstungskontrolle nuklearer Waffen weggebrochen. Deren Grundstein wurde 1963 mit dem Abkommen zum Verbot von Atomwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser gelegt. Diese Architektur sorgte zumindest für ein gewisses Maß an gegenseitiger Berechenbarkeit und damit für eine relative Stabilität.

Nach dem Wegfall des New-Start-Vertrags unterliegen die USA und Russland nun keinerlei rechtlichen Beschränkungen mehr, die den mit hohem technologischen und finanziellen Aufwand betriebenen Ausbau und die „Modernisierung“ ihrer einsatzfähigen Atomwaffenarsenale begrenzen könnten. Sollte US-Präsident Trump seine Ankündigung zur Wiederaufnahme unterirdischer Atomwaffentests wahr machen, könnte schon bald auch der vorletzte Pfeiler der Rüstungskontrollarchitektur wegbrechen: der 1996 von der UN-Generalversammlung vereinbarte Vertrag über das umfassende Verbot von Atomwaffentests (CTBT) außerhalb von Laboren.

Zwar ist der CTBT bis heute nicht in Kraft getreten, da die USA sowie die Atomwaffenstaaten China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea ihn noch immer nicht ratifiziert haben. Dennoch hielten sich in den vergangenen 30 Jahren zumindest faktisch alle 193 UN-Mitgliedstaaten an dieses Abkommen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Chinas Atomwaffenarsenal ist zwar noch deutlich kleiner als das der USA und Russlands, doch betreibt Peking derzeit einen massiven Ausbau und verweigert sich jeglichen Rüstungskontrollgesprächen. Auch die beiden verbleibenden der fünf „offiziellen“ Atomwaffenmächte, Frankreich und Großbritannien, rüsten ihre Arsenale weiter auf. Damit verstoßen auch sie gegen ihre völkerrechtlich verbindliche Abrüstungsverpflichtung aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung nuklearer Waffen (NPT) von 1968.

Die nächste NPT-Überprüfungskonferenz im Mai wird höchstwahrscheinlich erneut scheitern. In diesem Fall könnte auch dieser letzte Pfeiler der atomaren Rüstungskontrollarchitektur bald wegbrechen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Andreas Zumach

Andreas Zumach

 Autor
Journalist und Buchautor, Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Von 1988-2020 UNO- und Schweizkorrespondent der taz mit Sitz in Genf und freier Korrespondent für andere Printmedien, Rundfunk-und Fernsehanstalten in Deutschland, Schweiz,Österreich, USA und Großbritannien; zudem tätig als Vortragsreferent, Diskutant und Moderator zu zahlreichen Themen der internationalen Politik, insbesondere:UNO, Menschenrechte, Rüstung und Abrüstung, Kriege, Nahost, Ressourcenkonflikte (Energie, Wasser, Nahrung), Afghanistan... BÜCHER: Reform oder Blockade-welche Zukunft hat die UNO? (2021); Globales Chaos-Machtlose UNO-ist die Weltorganisation überflüssig geworden? (2015), Die kommenden Kriege (2005), Irak-Chronik eines gewollten Krieges (2003); Vereinte Nationen (1995) AUSZEICHNUNGEN: 2009: Göttinger Friedenspreis 2004:Kant-Weltbürgerpreis, Freiburg 1997:Goldpreis "Excellenz im Journalismus" des Verbandes der UNO-KorrespondentInnen in New York (UNCA) für DLF-Radiofeature "UNO: Reform oder Kollaps" geb. 1954 in Köln, nach zweijährigem Zivildienst in den USA 1975-1979 Studium der Sozialarbeit, Volkswirtschaft und Journalismus in Köln; 1979-81 Redakteur bei der 1978 parallel zur taz gegründeten Westberliner Zeitung "Die Neue"; 1981-87 Referent bei der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste, verantwortlich für die Organisation der Bonner Friedensdemonstrationen 1981 ff.; Sprecher des Bonner Koordinationsausschuss der bundesweiten Friedensbewegung.
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Militärparade in Moskau
Atomvertrag endet Droht ohne New Start ein neues Wettrüsten?

Bislang wahrten die USA und Russland bei Atomwaffen ein Gleichgewicht des Schreckens. Nun entfällt das letzte Rüstungskontrollabkommen – ohne Ersatz.

In den Trennhallen der Atomfirma Urenco Deutschland GmbH zeigt eine Person auf die Autoklaven, in denen das UV6 zur Einspeisung in die Zentrifugen gelagert wird
Urananreicherung Gronau grundsätzlich atomwaffentauglich

Im westfälischen Gronau wird Uran für Atomkraftwerke angereichert. Auch die Produktion von Uran für Atombomben ist dort zumindest technisch möglich.

Von Reimar Paul
Präsident Barack Obama, der russische Präsident Dmitri Medwedew (links) und der tschechische Präsident Vaclav Klaus stoßen während eines Mittagessens auf der Prager Burg miteinander an
Ende des Atomabkommens New Start „Nuklearwaffen für die EU wären konsequent dumm“

Der Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland sei praktisch schon tot gewesen, sagt Florian Eblenkamp von der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Trotzdem sei er sinnvoll gewesen.

Interview von Cem-Odos Gueler
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
2
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
3
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
4
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
5
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
6
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung