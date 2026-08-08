W as es Neues im Fußball gibt? Klar, Gianni Infantino bleibt erst mal Präsident der Fifa. Das Management des Verbands hat nichts dagegen, dass der Schweizer, der die Weltmeisterschaften an Investoren aus dem Clan von US-Präsident Donald Trump verticken wollte, sein Amt weiter ausübt. Fifa-Generalsekretär Mathias Grafström, der noch eine Woche zuvor Kritik an Infantino geübt hatte, ist nun wieder ein Herz und eine Seele mit seinem Boss.

Der will unbedingt Fifa-Präsident bleiben. Im März 2027 steht die Wahl an. Bis dahin wird er fleißig durch die Welt touren. Am Freitag war er in Kolumbien, um mitzuerleben, wie der rechte Hardliner Abelardo de la Espriella ins Amt als Staatspräsident eingeführt wurde. Vielleicht bringt er ja eine Stimme aus Kolumbien zur Fifa-Wahl nächstes Jahr in Rabat mit. Und außerdem?

Yan Diomande, ein hochbegabter Fußballer aus Côte d’Ivoire, spielt künftig für den spanischen Klub Real Madrid. In der vergangenen Saison hat er noch für jenen Klub mit dem drolligen Namen Rasenballsport Leipzig gespielt. In den Nachrichtentickern heißt es, „dem Vernehmen nach“ betrage die Ablösesumme mindestens 125 Millionen Euro. Und außerdem?

Beim FC Bayern staunt man über einen 16-jährigen Stürmer namens Bastian Assomo, der bei der Südostasientournee des deutschen Rekordmeisters beim Spiel gegen den südkoreanischen Klub Jeju SK den Siegtreffer erzielt hat. Das Lob gebührt der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, die das Talent vor einem Jahr von Hertha BSC nach München gelockt hat. Da war der Bub noch 15.

 In den Nachrichtentickern heißt es, die Ablösesumme für den Ivorer Yan Diomande betrage mindestens 125 Millionen Euro

Am Donnerstagabend ist er mit seinen neuen Kollegen in Hongkong gelandet, wo das Team dem Vernehmen nach begeistert empfangen worden ist. Vor der Abreise zum PR-Trip nach Asien, dessen Höhepunkt ein Testspiel gegen den englischen Premier-League-Klub Aston Villa war, hatte Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, gesagt. „Es kann nicht sein, dass der Fußball immer mehr kommerzialisiert wird.“ Man hatte ihn zu Gianni Infantino befragt. Und außerdem?

Auch der FC Liverpool war in der vergangenen Woche auf Geschäftsreise. In den USA wollte der Klub mit zwei Testspielen den Weg bereiten für gute Geschäfte. Die sollen vor allem in neuen Fanshops getätigt werden, in denen der Klub seine dem Vernehmen nach 26 Millionen Fans in den USA mit höchst offiziellen Liverpool-Klamotten versorgen möchte. Nach einer Erhebung des US-Wirtschaftsportals Sportico steht der FC Liverpool mit 5,74 Milliarden US-Dollar auf Platz 5 der wertvollsten Fußballklubs der Welt. Knapp davor rangiert der FC Bayern München. Und außerdem?

Real Madrids Stürmer Vinícius Júnior sorgte am Freitag für Verwirrung, indem er alle Posts auf seinem Instagram-Account gelöscht hat. „Noch keine Beiträge vorhanden“, bekam zu lesen, wer das Profil besucht hat. 64 Millionen Follower hat der Brasilianer auf Instagram. Und die könnten nun glauben, dass er Real Madrid verlassen wird. Ein Vertragsangebot, das ihm dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro nebst etlichen Zulagen und Prämien eingebracht hätte, ist ihm wohl zu schäbig vorgekommen. Kurz darauf war wieder ein Bild von ihm im Real-Trikot auf Instagram zu sehen. Und außerdem?

Schluss mit dem modernen Fußball für heute. Es reicht!