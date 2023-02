Alle Zahlen zur Berlin-Wahl : Wer regiert bald die Hauptstadt?

Berlin-Wahl in Grafiken: Die Union liegt in Umfragen vorn, Rot-Grün-Rot hätte aber weiter eine Mehrheit. Beliebt ist kei­n:e Spitzenkandidat:in.

BERLIN taz | Kurz vor der Wiederholung der Wahlen in Berlin am kommenden Sonntag zeichnet sich ein Erfolg der CDU ab. Laut jüngsten Umfragen kann sie mit 24 bis 26 Prozent der Stimmen rechnen und würde damit anders als bei der ursprünglichen Wahl im September 2021 deutlich vor SPD und Grünen landen. Für die FDP könnte es noch mal eng werden. Sie liegt in Umfragen mal bei 6, manchmal aber auch nur bei 5 Prozent.

Die beiden bisherigen Regierungsparteien müssen genau wie ihr dritter Koalitionspartner, die Linkspartei, mit leichten bis größeren Verlusten rechnen. SPD und Grüne liefern sich zudem ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei hinter der CDU. Das könnte ausschlaggebend sein für die Frage, wer künftig die Regierende Bür­ger­meis­te­r:in stellt, falls die rot-grün-rote Koalition trotz der Verluste weiter regieren will.

Laut den Umfragen müssen SPD, Grüne und Linkspartei damit rechnen, dass sie zusammen weniger Sitze im kommenden Abgeordnetenhaus haben als zuletzt. CDU und AfD würden mehr Sitze bekommen als bisher.

Dennoch kann die rot-grün-rote Koalition – oder je nach Wahlausgang auch eine grün-rot-rote Koalition – mit einer Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus rechnen.

Für den absehbaren Wahlgewinner CDU wird es hingegen schwer, eine Regierung zu bilden. Wie der Koalitionsrechner zeigt, hätte zwar rechnerisch auch eine Jamaikakoalition aus CDU, Grünen und FDP eine Mehrheit. Allerdings hatte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner vor kurzem eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen.

Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen könnte es am Ende knapp auch für eine sogenannte Große Koalition aus CDU und SPD reichen – oder für ein „Deutschland-Bündnis“ mit SPD und FDP. Zumindest wenn die SPD zweitstärkste Partei wird, dürfte sie sich sicher für die Fortsetzung der bisherigen Koalition entscheiden, weil dann Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin bleiben könnte.

Giffey ist laut Umfragen die beliebteste der drei aussichtsreichen Spitzenkandidat:innen. Bei einer fiktiven Direktwahl würde sich rund ein Drittel der Wäh­le­r:in­nen für sie als Regierende Bürgermeisterin entscheiden. Kai Wegner, ihr Gegenkandidat von der CDU, kann etwa ein Viertel aller Wäh­le­r:in­nen für sich begeistern. Für die Spitzenkandidatin der Grünen, die Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, würde nicht einmal jede fünfte Ber­li­ne­r:in votieren.

Kai Wegner hat wie die meisten Landespolitiker in Berlin aber noch ein Problem: Er ist vielen Ber­li­ne­r:in­nen einfach egal. Laut infratest dimap haben rund 40 Prozent aller Wahlberechtigten keine Meinung zu ihm, zumeist weil sie ihn nicht oder kaum kennen. Noch schlimmer ergeht es den Spit­zen­kan­di­da­t:in­nen der Oppositionsparteien FDP, Sebastian Czaja, und der AfD, die sogar 50 beziehungsweise mehr als 70 Prozent nicht bewerten mögen.

Dieses Problem hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nicht. Zu ihr haben mehr als 90 Prozent der Ber­li­ne­r:in­nen eine Meinung. Dass Prominenz aber auch schaden kann, zeigen die Zahlen. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ist unzufrieden mit Giffeys Arbeit.

Immerhin steht Giffey damit nicht allein. Wirklich begeistern kann kei­n:e Spitzenkandidat:in. Bei fast allen ist die Zahl der unzufriedenen Wäh­le­r:in­nen deutlich größer als die der zufriedenen. Einzige Ausnahme dabei ist Kultursenator Klaus Lederer. Beim Spitzenkandidaten der Linkspartei hält sich das Urteil in der Waage. Ein Drittel findet ihn gut, ein Drittel schlecht, ein Drittel hat keine Meinung.

Dieser Text und die darin enthaltenen Grafiken werden am Wahlabend laufend aktualisiert. Später werden Grafiken zu den Ergebnissen in den Wahlkreisen und zur Wählerwanderung hinzugefügt.