Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Chinesische Millionenstadt isoliert

Die vier Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen von Lanzhou stehen ab sofort unter Quarantäne. Deutschlands In­ten­siv­ärz­t:in­nen warnen derweil vor steigenden Infektionszahlen.

Millionenstadt Lanzhou unter Quarantäne

Im Kampf gegen das Coronavirus stellt China die Millionenstadt Lanzhou unter Quarantäne. Die vier Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen der Stadt im Nordwesten des Landes dürften ihre Wohnungen nur noch in Notfällen verlassen, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Zuvor waren in ganz China 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Bereits am Vortag waren in der Hauptstadt Peking gut hundert Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele neue Coronabeschränkungen verhängt worden. Die Bewohner Pekings wurden aufgefordert, die Stadt nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon in Peking wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Mehrere Wohnkomplexe wurden abgeriegelt.

Im Vergleich zu anderen Ländern sind landesweit zwar sehr wenige Fälle registriert. Die chinesische Regierung verfolgt aber seit Beginn der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie: Die Behörden reagieren mit Massentests und gezielten Lockdowns auf neue Infektionsfälle. Vor den Olympischen Winterspielen, die am 4. Februar beginnen, soll ein größerer Corona-Ausbruch im Land unbedingt verhindert werden. (afp)

Deutsche In­ten­siv­me­di­zi­ne­r:in­nen warnen

Kurz vor der Konstituierung des neuen Bundestags weisen die In­ten­siv­me­di­zi­ne­r:in­nen auf die steigende Coronagefahr und die zunehmende Belastung der Krankenhäuser hin. „Wir Intensivmediziner können die Diskussionen um einen Freedom Day oder deutliche Signale an die Bevölkerung ‚es ist vorbei‘ nicht verstehen. Corona ist nicht vorbei. Die Inzidenzen steigen wieder“, sagt der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, der Zeitung Rheinische Post (Dienstagausgabe).

Marx sagt weiter: „Wir haben eine aggressive und sehr virulente Delta-Variante – das ist fast wie ein eigener, neuer Virus. Und wir haben immer noch 16 Millionen Bürger ab 18 Jahren, die nicht geimpft sind.“

Die Zahl der Co­vid­pa­ti­en­t:in­nen auf Intensivstationen steige seit zwei Wochen kontinuierlich an. „Es ist für all diejenigen auf den Intensivstationen oder auch Normalstationen, für die zahlreichen Long-Covid-Patienten und vor allem diejenigen, die noch in den nächsten Wochen und Monaten erkranken werden, in keinster Weise verständlich, das Ende der Pandemie zu deklarieren.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich für ein Auslaufen der pandemischen Lage ausgesprochen. (rtr)