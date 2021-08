Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Maskenpflicht bei Amazon

Frankreich ernennt Urlaubsregionen im Süden zu Hoch-Risikogebieten. Einzelhandelsverband gegen erneuten Lockdown. Amazon führt in den USA Maskenpflicht ein.

USA hat weltweit höchste Infektionszahlen

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 255.993 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden bislang mehr als 35,87 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 739 auf 614.626. Die USA weisen bei Infektionen und Todesfällen weltweit die höchsten Zahlen auf. (rtr)

Gegen eine Gleichstellung von Geimpften und Getesteten

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schlägt in der Debatte über eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte bei hohen Inzidenzwerten vor. „Antigen-Schnelltests, für die man in Testzentren ein Zertifikat erhält, liefern in 40 Prozent der positiven Fälle ein falsch-negatives Ergebnis“, sagt Lauterbach der Rheinischen Post. Auf dieser Grundlage sei es angesichts schwererer Krankheitsverläufe durch die Delta-Variante verantwortungslos, Ungeimpfte, die mit einem Schnelltest getestet werden, mit Geimpften und Genesenen in Hochrisikobereichen wie Clubs oder Restaurants gleichzustellen. (rtr)

Aktuelle Zahlen aus Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3206 neue Positiv-Tests. Das sind 806 mehr als am Samstag vor einer Woche, als 2400 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 21,2 von 20,4 am Vortag. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen Menschen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 24 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Damit steigt die Gesamtzahl auf 91.778. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,78 Millionen Corona-Tests positiv aus. (rtr)

Neue Hoch-Risikogebiete im Süden Frankreichs

Für Urlauber im Süden Frankreichs gelten ab Sonntag schärfere Corona-Regeln. Das Robert-Koch-Institut teilte am Freitag mit, dass die südfranzösischen Regionen Okzitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie Korsika als Hochrisikogebiete eingestuft werden. Bei der Rückkehr müssen Ungeimpfte eine zehntägige Quarantäne antreten, die frühestens ab dem fünften Tag durch Übermittlung eines Testnachweises beendet werden kann. (afp)

Einzelhandelsverband fordert Verzicht auf Lockdowns

Der Einzelhandelsverband fordert von Bund und Ländern den Verzichts auf Lockdowns. „Es muss klar sein, dass es keinen Lockdown mit Geschäftsschließungen mehr gibt“, sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der „Welt“. Das würden viele Geschäfte nicht mehr verkraften. Dienstag Wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das weitere vorgehen beraten. (rtr)

Maskenpflicht bei Amazon in den USA

Der Onlinehändler Amazon weist alle seine US-Mitarbeiter an, bei der Arbeit eine Maske zu tragen. Wie das Unternehmen mitteilt, gelte die Regelung auch für vollständig geimpfte Mitarbeiter. Einem Amazon-Sprecher zufolge soll die Sicherheit des Teams wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in den USA verbessert werden. Amazon verlängert deswegen auch seine Heimarbeitszeiten für US-Angestellte bis zum dritten Januar. (rtr)

Testpflicht für geeimpfte Reiserückkehrer?

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält eine Testpflicht für Reiserückkehrer für notwendig. „Alle Einreisenden müssen ausnahmslos einen negativen Corona-Test vorlegen, auch Geimpfte und Genesene“, sagt er der Funke Mediengruppe. Er verweist auf die steigende Zahl sogenannter Impfdurchbrüche, das sind symptomatische Infektionen bei Geimpften. Das RKI habe bisher bei 42 Millionen Doppelgeimpften 7500 Impfdurchbrüche festgestellt. (rtr)