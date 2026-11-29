B ei seinem Entstehen vor rund einem Vierteljahrhundert galt der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) als das höchste aller Gerichte. Ein uralter Traum von Idealisten, die an eine rechtsbasierte Weltordnung glauben, wurde Wirklichkeit: ein unabhängiges Weltgericht, das nach einheitlichen Standards alle Menschheitsverbrechen ahnden kann.

In den Augen seiner Feinde ist der IStGH bis heute groß und mächtig. Die 4-Punkte-Erklärung der selbst ernannten Weltenführer Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin nach ihrem Dreiergipfel in China am 19. November hebt den Strafgerichtshof auf eine Stufe mit den Vereinten Nationen, der weltweiten Energieversorgung und Atomwaffen. Der Den Haager Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zog eine Kampagne nach sich, mit dem Erfolg der Absetzung des IStGH-Chefanklägers.

Auch in Afrika, wo der IStGH in seiner Anfangsphase sämtliche Energien hineinsteckte, hielten die Mächtigen das Gericht zunächst für einen gefährlichen Gegner. Die Haftbefehle von 2009 und 2010 gegen Sudans damaligen Militärdiktator Omar Hassan al-Bashir waren historisch: der erste Haftbefehl wegen Völkermordes, der erste gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt. Aber sie gingen nach hinten los: Südafrika weigerte sich, den Haftbefehl zu vollstrecken. Die Afrikanische Union distanzierte sich vom IStGH. Eine Reihe afrikanischer Länder trat sogar aus dem Rom-Statut aus, der völkerrechtlichen Grundlage des Gerichts.

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Dabei waren es anfangs die afrikanischen Herrscher selbst, die Den Haag einschalteten, um Gegner kaltzustellen. Sie nutzten die neue Möglichkeit der internationalen Justiz als Machtinstrument. Sein allererstes Verfahren eröffnete der IStGH 2003 auf Wunsch der Regierung Ugandas gegen den bis heute flüchtigen ugandischen Terrorchef Joseph Kony. Der allererste Häftling war der Kongolese und ehemalige Warlord Thomas Lubanga, in einem von Kongos Regierung beantragten Verfahren.

Fragwürdige Praktiken

Am 16. März 2006 holten kongolesische Soldaten Lubanga aus seiner Zelle in einem Militärgefängnis, in der Nacht flog Frankreichs Luftwaffe ihn auf Grundlage eines geheimen IStGH-Haftbefehls nach Den Haag – keine drei Jahre nachdem französische Soldaten im Rahmen einer EU-Militärintervention Lubangas Miliz im Nordosten der DR Kongo zurückgedrängt hatten. Unabhängige Weltjustiz sieht anders aus.

 Unabhängige Weltjustiz sieht anders aus

Ähnlich politisiert war im Jahr 2008 die Verhaftung des einstigen kongolesischen Rebellenführers und Vizepräsidenten Jean-Pierre Bemba. Nichtsahnend bei einem Auslandsaufenthalt in Belgien, anderthalb Jahre nach seiner Niederlage in Kongos ersten freien Wahlen. Er wurde wegen früherer Verbrechen seiner Kämpfer in der Zentralafrikanischen Republik angeklagt, die Kämpfer selbst waren hingegen nicht angeklagt. Bemba wurde verurteilt – und in zweiter Instanz freigesprochen. Aber bis dahin war der einst mächtigste Gegenspieler des kongolesischen Präsidenten zehn Jahre lang politisch außer Gefecht.

Ein weiterer Politfall war der einstige Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo. Er hatte Ende 2010 die Wahlen verloren, wehrte sich monatelang mit Gewalt gegen seine Niederlage und wurde im April 2011 von Rebellen und französischen Soldaten in seiner Residenz festgenommen. 2012 kam er nach Den Haag – die Elfenbeinküste war damals das erste Nichtmitglied des IStGH, das dessen Zuständigkeit auf seinem Staatsgebiet akzeptierte. Die Anklage aber arbeitete nachlässig, Gbagbo wurde 2019 freigesprochen.

Hochrangige Politiker hat der IStGH ansonsten nur in Kenia angeklagt. Die Verfahren wegen Gewalt nach umstrittenen Wahlen Ende 2007 wurden vorzeitig eingestellt, sowohl 2014 gegen den damaligen Präsidenten Uhuru Kenyatta als auch 2016 gegen Kenyattas damaligen Vizepräsidenten und heutigen Präsidenten William Ruto. Ein Grund war massive Zeugenbeeinflussung, ein Problem für den IStGH in all seinen Fällen.

Eine Verurteilung kann auch adeln

Ruto ist heute ein in Afrika allseits anerkannter Staatschef und ein gern gesehener Staatsgast in Berlin. Dass er einst im Visier des IStGH stand, interessiert niemanden. Gbagbo kehrte 2021 als freier Mann in die Elfenbeinküste zurück und ist wieder politisch aktiv. Bemba ist seit 2021 stellvertretender Premierminister der DR Kongo.

Und der allererste IStGH-Häftling Thomas Lubanga? Er wurde des Einsatzes von Kindersoldaten bezichtigt, was in der DR Kongo mehr Normalität als Ausnahme ist. 2012 wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt. 2020 kam er frei. Fünf Jahre vor seiner Freilassung hatte ihn das Weltgericht in seine Heimat zurücküberstellt, wo die Haftbedingungen schlechter sind. Fünf Jahre nach seiner Freilassung gründete Lubanga eine neue Rebellenbewegung, die dieser Tage erneut Kongos Armee in die Defensive drängt.

Für Gbagbo, Bemba, Kenyatta und auch für Lubanga und Konsorten hat der Internationale Strafgerichtshof seinen Schrecken verloren. Es gibt natürlich auch Fälle, wo er erfolgreich Verbrecher aus dem Verkehr gezogen hat. Aber gerade in den Fällen, auf die es politisch besonders ankommt, zeigt sich: Einmal Den Haag und zurück kann politische Biografien sogar adeln. Man hat der Weltjustiz die Stirn geboten – und überlebt.

Das Zittern von Trump, Netanjahu und Putin vor Den Haag ist rational also nicht zu erklären. Der Internationale Strafgerichtshof verändert weder den Lauf der Dinge, noch taugt eine befristete Haftstrafe unter komfortablen Bedingungen zur Abschreckung. Zur umfassenden Aufarbeitung komplexer Kriege und Menschheitsverbrechen sind Prozesse gegen Einzelpersonen, in denen es ausschließlich um die individuelle Schuld der Angeklagten geht, ohnehin ungeeignet.