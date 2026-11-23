Ein Handyfoto setzte vor über sieben Jahren der Suche nach einem der brutalsten Warlords Afrikas ein Ende: Ein grauhaariger Mann in grüner Flecktarnuniform lehnt offensichtlich tot an der Außenwand einer Bambushütte, das blaue T-Shirt auf der Brust von Blut gedrängt, die Augen geschlossen, der Mund offen.

Bei dem Toten handelte es sich mutmaßlich um Sylvestre Mudacumura, den berüchtigten Militärchef der ruandischen Hutu-Miliz FDLR (Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas). Gegründet von flüchtigen Tätern des Völkermords an den Tutsi in Ruanda 1994, kämpft sie im Osten der Demokratischen Republik Kongo.

Gegen Mudacumura erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag im Jahr 2012 Haftbefehl. Darauf waren neun Anklagepunkte gelistet: unter anderem Angriffe auf Zivilisten, Mord, Schändung und Vergewaltigung.

Ein Großteil der Vorwürfe fußte auf Zeugenaussagen ehemaliger FDLR-Angehöriger im Prozess gegen FDLR-Präsident Ignace Murwanashyaka und seinen Vize Straton Musoni. Vier Jahre lang hatten die beiden politischen Führer der Miliz, in Deutschland ansässig, ab 2011 vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gestanden, bis sie 2015 wegen Kriegsverbrechen und Anführung einer Terrorgruppe schuldig gesprochen wurden. Es war das erste Verfahren in Deutschland nach dem Völkerstrafgesetzbuch – ein juristischer Meilenstein, der auch in Den Haag gespannt verfolgt wurde.

Eine lange Karriere in Kongos Dschungel

Murwanashyaka starb 2019 in deutscher Haft, Musoni hat seine Strafe verbüßt und wurde nach Ruanda abgschoben. Mudacumura aber ging den IStGH-Ermittlern nie ins Netz. Er galt als extrem medienscheu. Er gewährte trotz mehrfacher Anfragen auch der taz nie ein Interview. Es gab nicht einmal ein Foto von ihm auf dem IStGH-Haftbefehl.

Das einzige Bild, das die taz von ihm auftreiben konnte, war ein Passfoto von seinem ruandischen Armeeausweis aus den frühen 1990er Jahren. 1994 diente er in der Leibwache des zu Beginn des Völkermordes ermordeten Hutu-Präsidenten Juvenal Habyarimana und war zuständig für Spezialoperationen. Über seine direkte Beteiligung am Völkermord wurden nie Beweise bekannt – sie gilt aber als wahrscheinlich. Er floh danach mit vielen anderen ruandischen Hutu-Soldaten über die Grenze in die DR Kongo (damals noch Zaire). 2002 führte er seine Kameraden, die eigentlich in der DR Kongo demobilisiert werden sollten, in den ostkongolesischen Dschungel und errichtete einen FDLR-Parallelstaat, der jahrelang unter Ostkongos Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitete.

Im Jahr 2011 schickte Mudacumura der taz per SMS Weihnachtsgrüße auf Deutsch von seinem Satellitentelefon im Dschungel. Als Unterleutnant hatte er von 1985 bis 1986 im Rahmen der deutsch-ruandischen Partnerschaft eine Ausbildung im Bereich Funktechnik an der deutschen Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg genossen, die er mit dem Rang als Hauptmann abschloss. Damals hatte er auch ein paar Brocken Deutsch gelernt.

Er bewunderte die deutsche Wehrmacht

Aus jener Zeit in Hamburg stammte auch seine Deutschland-Leidenschaft. Mudacumuras Sekretär berichtete später der taz, dass sein Chef in der FDLR-Offiziersschule im Kongo deutsche Militärgeschichte unterrichtete: Die Wehrmacht und der SS-Soldat würden als Vorbild für Disziplin genannt, Hitlers Russlandfeldzug als Vorbild eines erfolgreichen Angriffskrieges. Nicht selten fiel im Kontext der FDLR-Militäroperationen gegen Ruanda, die er immer wieder plante, auch der Begriff „Blitzkrieg“. Hitler, Himmler oder Goebbels seien die „besten Militärstrategen in der Geschichte“, hatte Mudacumura oft erklärt.

Von 2012 an galt er den IStGH-Ermittlern als einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher weltweit. Doch die Suche gestaltete sich als komplex. Der damals bereits alte Mann hauste in Bambushütten tief im Dschungel, geschützt von schwer bewaffneten Kämpfern. Er pflegte gute Beziehungen zu Kongos Armee im Kampf gegen das verfeindete Nachbarland Ruanda – FDLR-Kämpfer galten als kampferprobt und diszipliniert. Die Folge: Jedes Mal, wenn ISTGH-Ermittler in den Kongo reisten, um Beweise zu suchen, bekam der alte Haudegen Wind davon und versteckte sich tiefer in den Wäldern.

Zum Verhängnis wurde ihm einmal fast seine Diabetes-Erkrankung. Denn er war auf Insulin angewiesen und musste bei Komplikationen behandelt werden, einmal 2016 gar in der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma. Doch noch bevor die Ermittler in den Haag ins Flugzeug steigen konnten, um ihn da zu ergreifen, war er wieder weg. Immerhin, im Jahr 2017 gelang es, eine Spionagesoftware auf dem Handy von Mudacumuras Leibwächter zu installieren. Darüber konnte sein Standort lokalisiert werden. Doch da der IStGH bei einer Festnahme entweder auf die UN-Blauhelme oder auf Kongos Armee angewiesen wären, half auch das nur wenig.

Das Beweisfoto kam per Spionagesoftware

Das Handyfoto des 70-Jährigen mit Kugel in der Brust machte Mudacumuras Leibwächter am 19. September 2019 kurz vor 10 Uhr. Es konnte über die Spionagesoftware abgefangen werden. Die taz erhielt es wenige Minuten später und konnte über Kontakte zu desertierten FDLR-Angehörigen die Identität bestätigen. Offenbar war Mudacumura bei einer gemeinsamen Militäroperation von Kongos und Ruandas Armeen aufgestöbert und getötet worden.

Die UN-Mission im Kongo (Monusco) versuchte noch am selben Tag, den Tatort per Hubschrauber anzufliegen, um Mudacumuras Leiche zu bergen. Doch dies war aufgrund der Kämpfe nicht möglich. Der Leichnam wurde von FDLR-Kämpfern im Dschungel begraben, am Fuß des Nyamulagira-Vulkans.

Immerhin: In Den Haag keimte die Hoffnung auf, den komplexen Fall jetzt zu den Akten legen zu können. Doch die zuständige Kammer des Gerichts akzeptierte das Handyfoto nicht als Gewissheit, dass Mudacumura tatsächlich tot ist. Um einen ausgestellten Haftbefehl aufzuheben, bedarf es deutlich mehr Beweise dafür, dass die gesuchte Person tatsächlich nicht mehr am Leben ist.

Aussagen desertierter Kämpfer

Sieben Jahre lang suchten die Ermittler nach solchen Beweisen, kontaktierten immer wieder auch die taz dabei. Es wurde versucht, Mudacumuras Sohn Bernardin, der in der Schweiz lebt, ausfindig zu machen, um DNA-Proben zu nehmen – in der Hoffnung, diese mit der Leiche abgleichen zu können. Vergeblich. Die taz vermittelte den Ermittlern Kontakte zu desertierten Kämpfern aus Mudacumuras Leibwächtereinheit, die die Waffen abgegeben hatten und in ihre Heimat Ruanda zurückgekehrt waren.

Einer, mit dem die taz 2024 sprach, war Augenzeuge des Mordes und beteiligt an der Beerdigung des Leichnams. Er bestätigte dies eidesstattlich dem Gericht – doch auch dies reichte nicht. Ideen wurden gewälzt, die Leiche exhumieren zu lassen – doch das Gebiet ist bis heute unzugänglich und heiß umkämpft.

Letztlich entschied das Gericht am 12. November, dass es „keine weiteren Hinweise gibt, das Mudacumura immer noch am Leben ist“. Das Verfahren wurde eingestellt, nach vierzehn Jahren. Im Gespräch mit der taz erklärten sich die Ermittler erleichtert. Sie können sich nun mit lebenden Gesuchten beschäftigen.