Iga Barrière in der nordostkongolesischen Provinz Ituri ist normalerweise ein geschäftiger Ort. Hier trifft der Verkehr aus den riesigen Goldminengebieten von Mongbwalu auf die Hauptstraße, die in die nahe Provinzhauptstadt Bunia führt. Was einst bloß ein Kontrollposten war, ist inzwischen eine Kleinstadt, in der viele Goldschürfer leben.

Seit dem Ebola-Ausbruch im Osten der DR Kongo, durch den seit Mai laut offiziellen Zahlen rund 12.000 Menschen infiziert wurden und die Hälfte davon starben, ist die Fahrt duch Iga Barrière deutlich erschwert. In Bunia haben internationale Hilfswerke und die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Zentrale eingerichtet, von wo aus die Ebola-Maßnahmen im Ostkongo koordiniert werden.

Doch jetzt spitzt sich die Lage in Iga und rundherum gefährlich zu. Zu Beginn der Woche überrannten Kämpfer der Miliz CPR (Convention pour la révolution populaire) die Stadt.

Demokratische Republik Kongo Die DR Kongo ist ein von Kolonialverbrechen und Gewaltherrschaft gebeuteltes Land. Seit den 1990er Jahren ist es in einer Spirale bewaffneter Konflikte gefangen, die das gesamte zentrale Afrika beeinflussen. ➝ Mehr zum Thema Demokratische Republik Kongo

Ein Warlord mit IStGH-Erfahrung

CPR-Chef Thomas Lubanga ist ein Veteran der Kongokriege: vor zwanzig Jahren war er der erste Warlord weltweit, der vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag stand. 2012 wurde er wegen Kriegsverbrechen und der Rekrutierung von Kindersoldaten verurteilt und 2015 in die DR Kongo überstellt. Dort wurde er 2020 entlassen und floh ins Nachbarland Uganda.

In Ugandas Hauptstadt Kampala gab Lubanda vergangenes Jahr eine Pressekonferenz und erklärte Kongos Regierung erneut den Krieg. Seine neu geformte Miliz machte sich auf über die Grenze. Zuletzt war von ihr nicht mehr viel zu hören gewesen, vor allem seit dem Beginn des Ebola-Ausbruchs. Doch seit Sonntag liefern sich Lubangas Kämpfer wieder heftige Gefechte mit Kongos Armee.

Angriffe auf Ebola-Behandlungszentren

Dieser gelang es am Dienstag zwar, Iga Barrière wieder einzunehmen. Im Feuergefecht starben laut UN-Angaben sieben Menschen. Am Mittwoch aber griff die CPR erneut an. Die Bevölkerung floh zu Tausenden in Richtung Bunia. Am Donnerstag melden kongolesische Medien, der Verkehrsknotenpunkt sei wieder an die CPR gefallen – damit stehen die Rebellen nur 25 Kilometer vor der Provinzhauptstadt Bunia mit rund einer Million Einwohnern.

Geschossen wurde auch rund um ein Ebola-Behandlungszentrum außerhalb von Iga. Ärzte mussten mehr als 24 Stunden im Kreißsaal Schutz suchen. Sie konnten erst am Mittwoch von UN-Blauhelmen in Sicherheit gebracht werden.

Während also von Norden her die CPR-Rebellen Lubangas auf Bunia zumarschieren, rückt von Süden her die Frontlinie zwischen Kongos Armee und den Rebellen der M23 (Bewegung des 23. März) stetig näher. In einer neuen Offensive hat die M23, die mittlerweile als FRN (Front zur Wiedergründung der Nation) unter Führung von Kongos Ex-Präsident Joseph Kabila bezeichnet wird, mehrere Orte am Ufer des Edwardsees eingenommen, der Kongo von Uganda trennt. Auch hier floh die Bevölkerung in Massen – in Richtung Beni, wo die Armee ihr Hauptquartier hat.

Beni liegt 150 Kilometer südlich von Bunia. Im dazwischenliegenden Gebiet verbreitet sich derzeit nicht nur das tödliche Ebola-Virus enorm schnell, es tummeln sich dort außerdem Kämpfer der islamistischen Miliz ADF (Vereinigte Demokratische Kräfte), die in jüngster Zeit mehrere Dörfer sowie Ebola-Behandlungszentren überfallen und Menschen abgeschlachtet haben. Die Maßnahmen gegen das tödliche Virus werden durch die Unsicherheit mittlerweile fast unmöglich gemacht.