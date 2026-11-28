rtr/afp | Costa Rica hat der UN-Sonderberichterstatterin für die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, die Einreise verweigert. UN-Hochkommissar Volker Türk sagte dazu am Freitag, er sei „tief besorgt“ über Entscheidung Costa Ricas. Er forderte die Behörden zum Umdenken auf.

Das UN-Menschenrechtsbüro teilte auf X mit, Albanese sei die Einreise aus „angeblichen ‌Gründen der nationalen Sicherheit“ verweigert worden. Die Einwanderungsbehörde begründete dies mit einer „internationalen Warnmeldung wegen Verbindungen zu terroristischen Handlungen“. Das Vorgehen stehe im Einklang mit nationalen Sicherheitsbestimmungen, so die Behörde.

Die Italienerin Albanese war in das mittelamerikanische Land gereist, um eine Ehrendoktorwürde der staatlichen Universität von Costa Rica entgegenzunehmen. Albanese hielt ihre Rede an die Universität vom Flughafen aus. Sie sei „zutiefst empört“, dass die Regierung Costa Ricas Falschinformationen verbreitet habe, die sie mit Terrorismus in Verbindung brächten, sagte sie. Die Regierung müsse sich dafür verantworten.

Albanese wollte am Samstag nach Mexiko weiterfliegen. Sie zähle die Stunden bis zu ihrem Abflug, schrieb die italienische Juristin am Freitag im Onlinedienst X. Die Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs bestätigte Mexiko als Reiseziel und ordnete an, Albanese vom Flughafen der Hauptstadt San José in ein Hotel zu bringen. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon lobte die Entscheidung Costa Ricas in einem Beitrag auf X.

Ein UN-Sonderberichterstatter ist ein unabhängiger Experte, der vom UN-Menschenrechtsrat ernannt ‌wird, um Menschenrechtsverletzungen in ‌einem bestimmten Land zu untersuchen und darüber zu ⁠berichten. Albanese ist von den USA im Zusammenhang mit Maßnahmen des Internationalen Strafgerichtshofs mit Sanktionen belegt worden. Sie ist ‌eine der schärfsten internationalen Kritikerinnen des ‌israelischen Vorgehens im Gazastreifen und wird dadurch häufig zur Zielscheibe pro-israelischer Vertreter und Regierungen. Costa Rica hat unter Präsidentin Laura ‌Fernandez die Zusammenarbeit mit den USA ⁠im Sicherheitsbereich vertieft und ‌sich Israel angenähert.