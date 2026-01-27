piwik no script img

Abkommen zwischen der EU und IndienLieber zu viele Partner als zu wenige

Die Handels- und Sicherheitsabkommen zwischen der EU und Indien setzen auch geopolitische Zeichen. Im Zentrum stehen Russland, Pakistan und die USA.

Ein Militärflugzeug
Luftwaffenstützpunkt Hindon, Ghaziabad, Indien, 8. Oktober 2020: Der neue Kampfjet Rafale wird aus Anlass des 88. Tag der indischen Luftwaffe präsentiert Foto: Anushree Fadnavis/reuters
Lisa Schneider

Von

Lisa Schneider

Indien und die Europäische Union wollen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Bereich Sicherheit enger zusammenrücken. Neben der Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen eines Freihandelsabkommens unterzeichneten beide Seiten in Neu-Delhi eine Vereinbarung für eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Diese soll etwa maritime und Cyber-Sicherheit, den Schutz kritischer Infrastruktur, Informationsaustausch und Weltraumsicherheit umfassen.

Die Vereinbarung sei eine „neue Phase“ der Beziehungen, erklärte EU-Repräsentantin Kaja Kallas. Schon in der jüngeren Vergangenheit hatte es Zusammenarbeit gegeben: So nahm Indiens Marine etwa mit europäischen Seestreitkräften an Anti-Piraterie-Aktionen und -Übungen teil. Indien bezieht außerdem Militärtechnik aus europäischen Staaten, etwa französische Rafale-Kampfjets.

Daraus soll mit der Vereinbarung nun eine Partnerschaft werden. Deren Abschluss dürfte – neben wirtschaftlichen Faktoren – geopolitische Gründe haben.

Indien pflegt bislang mit Russland eine enge Partnerschaft im Bereich Verteidigung. So gibt es etwa ein bis 2031 geltendes Abkommen zur gemeinsamen Entwicklung und Produktion von Militärtechnik sowie zur Instandhaltung russischer Militärtechnik in indischen Diensten. Weiter gab es gemeinsame Übungen, etwa im Jahr 2025. Also lange nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine im Februar 2022.

Beziehung zwischen Pakistan und USA wurde zuletzt wärmer

Wie die meisten Staaten in dieser Ära der Multipolarität versucht Indien aber, seine Partnerschaften zu diversifizieren. Jüngst hatte Delhi bereits eine Absichtserklärung für ein Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet.

Auch, dass Erzgegner Pakistan jüngst ein strategisches Abkommen zur gegenseitigen Verteidigung mit dem Golfstaat Saudi-Arabien unterschrieb, dürfte eine Rolle spielen. Damit kam nach Einschätzung einiger Analysten Riad unter den nuklearen Verteidigungsschirm Islamabads.

Außerdem ist Saudi-Arabien ein enger Partner der US-Regierung Donald Trumps. Diese hatte wiederum jüngst hohe Zölle gegen Indien verhängt für den Kauf russischen Erdöls. Und die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Pakistan wirkten jüngst so warm wie lange nicht.

Unter der Trump-Administration setzen wohl bei immer mehr Staaten zwei Erkenntnisse ein: dass die USA einerseits nicht mehr bereit sind, ihre Macht zu projizieren und damit Drittstaaten mitzuschützen. Und dass sie gleichzeitig machtstrategisch vorgehen – und es weise ist, sich nicht allzu deutlich gegen sie zu positionieren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Freihandel #Indien #Europäische Union #Pakistan #Saudi-Arabien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedrich Merz zusammen mit Indiens Premierminister Narendra Modi
Neues Freihandelsabkommen Die EU setzt auf Indien

Beim Indien-EU-Gipfel sollen ein Handelsabkommen und eine neue Sicherheitspartnerschaft auf den Weg gebracht werden. Auch wenn Differenzen bleiben.

Von Natalie Mayroth
Viktor Orban und Prabowo Subianto sitzen nebeneinander
Neue Weltordnung Trumps „Friedensrat“ wird etwas konkreter

Das vom US-Präsidenten ins Leben gerufene Gremium nimmt Form an: als Imitat der Vereinten Nationen, bloß mit weniger Demokratien.

Von Lisa Schneider
Ein beladener Lastwagen und eine davor sitzende Person
Afghanistan-Aufnahmeprogramm „Wir brauchen Sicherheit, keine Entschädigung“

Deutschland versprach dem afghanischen Staatsanwalt Rahmani erst Schutz – und strich dann die Aufnahmezusage. Nun droht ihm die Abschiebung aus Pakistan.

Interview von Natalie Mayroth
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.
Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
2
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
3
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
4
Ermordung von Alex Pretti in Minneapolis Die Kamera als Waffe
5
Debatte über WM-Boykott in den USA Der unpassende Vergleich mit der WM in Katar
6
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage