piwik no script img

Abkommen für den GazastreifenWas der Trump-Plan für Hilfslieferungen bedeutet

Israel und die Hamas haben einer ersten Phase eines Waffenruhe-Geisel-Abkommens zugestimmt. Nun sollen Hilfslieferungen kommen – doch es gibt Hürden.

Eine Frau vor einem Zelt
Immer noch werden in Gaza dringend mehr Hilfsgüter – Essen, Zelte, Medizin – benötigt Foto: Mahmoud Issa/reuters
Lisa Schneider

Von

Lisa Schneider

Berlin taz | Zwei Paragraphen widmeten sich im 20-Punkte-Plan des US-Präsidenten Donald Trump für ein Ende des Krieges im Gazastreifen dem Thema Hilfslieferungen. Dort steht: Sofort nach Beginn der Waffenruhe soll „die gesamte Hilfe“ in den Gazastreifen geschickt werden. Es sollen mindestens so viele Hilfsgüter wie während der Waffenruhe im vergangenen Frühling sein. Außerdem soll – „ohne Einmischung beider Parteien“, also Israels und der Hamas – die Verteilung unter anderem über die Mechanismen der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes erfolgen.

Ab diesem Abend soll die Waffenruhe beginnen. Und damit – so ist es eben im Trump-Plan vorgesehen – auch die Hilfslieferungen in den Gazastreifen massiv ansteigen. Im Februar 2025 – damals ruhten während des gesamten Monats die Waffen – wurden insgesamt etwa 295.000 Tonnen Hilfsgüter nach Gaza geliefert. So gibt es die zuständige israelische Behörde COGAT an. Das entspricht etwa etwa 10.500 Tonnen pro Tag.

Das würde einen massiven Sprung von der derzeitigen Rate der Lieferungen bedeuten: Im vergangenen Monat gelangten insgesamt knapp über 109.000 Tonnen Hilfen nach Gaza hinein. Sie müssten im Sinne des Trump-Plans nun also fast verdoppelt werden.

Hilfsorganisationen hoffen auf den Deal. Olga Cherevko, Sprecherin des Gaza-Büros des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, sagt der taz: „Wir hoffen, dass wir die Hilfslieferung schnell hoch skalieren können“. Das Bedürfnis danach sei im Gazastreifen weiter „extrem hoch“, betont sie.

170.000 Tonnen an Gütern – Nahrungsmittel, Medizin und Equipment zur Unterbringung der Menschen – warteten seitens der Vereinten Nationen außerhalb Gazas auf ihren Einsatz. Um sie ausliefern zu könne, sagt Cherevko, „müssen die Grenzübergänge offen sein und funktionieren“, auch die Verteilung müsse ermöglich werden.

Das gelang im Krieg nur teilweise: Die Hilfsgüter werden über den Grenzübergang Kerem Schalom nach Gaza hinein transportiert. Dafür benötigen sie eine Genehmigung und müssen durch eine Inspektion. Wenn sie dann auf der Gaza-Seite der Grenze angekommen sind, müssen die Hilfsorganisationen sie abholen. Doch weil der Grenzübergang tief in von der israelischen Armee besetzten Gebiet liegt, ist dafür eine Koordinierung mit dem Militär nötig. Diese zu erhalten, so berichtete es ein Mitarbeiter von OCHA der taz zuletzt im September, war ein komplizierter, teils langwieriger Prozess. „Wir hoffen, dass mit der Waffenruhe diese Einschränkungen enden“, so Cherevko.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Gaza-Krieg #Gaza #Humanitäre Hilfe
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Essensreste und Müll in einem Blechnapf
Über die humanitäre Lage im Gazastreifen „Geld in Gaza fühlt sich an wie Monopoly-Geld“

Die Lage der Menschen in Gaza sei katastrophal, sagt Jouanna Hassoun. Mit ihrer Organisation Transaidency bringt sie Lebensmittel zu den Menschen.

Interview von Dinah Riese und Lisa Schneider
Ein mann und eine Frausind an Dialysegeräte angeschlossen
Warten auf den Frieden in Gaza Mit Stethoskop und Telefon in den Händen

Die Gegend um das Al-Shifa-Spital in Gaza muss evakuiert werden. Doch Arzt Abu Salmiya wartet auf Ergebnisse der Verhandlungen um ein Kriegsende.

Von Lisa Schneider und Hisham Al-Masri
Hier flickt Mohammed auch die Hose unseres Autoren: an seinem Arbeitsplatz in einem Zelt in Deir Al Balah
Warten auf den Waffenstillstand „Ich überlasse es einfach Gott“
Kolumne Gaza-Tagebuch von Esam Hajjaj

Im Gazastreifen hoffen die Menschen, dass der Friedensplan Trumps Wirklichkeit wird. Doch Zweifel und Angst überwiegen, auch bei unserem Autor.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
2
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Kulturstaatsminister gegen ÖRR Wenn Wolfram Weimer wieder wettert
5
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
6
Friedensplan im Nahost-Konflikt Nie war der Frieden näher