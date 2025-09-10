Abgeordnetenhaus: Konkurrenz auf dem Mietmarkt
Mehr Vorgaben für Vermieter wollen Linke wie Grüne – und arbeiten beide in ihren Fraktionen an Gesetzentwürfen. Aber die unterscheiden sich durchaus.
Aus Sicht der Linksfraktion ist klar: Allein mit dem von der schwarz-roten Koalition favorisierten Wohnungsbau werde man das Problem zu hoher Mieten nicht lösen. „Man kann dem Mangel nicht hinterherbauen“, ist von Fraktionschef Tobias Schulze zu hören, man müsse die Mieten regulieren. Das sei zwar beim Mietendeckel 2021 am Verfassungsgericht gescheitert. Möglich sollen Vorgaben für Vermieter dennoch sein, wie etwa das Zweckentfremdungsverbot zeige, das sich gegen eine Umwandlung in Ferienwohnungen richtet.
Im Kern will die Linksfraktion Vermietern Vorgaben machen, einen bestimmten Teil ihrer frei werdenden Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Davon gibt es in Berlin aktuell 1,16 Millionen Haushalte, denen lediglich rund 80.000 Sozialwohnungen gegenüber stehen. Dabei soll dieser Anteil steigen, je mehr Wohnungen ein Vermieter besitzt: 30 Prozent bei 50 bis 500 Wohnungen, 40 Prozent bei bis zu 1.000 und 50 Prozent bei noch mehr Wohnungen. Nach Berechnungen der Linksfraktion würden so jährlich rund 17.000 Wohnungen zusätzlich bezahlbar vermietet. Abriss von Wohnraum soll es nicht mehr geben.
Überwachen soll das ein neues Landesamt. Niklas Schenker, in der Linksfraktion für Mieten und Wohnen zuständig, hält dafür mindestens 100 neue Stellen für nötig. Ein solches Amt sehen auch die Grünen vor. Unterschiedlich gehen beide Fraktionen hingegen mit Verstößen um. Während die Linksfraktion von Bußgeldern bis 500.000 Euro spricht, wollen die Grünen solche Vermieter vom Markt ausschließen. Ihr Fraktionschef Werner Graf sagte bei einem Fraktionsempfang am Dienstagabend: „Wer sich daran nicht hält, hat auf dem Mietmarkt nichts verloren.“
Verabredung im Koalitionsvertrag von CDU und SPD
„Ich halte das nicht für besonders klug“, sagte der Linken-Abgeordnete Schenker dazu am Mittwoch. Denn wer nicht mehr vermieten dürfte, müsse seine Wohnungen verkaufen – und die könnten so in die Hände eines Hedgefonds kommen, was nicht weiterhelfe. Auch Mietervereinschef Sebastian Walter unterstützte bei dem Pressegespräch eher den Ansatz der Linken. Deren Gesetzentwurf nannte er „gut“. Von der schwarz-roten Landesregierung ist bislang aus seiner Sicht zu wenig gekommen, obwohl es im Koalitionsvertrag dazu eine Verabredung gibt.
Bei der mitregierenden SPD sieht man sich gar nicht so weit von der Opposition und dem Gesetzentwurf weg. „Im Grunde ist das eine SPD-Idee, dazu gibt es auch einen Parteitagsbeschluss“, sagte der taz Sevim Aydin, die Wohnungs- und Mietenexpertin der SPD-Frakton. Ein „Wohnraum-Sicherungsgesetz“, das der Koalitionsvertrag mit der CDU auf Seite 50 vorsieht, werde in den nächsten Monaten auf den Weg kommen. Belegungsbindungen unterstützt Aydin zwar – „Die Frage ist aber, ob das rechtlich geht.“ Dazu solle es ein Gutachten geben. Die Linksfraktion hatte so etwas bereits beauftragt – eine Bremer Professorin hielt dabei Vorgaben bei der Wohnraumbewirtschaftung für verfassungsgemäß.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Diskussion um Wehrdienst
Doppelte Solidarität
Präsidentin der UN-Vollversammlung
Baerbocks bizarre Ämterrochade
Eröffnung der Automesse IAA
Bühne frei für Benzin und Diesel
Shitstorm um Autorin Caroline Wahl
Lasst die Frau Ferrari fahren!
Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie
Die Lust am Hass bleibt
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk