piwik no script img

80 Jahre Aufbau-VerlageSekt und Mauerpogo

Die Aufbau-Verlage feierten in Berlin ihren 80. Geburtstag mit Glitzer, Gregor Gysi und vielfältigen Stimmen der Gegenwart.

Gebäudeansicht vom Aufbau-Verlag -grauer Beton
Das Verlagshaus am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg Foto: Stephan.Dost/imago
Nina Apin
Von Nina Apin

An ihrem dritten Arbeitstag, erzählte Verlegerin Heide Kloth, gab es gleich einen Nobelpreis zu feiern, für Han Kang. Seitdem komme man aus dem Feiern quasi nicht heraus. In diesem Jahr nun also 80 Jahre Aufbau Verlage. Gut eingeübt wirkte am Donnerstagabend die Feierei am Berliner Moritzplatz, mit Steh­empfang im Hof und durchchoreografiertem Bühnenprogramm. Von einem Verlag mit derartiger Geschichte – Gründung in der Stunde Null mit der ersten Lizenz in der Sow­je­ti­schen Besatzungszone, größter belletristischer Verlag der DDR mit Schwerpunkt Exil­au­to­r*in­nen – war das auch nicht anders zu erwarten: Gregor Gysi erzählte als Hausautor und Sohn eines Verlagsmitgründers von den Anfangsjahren, als seiner (zu) polyglotten Verlegermutter der Verlag Rütten & Loening entzogen und dem Vater (Aufbau) zugeschanzt wurde. Warmer Applaus.

Und dann war auch schon wieder Schluss mit der Ost­tra­di­tions­pfle­ge. Der queere Roma­aktivist und Verlags­autor („Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“) Gianni ­Jovanovic führte im Glitzerjackett durch das Programm, das sich weiblich und vielfältig gab; von der wiederentdeckten Autorin aus Christa Wolfs „Weiberrunde“ Gerti Tetzner über die Nordkrimis von Katharina Peters bis zu Sonja M.Schultz' Ostpunkroman „Mauerpogo“ wurden Stimmen laut, die von Emanzipation, nord- und ostdeutschem Verwurzeltsein und gegenwärtiger Widerständigkeit erzählten.

Viel Substanz, aber angenehm unprätentiös präsentiert, spontane Rapeinlagen und leicht holperige Musikeinspielungen vom Band inklusive. Das Eigentümerpaar Koch, dem der Verlag samt seiner Imprints seit 2008 gehört, hielt sich zurück. Im Mittelpunkt standen Stimmen der Gegenwart, wozu auch ein eigens komponierter Song samt Video zu „Mauerpogo“ gehörte. Das dafür entrollte und von tapferen Ver­lags­mit­ar­bei­te­r*in­nen für die Dauer der Lesung hochgehaltene Banner „Bleib, wie du bist. Das ist Pflicht“ könnte auch ein Geburtstagsmotto sein.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bücher #Literatur #Berlin #Verleger #DDR #Gregor Gysi
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Michael "Pankow" Boehlke sitz vor dem Eingang des Kinos Babylon in Berlin-Mitte

Sänger Pankow über Punk in der DDR

„Mit einem Mal war alles möglich: Jede Zelle hat geflimmert“

In den 1980ern war Pankow Sänger der Ost-Berliner Punkband Planlos. Gespräch über die Selbstbehauptung sensibler Kinder in einer groben Gesellschaft.
Interview von Ulrich Gutmair
Porträt von Han Kang, die an einer hellen Wand lehnt

Roman von Nobelpreisträgerin Han Kang

Schnee auf ihren toten Gesichtern

Han Kang beleuchtet in „Unmöglicher Abschied“ ein verdrängtes Kapitel koreanischer Geschichte. Im Zentrum des Romans steht eine Frauenfreundschaft.
Von Johanna Treblin
Giovanni Jovanovic trägt Bart, weißes Hemd und schwarze Weste

Autor Gianni Jovanovic

„Was da passierte, waren Pogrome“

Als Gianni Jovanovic vier war, wurde auf das Haus seiner Familie ein Anschlag verübt. Ein Gespräch über Rassismus gegen Roma und zarte Männlichkeit.
Interview von Ulrich Gutmair
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

2

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

3

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist

4

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?

5

Abgesetzter US-Talker Jimmy Kimmel

Jetzt wird es ernst

6

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist