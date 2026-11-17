Beim Gipfel des südostasiatischen Staatenbündnisses Asean in Manila hat ausgerechnet der Gast für die größten Proteste gesorgt, der selbst am wenigsten teilnahm: Donald Trump. Der US-Präsident war am Dienstag nach seiner Landung in der philippinischen Hauptstadt gleich mit einem Hubschrauber weiter in sein Hotel geflogen. Dort empfing er die Regierungschefs von Indien, Japan und Australien zu einem Treffen des informellen Quad-Bündnisses.

Im sogenannten quadrilateralen Sicherheitsdialog verstehen sich die vier Mitglieder als sicherheitspolitischer Zusammenschluss im Indopazifik und damit als Gegengewicht zu China und dessen wachsender Macht in der Region. Das kurze Quad-Treffen in Manila, bei dem Trump vor allem Indiens Premier Narendra Modi lobte („ein sehr starker Typ“) und Japans Ministerpräsidentin Takaichi („sie ist vielleicht noch stärker“) umschmeichelte, war mit der Dauer von nur einer Stunde aber allenfalls symbolisch. Abgesehen davon, war es der erste Gipfel seit 2024. Diskutiert wurden Pläne für ein gemeinsames Militärmanöver.

Während Trump noch am Abschlussdinner der Staats- und Regierungschefs der 11 Asean-Mitglieder und ihrer hochrangigen Gäste aus Brasilien, China, Russland, Südkorea und der anderen Quad-Mitglieder teilnahm, hatten im Zentrum Manilas seit drei Tagen linke Gruppe gegen den US-Präsidenten („Hier nicht willkommen“) und die Politik seiner Regierung demonstriert.

US-Handelsinitiative Pax Silica im Fokus der Proteste

Im Zentrum der Proteste stand die US-Initiative Pax Silica. Sie soll Lieferketten für Silizium, Halbleiter und andere Schlüsseltechnologien sowie zentrale Rohstoffe breiter aufstellen und den Vorsprung der USA bei künstlicher Intelligenz (KI) gegenüber China absichern. Pax Silica zählt 26 Mitglieder, darunter die EU und Deutschland.

Die Philippinen, neben Singapur das einzige Mitglied aus Südostasien, traten im April bei. Inzwischen gibt es ein erstes Großprojekt in der Provinz Tarlac nördlich von Manila. Dort soll in der New Clark City ein 1.620 Hektar großer Industriepark zur Herstellung von Halbleitern, Mikrochips und KI-Technologien entstehen.

Die frühere US-Kolonie Philippinen verfügt mit großen Vorkommen an Kupfer und Nickel über Mineralien, die dafür dringend benötigt werden. Für den Industriepark, dessen Details noch nicht geklärt sind, sollen mehr als 200 Bauern ihr Land aufgeben und eine indigene Volksgruppe eine traditionelle Begräbnisstätte. In Tarlac befand sich mit der Clark-Air-Base bis 1991 der größte US-Militärflughafen außerhalb der USA.

Das Gegenprojekt zu Pax Silica ist Chinas World Artificial Intelligence Cooperation OrganiSation (Waico) mit Sitz in Shanghai. In der im Juli 2026 gegründeten Organisation mit derzeit 37 Mitgliedstaaten versucht China befreundete Staaten und Länder des Globalen Südens auf Pekings Vorstellungen und Standards von KI zu vereinen. Zu Waico gehören sieben Staaten aus Südostasien, nur Singapur ist als einziges Land auch bei Pax Silica dabei.

Bisher waren die Staaten Südostasiens bestrebt, sich dem Druck aus Washington wie Peking zu verweigern, sich für eine der beiden Seiten entscheiden zu müssen. Trump hat mit seiner Zollpolitik für viel Ärger gesorgt. Und am Tag vor seine Ankunft in Manila hatte das US-Handelsministerium infolge des Nvidia-Skandals neue Exportbeschränkungen verhängt. Künftig müssen US-Firmen Lizenzen für die Exporte von Hochleistungschips nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien (und Brasilien) beantragen.

Bei ihren am Sonntag begonnen Beratungen haben die Asean-Staaten die nach dem dortigen Militärputsch gegen Myanmar verhängten Sanktionen etwas aufgeweicht. Der Putschführer und heutige Präsident Min Aung Hlaing darf weiterhin nicht an dem Gipfel teilnehmen. Weiterhin keine Lösung gibt es in der Frage eines Verhaltenskodex zum Südchinesischen Meer. Der sollte eigentlich bis Jahresende vorliegen – und die Spannungen zwischen China auf der einen Seite und vor allem den Philippinen und Vietnam auf der andern entschärfen.