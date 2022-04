+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Odessa weiter unter Beschuss

Die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde in der Nacht zu Montag erneut beschossen. Präsident Selenski warnt vor weiteren Gräueltaten durch Russland.

Polens Grenzschutz zählt rund 2,48 Millionen Geflohene

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich rund 2,48 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Montag auf Twitter mit. Allein am Sonntag waren es demnach rund 22.300 Menschen. Dies sei ein Rückgang um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vortag gewesen. Aus Polen in Richtung Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar rund 457.000 Menschen die Grenze überquert. Bei diesen Reisenden handelt es sich nach früheren Angaben des Grenzschutzes zum überwiegenden Teil um ukrainische Staatsbürger, die in ihr Heimatland zurückkehren. Viele Männer, aber auch Frauen, wollen sich dort den ukrainischen Truppen anschließen und gegen die russischen Truppen kämpfen. Andere kehren zurück, um sich um Kinder oder hilfsbedürftige Angehörige zu kümmern.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine – flächenmäßig das größte Land in Europa – hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze. (dpa)

Hafenstadt Odessa meldet weiteren Raketenangriff

Russische Truppen haben die südukrainische Hafenstadt Odessa nach Angaben der Regionalverwaltung in der Nacht zum Montag erneut mit Raketen angegriffen. Dies teilte die Behörde auf Facebook mit. Einzelheiten sollten später bekannt gegeben werden. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Die Millionenstadt am Schwarzen Meer war bereits am Wochenende mit Raketen angegriffen worden. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es dazu, von Schiffen und Flugzeugen aus seien eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager in der Nähe der Stadt beschossen worden. (dpa)

Verbindung zwischen Kiew und Tschernihiw reaktiviert

Der Transport von Hilfsgütern zwischen der nordukrainischen Stadt Tschernihiw und der Hauptstadt Kiew soll von diesem Montag an wieder möglich sein. Ab 10 Uhr werde die Route entlang der Autobahn in beide Richtungen wieder aufgenommen, schrieb Verwaltungschef Wjatscheslaw Tschaus in der Nacht zu Montag auf Telegram. Demnach gibt es eine Gewichtsbegrenzung von fünf Tonnen. Außerdem werde stellenweise mit Staus gerechnet.

Russische Truppen hatten die Stadt Tschernihiw dicht an der Grenze zu Russland und Belarus seit längerem eingekesselt. Von dort aus führt eine strategisch wichtige Straße 125 Kilometer nach Süden in die Hauptstadt Kiew. (dpa)

Ukraine wirft Russland Massaker an Zivilisten vor

Die Ukraine hat russischen Truppen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung vorgeworfen und von Szenen des Grauens in Vororten Kiews berichtet. Rund um die Hauptstadt seien nach einem russischen Teilrückzug Leichen von 410 Zivilisten entdeckt worden, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa. Ukrainische Soldaten und Reporter der Nachrichtenagentur AP fanden Tote mit zusammengebundenen Händen, Schusswunden im Kopf und Anzeichen von Folter vor.

Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem Genozid und warnte, dass mit der Rückeroberung anderer Gebiete von russischen Truppen weitere Gräueltaten offenbar werden könnten. Die Berichte und Bilder aus betroffenen Orten ließen internationale Rufe nach noch schärferen Sanktionen gegen Russland lauter werden. Das Verteidigungsministerium in Moskau wies Vorwürfe der Gräueltaten an Zivilisten im Großraum Kiew zurück.

Journalisten der AP in Butscha, einer kleinen Stadt nordwestlich der Hauptstadt, sahen die Leichen von mindestens neun Menschen in Zivilkleidung, die dem Anschein nach aus kurzer Distanz getötet wurden. Mindestens zwei hatten die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Die AP-Journalisten sahen zudem zwei in Plastik eingewickelte und mit Klebeband zusammengeschnürte Leichen, die in einem Graben lagen.

Die Behörden in der Ukraine erklärten, sie dokumentierten Beweise für die Strafverfolgung russischer Verantwortlicher wegen Kriegsverbrechen. Um sie zu verurteilen, werden Strafverfolger des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) ein Muster von Gräueltaten gegen Zivilisten während der russischen Invasion in die Ukraine nachweisen müssen.

Oleksij Arestowytsch, ein Berater Selenskis, verglich die Schauplätze in Butscha und anderen Orten nahe Kiew mit der Szenerie eines Horrorfilms. Einigen der Opfer sei in den Kopf geschossen worden, ihre Hände seien zusammengebunden gewesen. Einige Leichen hätten Anzeichen von Folter, Vergewaltigung oder Verbrennungen aufgewiesen, sagte Arestowytsch. Berichte über Folter und Vergewaltigung konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. (ap)

Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko beklagt „Genozid“

Einen Tag zuvor hatten AP-Journalisten gesehen, wie ukrainische Soldaten vorsichtig mindestens sechs Leichen von einer Straße in Butscha entfernten, von denen sie befürchteten, dass diese von russischen Soldaten mit Sprengfallen präpariert worden sein könnten. Anwohner sagten, bei den Getöteten handele es sich um Zivilisten, die ohne jede Provokation getötet worden seien. Dies konnte nicht unabhängig bestätigt werden.

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sprach mit Blick auf das Geschehen in Butscha und anderen Vororten der Hauptstadt gegenüber der „Bild“ von einem Genozid. Ähnlich äußerte sich Selenksi, der in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS am Sonntag erklärte, die russischen Angriffe auf sein Land kämen einem Völkermord gleich. In einer Botschaft in der Nacht zum Sonntag ergänzte der ukrainische Staatschef, bei den Mördern handele es sich um „Freaks, die sich nicht anders zu helfen“ wüssten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte wegen zunehmender Belege für an Zivilisten verübte Gräueltaten härtere Sanktionen gegen Russland. Er sprach von einem Massaker an Zivilisten. Am Sonntag twitterte er, die Tötungen seien „vorsätzlich“ und fügte hinzu, die „Russen versuchen so viele Ukrainer zu eliminieren, wie sie können.“

EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb bei Twitter, er sei schockiert von den Bildern der von der russischen Armee verübten Gräueltaten in der Hauptstadtregion. Er kündigte weitere EU-Sanktionen gegen Russland an. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premierminister Boris Johnson und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian reagierten mit Entsetzen auf die Berichte. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte im „Bericht aus Berlin“ der ARD, dass sie erwarte, dass nun auch Energielieferungen aus Russland zur Debatte stehen würden. (ap)

Hier lesen Sie die Nachrichten zum Ukrainekrieg vom Sonntag.