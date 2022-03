+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Zehn Fluchtkorridore geplant

Die Ukraine und Russland haben sich offenbar auf weitere humanitäre Korridore geeinigt. In Mariupol tobten Kämpfe um das Azovstal-Stahlwerk.

Selenski warnt Russland vor hohem Preis des Krieges

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, mit der Blockade der größten Städte die Bevölkerung in die Knie zwingen zu wollen. Er sagte, die Russen verhinderten es, dass Lieferungen die eingekreisten Städte im Zentrum des Landes sowie im Südosten erreichten. Er warnte am Samstag, diese Strategie werde scheitern und Moskau werde langfristig verlieren, falls es den Krieg in der Ukraine nicht beende.

„Die Zeit ist gekommen, die territoriale Integrität und das Recht für die Ukraine wiederherzustellen. Andernfalls werden Russlands Kosten so hoch sein, dass sie mehrere Generationen lang nicht wieder aufstehen können.“ Dem Kreml attestierte er eine „vorsätzliche Taktik“, mit der eine humanitäre Katastrophe herbeigeführt werden solle, um die Ukrainer zur Kooperation zu zwingen. Er appellierte erneut an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, sich mit ihm zu treffen. Er verwies auf eine Kundgebung in einem Moskauer Stadion, an der am Freitag 200.000 Menschen teilgenommen hatten, um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht.

„Stellen sie sich vor, dass in diesem Stadion in Moskau 14.000 Leichen sind und Zehntausende weitere Verletzte und Verstümmelte. Das sind die russischen Kosten während der Invasion“, erklärte er in seiner nächtlichen Videoansprache, die vor dem Präsidialamt in Kiew aufgezeichnet wurde. In dem Moskauer Stadion war der Jahrestag der russischen Krim-Annexion aus dem Jahr 2014 gefeiert worden.

Die Kämpfe in der Ukraine dauerten unterdessen an mehreren Fronten an. In der Hafenstadt Mariupol kämpften ukrainische und russische Soldaten um das Azovstal-Stahlwerk, eines der größten in Europa. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Wadym Denysenko, erklärte am Samstag im ukrainischen Fernsehen: „Ich kann sagen, dass wir diesen Wirtschaftsgiganten verloren haben.“ Und: „Tatsächlich wird eines der größten Hüttenwerke in Europa zerstört.“

Das russische Militär verkündete den ersten Einsatz der Hyperschallrakete „Kinschal“ im Kampf. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konoschenkow, erklärte am Samstag, damit sei ein unterirdisches Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in der westlichen Region Iwano-Frankiwsk zerstört worden. Konaschenkow sagte zudem, die russischen Streitkräfte hätten das Schiffsabwehr-Raketensystem „Bastion“ eingesetzt, um militärische Einrichtungen nahe Odessa anzugreifen. Dieses Waffensystem hatte Russland erstmals 2016 in Syrien eingesetzt.

Die Ukraine und Russland verständigten sich nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk auf zehn humanitäre Korridore. Den Angaben vom Samstag zufolge schließt dies einen Korridor aus dem umkämpften Mariupol sowie mehrere in den Regionen Kiew und Luhansk ein. Wereschtschuk gab zudem Pläne bekannt, humanitäre Hilfen in die Stadt Cherson zu liefern, die derzeit vom russischen Militär kontrolliert wird.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erklärte am Samstag, 112 Kinder seien seit Beginn des russischen Angriffs auf das Land getötet worden. Zudem seien 140 Kinder verletzt worden.(dpa)

Deutschland schließt militärisches Eingreifen der Nato weiter aus

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) schließt ein militärisches Eingreifen des westlichen Bündnisses in der Ukraine kategorisch aus: „Die Nato wird nicht zur Kriegspartei, dabei bleibt es“, sagt sie der Süddeutschen Zeitung. „Wir müssen verhindern, dass aus diesem furchtbaren Krieg ein Flächenbrand wird.“ Auch die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone über dem von Russland angegriffenen Land lehnt sie weiterhin ab: „Die Gefahr wäre unkalkulierbar. Deswegen haben wir so klar entschieden, keine solche Zone einzurichten.“

Allerdings verstärkt Deutschland nach Angaben von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze die Hilfen für die Ukraine unter anderem mit schwerem Gerät zur Brandbekämpfung und für den Zivilschutz der Bevölkerung im Krieg. „Wir helfen zum Beispiel mit Feuerlöschgeräten, Sattelschleppern, Stromgeneratoren, Unterkünften für Menschen auf der Flucht und psychologischer Betreuung“, sagt die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen einem Vorabbericht zufolge. Am Freitag sei bereits eine Ladung in das kriegsgeplagte Land geschickt worden. (rtr)

Ausgangssperre in südukrainischer Stadt Saporischschja

Das ukrainische Militär verhängt in Saporischschja eine Ausgangssperre ab 15.00 Uhr MEZ. Sie gelte für 38 Stunden bis zum frühen Montagmorgen, teilt der stellvertretende Bürgermeister Anatolii Kurtiew mit. „Geht zu dieser Zeit nicht raus!“ Die Stadt im Süden der Ukraine ist zu einem wichtigen Durchgangspunkt für Flüchtlinge geworden, insbesondere aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes. (rtr)

Drei russische Kosmonauten an der ISS angekommen

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist eine rein russische Besatzung an der Internationalen Raumstation ISS mit Umarmungen und Klatschen in Empfang genommen worden. Die Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow dockten am Freitag mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Kurz darauf schwebten sie in die ISS und wurden dort von ihren Kollegen – den Russen Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow, den US-Amerikanern Mark Vande Hei, Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron und dem Deutschen Matthias Maurer – mit Jubel, Umarmungen, Händeschütteln, Klatschen, hochgestreckten Daumen und Erinnerungsfotos empfangen.

Auf der Erde sorgten auch die Fluganzüge, die die Kosmonauten dabei trugen, für Gesprächsstoff: Sie waren gelb mit einigen blauen Aufnähern. Beobachter erinnerte das an die Farben der ukrainischen Flagge. Ob damit eine Botschaft verbunden war, war zunächst unklar. Seit Beginn des Krieges drücken viele Menschen mit Flaggen und den ukrainischen Nationalfarben Unterstützung für die Ukraine aus.

Einer der Neuankömmlinge, Oleg Artemjew, erklärte jedoch, jede Besatzung wähle ihre Fluganzüge selbst aus. „Wir haben tatsächlich viel gelbes Material angesammelt, das wir also benutzen mussten. Deshalb also mussten wir Gelb tragen.“

Die drei Kosmonauten waren rund drei Stunden vor dem Andocken vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Das hatten Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gezeigt. Zu sehen war, wie die Rakete in den Nachthimmel über Zentralasien aufstieg.

In der Vergangenheit war anders als diesmal meist ein US-Astronaut oder etwa ein Astronaut der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa bei Starts in der Sojus mitgeflogen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa nutzt seit einiger Zeit wieder US-Raumschiffe zur ISS.

Die wegen des Angriffs auf die Ukraine gegen Moskau verhängten Sanktionen haben auch die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland in der Raumfahrt schwer belastet – auch wenn beide Seiten betonen, die Station zunächst weiter betreiben zu wollen. Roskosmos hatte zuletzt allerdings die Zukunft der ISS nach Auslaufen des Vertrags 2024 offen gelassen. Die Nasa strebt eine Laufzeit bis 2030 an. (dpa)