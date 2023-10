+++ Nachrichten zum Nahost-Krieg +++ : Israel weitet Bodenoffensive aus

Das israelische Militär ist mit Bodentruppen im Norden Gazas aktiv. Hohe Hamas-Militante seien getötet worden. Die Berliner Polizei geht gegen propalästinensische Demonstrationen vor.

Berliner Polizei löst propalästinensische Demos auf

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend im Bezirk Mitte mehrere propalästinensische Demonstrationen aufgelöst. Auf dem Alexanderplatz versammelten sich trotz einer Verbotsverfügung rund 100 Menschen, die „offensiv angesprochen und konsequent des Platzes verwiesen wurden“, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Samstag hieß.

Später am Abend stellten Einsatzkräfte demnach auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor rund 100 Personen fest, die den Angaben zufolge propalästinensische wie später auch polizeifeindliche Parolen riefen. „Da hier ein Zusammenhang zu den erlassenen Versammlungsverboten zu erkennen war, wurde einer Spontanversammlung nicht zugestimmt und Platzverweise erteilt“, hieß es im Polizeibericht.

Bei dieser und folgenden weiteren Ansammlungen in der Nähe nahm die Polizei die Personalien Dutzender Beteiligter auf und nahm auch Menschen in Gewahrsam. Zwei Polizisten wurden bei Auseinandersetzungen verletzt. Insgesamt fertigte die Polizei im Zusammenhang mit den Aktionen 6 Strafanzeigen und 68 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten an.

Darüber hinaus stellten die Beamten praktisch in der gesamten Stadt Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten Symbolen sowie israelfeindlicher und propalästinensischer Schriftzüge fest. In der Greifenhagener Straße im Prenzlauer Berg nahmen Zivilpolizisten einen 37-jährigen Mann fest, der Hakenkreuze an mehrere Hausfassaden geschmiert haben soll.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober mit rund 1.400 Toten kam es in Berlin bei pro- palästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen. Vor diesem Hintergrund sprach die Polizei zuletzt immer wieder Verbotsverfügungen gegen bestimmte Demonstrationen aus, andere durften stattfinden. Viele jüdische Menschen in Berlin beklagen eine Zunahme von Antisemitismus und Bedrohungen im Alltag. (dpa)

Intensivste Kampagne seit Beginn des Gaza-Kriegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat das israelische Militär (IDF) mit seiner bisher intensivsten Kampagne gegen die Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen begonnen. Im Laufe der Woche hatte die Zahl der Luftschläge bereits zugenommen, mehrfach führten die IDF auch kleinere Bodeneinsätze durch.Beteiligt seien Infanterie, Panzertruppen, Ingenieurkorps und Artillerie, sagt IDF-Sprecher Daniel Hagari. Die Bodentruppen seien immer noch vor Ort. Unter den israelischen Soldaten gebe es keine Opfer.

Man habe mehrere hohe Hamas-Militante getötet, unter anderem den für die Angriffe am 7. Oktober mitverantwortlichen Issam Abu Rukbeh, zuständig für die Luftangriffe sowie -verteidigung der Hamas, sagt Hagari. Außerdem seien über 150 unterirdische Ziele, etwa Tunnel und Bunker, durch israelische Luftangriffe zerstört worden.

Hagari bestätigte den Einsatz von Truppen auf dem Boden. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa konzentriert sich die Militärkampagen auf Beit Hanoun, Beit Lahia, und Jabalia im nördlichen Gazastreifen. ABC News erklärte das israelische Militär am Samstagmorgen, die Angriffe dienten dem Ziel „künftige Phasen der Operation vorzubereiten“. Die Truppen sind auch am Samstagmorgen noch in Gaza.

Dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC News bestätigten US-Offizielle, dass es sich beim Vorgehen der IDF aber nicht um die erwartete und wiederholt aufgeschobene Bodenoffensive handelte. (taz)

Israel will weitere Gaza-Hilfslieferungen ermöglichen

Die israelische Armee hat nach Ausweitung der Bodeneinsätze im Gazastreifen eine Verstärkung der humanitären Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung angekündigt. „Für die Einwohner des Gazastreifens, die in das Gebiet südlich von Wadi Gaza gegangen sind, weiten wir die humanitäre Hilfe aus“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. Man werde im Verlauf des Tages die Einfuhr von Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den Süden des Küstenstreifens ermöglichen. „Wer sich in diesem Gebiet aufhält, wird diese erhalten“, sagte Hagari.

Die israelische Armee hatte die Menschen im Norden des Gazastreifens immer wieder aufgefordert, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700 000 Menschen getan. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen. Insgesamt leben in dem dicht besiedelten Gebiet mehr als 2,2 Millionen Menschen.

Israels Armee will nach eigenen Angaben zunächst gegen die Infrastruktur der Islamistenorganisation Hamas im Norden des Gazastreifens vorgehen. (dpa)

Familien von Geiseln besorgt wegen Bodeneinsätzen

Nach den verstärkten Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen haben die Familien der Geiseln, die von der radikalislamischen Hamas festgehalten werden, eine Erklärung der israelischen Regierung gefordert. „Die Familien machen sich Sorgen um das Schicksal ihrer Angehörigen und warten auf Erklärungen“, hieß es am Samstag von einer Gruppe, in der sich einige der Familien zusammengeschlossen haben. „Jede Minute scheint eine Ewigkeit zu sein.“

Nach einer „Nacht voller Angst“ forderte die Gruppe den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und die Minister des Kriegskabinetts zu einem Treffen am Samstag auf.

Die Mitglieder brachten ihre „große Verärgerung“ darüber zum Ausdruck, dass keines der Mitglieder des Kriegskabinetts sich die Mühe gemacht habe, sich ihnen zu treffen und ihnen zu erklären, „ob die israelischen Bodeneinsätze eine Gefahr für die 229 von den Behörden identifizierten Geiseln darstellen“. (afp)

Internetverbindung in Gaza unterbrochen

Seit Freitagabend gegen 18 Uhr lokaler Zeit ist außerdem das Mobilfunknetz in Gaza zusammengebrochen. Auf Anfrage der taz erklärte Alp Toker von Netblocks, einer Organisation die unter anderem Netzwerkunterbrechungen weltweit dokumentiert: Der derzeitige Netzausfall sei „der größte, den wir seit Beginn des Konflikts mit Israel im Gazastreifen beobachtet haben“. Die Unterbrechung stehe im Zusammenhang mit den israelischen Bombardierungen und sei wahrscheinlich durch die physische Zerstörung der Hauptleitungen bedingt. (taz)

Hamas-Basis unter Krankenhaus, sagt IDF-Sprecher

Am Freitagabend gab IDF-Sprecher Hagari bekannt, dass die wichtigste Operationszentrale der Hamas sich direkt unter dem Shifa Krankenhaus in Gaza Stadt befinde. Die IDF veröffentlichte auf X, ehemals Twitter, Satellitenbilder und Videos, die das belegen sollen. Durch ein Tunnelnetzwerk sei das Krankenhaus auch unterirdisch zu erreichen. (taz)

IDF will mehr humanitäre Hilfe für Südgaza zulassen

Aus Ägypten, durch den Grenz-Punkt Rafah, sollen bald zusätzliche Lebensmittel, Wasser- und medizinischen Versorgungsgüter in den Südteil Gazas gelangen. Die IDF betonte aber auch, dass sie weiterhin keinen Treibstoff in den Gazastreifen lassen werde. Diesel wird dort dringend benötigt: Strom erhielt Gaza bisher vor allem aus zwei Quellen: Von Israel und von einem Diesel verfeuernden Kraftwerk. Israel hat seine Stromlieferungen nach dem 7. Oktober unterbrochen, durch den Mangel an Diesel ist auch das Kraftwerk außer Betrieb. Das ist vor allem für Krankenhäuser ein Problem, die ohne Strom nicht betrieben werden können.

Laut den IDF habe die Hamas Diesel von Zivilisten gestohlen und nutze den Treibstoff für seine Angriffe auf Israel und gegen die israelischen Truppen in Nordgaza.

Dass mehr Hilfsgüter im Süden eintreffen, soll die Zivilisten in Nordgaza motivieren, der Aufforderung Israels das Gebiet zu evakuieren, zu folgen. Immer wieder wird berichtet, dass die Hamas sie aber darin hindert. Dass Israel für die Evakuierungen keine Feuerpause genehmigen wollte und will, sorgte auch international für Proteste. (taz)