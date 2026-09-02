+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++Selenskyj warnt Airlines in russischem Luftraum

Selenskyj warnt Airlines in russischem Luftraum

afp/taz | Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Warnung an Fluggesellschaften, Versicherungsunternehmen und Passagiere ausgesprochen, die den russischen Luftraum nutzen. „In Russlands Luftraum werden sich Drohnen in einem Ausmaß befinden, das berücksichtigt werden muss“, erklärte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videobotschaft in Onlinediensten. „Die sicheren Tage im russischen Luftraum sind vorbei“, fügte er hinzu. Russlands Präsident Wladimir Putin brandmarkte Selenskyjs Worte daraufhin als „Staatsterrorismus“.

„Die Ukraine will nicht, dass unschuldige Menschen ihr Leben verlieren“, sagte Selenskyj weiter. Daher würden die Verbündeten seines Landes gewarnt. Die Ukraine bedroht die zivile Luftfahrt „nicht als solche – kein einziges ziviles Flugzeug“.

Ein „von Drohnen wimmelnder Luftraum“ sei allerdings „kein Ort für die zivile Luftfahrt“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu. Der Luftraum über Russland jedoch sei „derzeit den Drohnen vorbehalten … solange der Krieg andauert“.

Der Luftraum über der Ukraine ist bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs für die zivile Luftfahrt gesperrt.

Verletzte nach Angriff auf Odessa

rtr | Russland hat ‌nach ukrainischen Angaben erneut die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa attackiert. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, teilt der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Zudem seien Infrastruktur und ‌Wohngebäude beschädigt worden. So sei ein 24-stöckiges Hochhaus getroffen ⁠worden. In den vergangenen Monaten hat Russland die Zahl und Intensität seiner Drohnenangriffe ‌auf die ‌Region ⁠Odessa deutlich erhöht. Das Gebiet gilt als einer der ‌wichtigsten ‌Knotenpunkte für den ukrainischen Außen- und Binnenhandel.

Putin: Ukraine hat 100 russische Schiffe beschädigt

dpa | Der russische Präsident Wladimir Putin hat Schäden an etwa 100 Schiffen des Landes durch ukrainische Drohnenangriffen eingeräumt. Zugleich betonte der Kremlchef, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, Russland mit ihren Attacken kritische Schäden zuzufügen. „Ich denke, dass sie uns einen realen Schaden verursacht haben“, sagte Putin am Dienstag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek vor Journalisten. „Es sind Menschen gestorben, Seeleute, darunter auch ausländische“, sagte er. Es seien auch Bürger Aserbaidschans und der Türkei seien getötet worden.