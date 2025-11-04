piwik no script img

+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Russischer Großangriff auf Region Odessa

Laut Ukraine sei die zivile Energie- und Hafenstruktur das Ziel der Angriffe gewesen. In Russland wurde nach Angaben Moskaus ein Petrochemie-Werk angegriffen.

Feuerwehrleute hakten einen Schlauch
Dieses Foto soll Löscharbeiten nach einem russischen Angriff auf die Umgebung von Odessa zeigen Foto: staatlicher notfalldienst ukraine/reuters

rtr | Russland hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa in der Nacht massiv mit Drohnen angegriffen. Insbesondere zivile Energie- und Hafenstruktur sei das Ziel gewesen, teilt Gouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit.

Trotz des aktiven Einsatzes der Luftverteidigung, die die meisten Drohnen zerstört habe, habe es Treffer gegeben. Die dadurch entstandenen Brände hätten schnell gelöscht werden können. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.

Nach russischen Angaben hat die Ukraine ein Petrochemie-Werk tief im russischen Hinterland angegriffen. Eine Wasseraufbereitungsanlage in Baschkortostan sei dabei teilweise eingestürzt, teilen die örtlichen Behörden mit. Das Kraftwerk der Region laufe ohne Einschränkungen.

Die russische Republik Baschkortostan liegt etwa 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt im Uralgebirge. Die beiden Drohnen seien abgeschossen worden, hieß es. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind in der Nacht zudem 83 ukrainische Drohnen in sieben anderen russischen Oblasten zerstört worden.

Themen
