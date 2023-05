+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : 500 Millionen Euro für Munition

Erneut ist im Grenzgebiet ein russischer Güterzug nach einer Explosion entgleist. Die EU will mit 500 Millionen Euro Munitionsproduktion ankurbeln.

Russischer Güterzug nach Explosion im Grenzgebiet entgleist

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist im russischen Grenzgebiet nahe der Ukraine ein Güterzug nach einer Explosion entgleist. In der Region Brjansk seien unweit der Siedlung Belye Berega am Dienstagabend eine Lokomotive und rund 20 Waggons „wegen illegaler Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs“ von den Schienen abgekommen, teilte die russische Eisenbahn RZD auf Telegram mit.

Der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomas, schrieb von einem „unbekannten Sprengkörper“, der explodiert sei. Verletzt worden sei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Bereits am Montag war in derselben Region ein Zug entgleist, nachdem Unbekannte die Schienen gesprengt hatten.

Etwas später am Dienstagabend hieß es in russischen Telegram-Kanälen außerdem, in der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Belgorod habe eine Drohne nahe einer im Bau befindlichen Verteidigungsanlage einen Sprengsatz abgeworfen. Dabei sei ein Mann verletzt worden. Offiziell bestätigt wurde das aber zunächst nicht.

In den vergangenen Wochen häuften sich Anschläge durch Unbekannte auf russische Infrastruktur und Versorgungswege. Einige Beobachter vermuten dahinter eine Vorbereitung auf die ukrainische Gegenoffensive, deren Beginn bald erwartet wird. (dpa)

Feuer in Treibstofflager nahe der Krim-Brücke

Ein russisches Treibstofflager nahe der Krim-Brücke in der russischen Region Krasnodar ist nach Angaben des Gouverneurs der Region in Brand geraten. „Das ist ein Brand der höchsten Schwierigkeitsklasse“, schrieb Gouverneur Weniamin Kondratjew am Mittwoch auf dem Nachrichtendienst Telegram. Das Feuer sei im Dorf Volna im Verwaltungsbezirk Temryuk ausgebrochen. „Es werden alle Anstrengungen unternommen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.“ Es bestehe keine Gefahr für die Bewohner des Dorfes. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte, die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar.

Der Ort liegt in der Nähe der Krim-Brücke, die das russische Festland mit der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel verbindet. Auf Videos in den russischen sozialen Medien war zu sehen, wie Flammen und schwarzer Rauch aus großen Tanks schlugen, die mit der roten Aufschrift „Entflammbar“ beschriftet waren. Reuters konnte die Angaben und die Aufnahmen nicht sofort unabhängig überprüfen.

Am Samstag hatte ein Drohnenangriff ein russisches Treibstofflager in der Krim-Hafenstadt Sewastopol in Brand gesetzt. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. Die Ukraine bekennt sich nur selten zu Angriffen auf russisch kontrolliertes Gebiet. Am Wochenende hatte das ukrainische Militär jedoch erklärt, die Untergrabung der russischen Logistik sei Teil der Vorbereitungen für eine lange erwartete Gegenoffensive. (rtr)

EU will mit 500 Millionen Euro Munitionsproduktion ankurbeln

Die EU-Kommission will mit Subventionen in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro die Munitionsproduktion in der Gemeinschaft erhöhen. „Wenn es um die Verteidigung geht, muss unsere Industrie jetzt in den Kriegswirtschaftsmodus wechseln“, erklärt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

Am Mittwoch soll der Plan offiziell vorgestellt werden, dem dann noch die Regierungen der EU-Staaten sowie das EU-Parlament zustimmen müssen. Mit dem Geld sollen Investitionen getätigt werden, um die Produktion von Munition und Raketen ankurbeln zu können. Damit soll die Ukraine unterstützt und Munitionslager in den EU-Ländern aufgefüllt werden. (rtr)

USA leisten Ukraine zusätzliche Militärhilfe

Die USA lassen der von Russland angegriffenen Ukraine zusätzliche Militärhilfen im Wert von etwa 300 Millionen US-Dollar zukommen. Wie US-Vertreter, die anonym bleiben wollten, weil die neuen Hilfen noch nicht offiziell angekündigt waren, am Dienstag mitteilten, fallen darunter etwa große Mengen an Artilleriegeschossen, Haubitzen, Luft-Boden-Raketen und Munition. Die Ukraine hat eine Frühjahrsoffensive gegen die russischen Invasoren angekündigt.

Das neue Paket enthält auch Raketen des Typs Hydra-70, die aus der Luft abgefeuert werden, außerdem eine ungenannte Zahl von Raketen für bereits gelieferte US-Raketenwerfersysteme des Typs Himars. Auch Waffen zur Panzerabwehr werden der Ukraine zur Verfügung gestellt. Sie alle sollen aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums entnommen werden, um eine schnelle Lieferung an die Front zu garantieren.

Mit Blick auf die geplante ukrainische Frühjahrsoffensive hatte der Kyjiwer Verteidigungsminister Olexij Resnikow gesagt: „Ja, alles ist bereit.“ Am Montag sagte er, ein Schlüssel für den Erfolg werde die Verfügbarkeit von Waffen sein und von vorbereiteten und ausgebildeten Einsatzkräften. (ap)

Erfolgloser russischer Angriff auf Kyjiw

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen nächtliche Angriffe auf Kyjiw geflogen. „Alle feindlichen Ziele wurden im Luftraum um die Hauptstadt identifiziert und abgeschossen“, teilt die Kyjiwer Militärverwaltung auf Telegram mit. Russland habe bei den Angriffen Drohnen des Typs Shahed aus iranischer Produktion eingesetzt. (rtr)

Belarus und Russland planen gemeinsame Patrouillenflüge

Das Verteidigungsministerium in Belarus kündigt gemeinsame Patrouillenflüge mit Russland über dem eigenem Territorium an. Ebenfalls im Mai sei ein Test der Kampfbereitschaft der eigenen Streitkräfte geplant. (rtr)