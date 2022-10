+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Ukraine unter Raketenbeschuss

Explosionen in mehreren Städten in der Ukraine fordern Tote und Verletzte. Die Angriffe gelten als russische Vergeltung für die Detonation auf der Krimbrücke.

China ruft zur Deeskalation auf

China ruft zur Entspannung im Ukraine-Konflikt auf, nachdem Russland offenbar aus Vergeltung für die Explosion auf der Krim-Brücke mehrere ukrainische Städte am Montag mit Raketen angegriffen hat. „Wir hoffen, dass sich die Lage bald deeskaliert“, sagt Außenministeriums-Sprecherin Mao Ning in Peking.

Die Ukraine schwört Rache für die russischen Raketenangriffe. „Es gibt Opfer unter den Menschen und Zerstörung“, erklärt das ukrainische Verteidigungsministerium auf seiner Facebook-Seite. „Der Feind wird für den Schmerz und den Tod bestraft, der über unser Land gebracht wurde! Wir werden unsere Rache bekommen!“

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnet den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „einen Terroristen, dessen Sprache Raketen sind“. Dies zeige die Serie russischer Raketenangriffe auf die Ukraine am Morgen, schreibt Kuleba auf Twitter. Putins einzige Taktik sei Terror gegen friedliche ukrainische Städte, aber er werde die Ukraine nicht zerstören. Die Raketenangriffe seien auch Putins Antwort auf alle Beschwichtiger, die mit ihm über Frieden reden wollten.

Beim Beschuss der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko zum Teil auch „kritische Infrastruktur“ getroffen worden. Nach Angaben der Polizei sollen fünf Menschen getötet und zwölf verletzt worden sein. (rtr/afp)

Ukrainische Städte unter russischem Beschuss

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko unter russischem Raketenbeschuss. Es seien Ziele im Zentrum von Kiew getroffen worden, teilte Klitschko bei Telegram am Montag mit. Er forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine werden Explosionen gemeldet. Es habe Detonationen in Lwiw, Ternopil und Schytomyr im Westen des Landes gegeben, melden ukrainische Medien. Betroffen sei auch Dnipro im Zentrum.

Auch in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine hat es am Montagmorgen Zeugen zufolge eine Explosion gegeben. Es sei ein lauter Knall zu hören gewesen, und die Fenster hätten gewackelt, sagt ein Zeuge. Der Grund für die Explosion war zunächst unklar.

Die Raketenangriffe auf Kiew und andere ukrainische Großstädte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Tote und Verletzte gefordert. Russland versuche, die Ukraine zu vernichten, teilte der Selenskyj am Montag bei Telegram mit. Die Raketenangriffe gelten als Moskaus Antwort auf die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke. (dpa/rtr)

Explosionen erschüttern Kiew

Nach monatelanger relativer Ruhe haben am Montagmorgen zwei Explosionen die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Journalisten der Nachrichtenagentur AP hörten die Detonationen, die auf Raketeneinschläge zurückzuführen sein schienen. Bürgermeister Vitali Klitschko meldete zwei Explosionen im Schewtschenko-Viertel, einem Gebiet im Zentrum der Hauptstadt, zu dem die historische Altstadt und Regierungsgebäude gehören. Berichte über Todesopfer lagen nicht vor.

Die jüngsten Kämpfe konzentrierten sich auf die Regionen nördlich der Krim, darunter Saporischschja, wo in der Nacht zum Samstag Raketen aus den von Russland besetzten Gebieten in Wohngebäuden einschlugen. (ap)

Putin macht Ukraine für Detonation auf Krimbrücke verantwortlich

Kremlchef Wladimir Putin wertet die Explosion auf der Brücke vom russischen Festland zur annektierten Krim als einen Terrorakt der Ukraine. Er sei von ukrainischen Geheimdiensten geplant und angeordnet worden, erklärte Putin in einem Video vom Sonntag, das ihn bei einem Treffen mit dem Chef des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, zeigte. „Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um einen terroristischen Akt handelte, der auf die Zerstörung einer wichtigen zivilen Infrastruktur abzielte.“

Bastrykin ergänzte, er habe Ermittlungen wegen Terrorismus aufgenommen. An dem Anschlag seien ukrainische Geheimdienste, Bürger Russlands und anderer Staaten beteiligt gewesen. Die Fahrtroute des explodierten Lastwagens sei rekonstruiert worden. Er sei unter anderem in Bulgarien, Georgien, Armenien sowie den russischen Regionen Nordossetien und Krasnodar gewesen.

Bei der Explosion waren nach russischen Angaben am Samstag drei Menschen getötet worden. Mehrere Tankwaggons gingen in Flammen auf. Teile der strategisch wichtigen Brücke stürzten ein. Der Autoverkehr wurde später mit Einschränkungen wieder freigegeben. Jene, die über die Brücke zur Krim fahren oder aufs russische Festland zurückkehren wollten, standen jedoch am Sonntag stundenlang im Stau. Auch Züge verkehrten wieder, nach russischen Angaben fahrplanmäßig. (ap)

Kämpfe in der ukrainischen Stadt Saporischschja halten an

Die Kämpfe in der ukrainischen Stadt Saporischschja halten auch in der Nacht an. „Infolge eines Raketenangriffs im Zentrum von Saporischschja wurde erneut ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört“, schreibt der Gouverneur der Region, Oleksandr Staruchin, in der Messaging-App Telegram. „Es gibt Verletzte.“ (rtr)