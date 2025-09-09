piwik no script img

+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++Israelisches Militär fordert Evakuierung von Gaza

Das israelische Militär hat die Stadt Gaza zur Evakuierung aufgefordert. Die Gaza-Hilfsflottille erklärt, mit einer Drohne angegriffen worden zu sein.

Drei Kinder stehen auf Trümmern eines zerstörten Gebäudes
Kinder zwischen Trümmern in der Stadt Gaza: Dort hielten sich zuletzt rund eine Million Menschen auf Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Israel weitet Angriff in der Stadt Gaza aus

Das israelische Militär hat die Bevölkerung in Gaza zur vollständigen Evakuierung der Stadt aufgefordert. Das Militär hatte angekündigt, die Stadt im Krieg gegen die militant-islamistische Hamas komplett einzunehmen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz teilte am Dienstag zudem mit, das Militär habe in Gaza 30 Hochhäuser abgerissen, die die Hamas für militärische Zwecke genutzt habe. Israel betrachtet Gaza als die letzte Hochburg der Extremisten. Die Einwohner der Stadt sind angewiesen, sich in ein als humanitäre Zone ausgewiesenes Gebiet im Süden des Gazastreifens zu begeben.

„Die Verteidigungskräfte sind entschlossen, die Hamas zu besiegen, und werden im Gebiet der Stadt Gaza mit größerer Härte vorgehen“, erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Dienstag im Onlinedienst X in einer Botschaft an die Bewohner der Stadt.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte bereits am Montag verstärkte Angriffe der Armee in der Stadt Gaza angekündigt und die verbliebenen Einwohner aufgefordert, die Stadt umgehend zu verlassen. Die Stadt Gaza gilt als eine der letzten Hochburgen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. (afp/ap)

Drohnenangriff auf Boot der Gaza-Hilfsflottille?

Ein Boot der Gaza-Hilfsflottille „Global Sumud“ ist nach eigenen Angaben im tunesischen Hafen von Sidi Bou Said von einer mutmaßlichen Drohne getroffen worden. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, teilt die Organisation mit. An Bord des Schiffes befanden sich demnach Mitglieder des Lenkungsausschusses der Flottille. Die Flottille ist eine Initiative internationaler Aktivisten, die mit zivilen Schiffen humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen wollen.

Ein Sprecher der tunesischen Nationalgarde weist die Darstellung in einer Radiosendung zurück. Die Berichte über einen Drohnenangriff entbehrten jeder Grundlage. Eine erste Untersuchung deute vielmehr darauf hin, dass die Explosion im Inneren des Schiffes ausgelöst worden sei. (rtr)

Israelische Luftangriffe im Zentrum und Westen Syriens

Israel hat syrischen Angaben zufolge erneut Luftangriffe auf Syrien geflogen. Ziel war unter anderem eine militärische Stellung in der zentral gelegenen Provinz Homs, wie syrische Staatsmedien am Montag berichteten. Kurz vor Mitternacht meldeten regierungsnahe Medien weitere israelische Luftangriffe auf einen Militärposten in der Küstenprovinz Latakia. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete über einen Luftangriff in der Provinz, machte jedoch keine genaueren Angaben zum Ziel.

Das syrische Außenministerium verurteilt die Luftangriffe auf drei Ziele in Syrien als „eklatante Verletzung“ seiner Souveränität. Die Angriffe seien Teil einer anhaltenden Reihe von Eskalationen Israels gegen syrisches Gebiet, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Vonseiten der israelischen Armee gab es zunächst keine Stellungnahme. (ap/rtr)

